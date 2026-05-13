Owkin svilupperà agenti IA come parte di un accordo di licenza pluriennale per K Pro con AstraZeneca
Owkin svilupperà agenti IA come parte di un accordo di licenza pluriennale per K Pro con AstraZeneca
- L'accordo include la licenza triennale per K Pro, lo scienziato IA di Owkin.
- Nell'ambito di questa licenza, Owkin svilupperà nuovi agenti biofarmaceutici per AstraZeneca, utilizzabili tramite K Pro.
- Ciò includerà capacità per analizzare rapidamente e prevedere il panorama competitivo per specifici target farmacologici, risorse e studi clinici.
NEW YORK & PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Owkin, l'azienda IA agenziale all'avanguardia nella superintelligence artificiale biologica per rivoluzionare la ricerca e lo sviluppo di farmaci, ha annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo con AstraZeneca per sviluppare agenti biofarmaceutici come parte dell'accordo di licenza triennale dello scienziato IA di Owkin, K Pro, per il processo decisionale in ambito biofarmaceutico.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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