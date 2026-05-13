A Medisca és a dsm–firmenich partnerségre lép, hogy bővítse a gyógyszerészeti minőségű vitamin aktív gyógyszerészeti összetevőkhöz (API-k) való hozzáférést az amerikai gyógyszerészeti piacon

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--A Medisca, a személyre szabott gyógyszerészeti orvoslás globális vezetője stratégiai partnerségre lépett a dsm–firmenich vállalattal, a szabályozott gyógyszerpiacokat világszerte kiszolgáló vezető összetevőgyártóval.

A partnerség révén a Medisca elérhetővé teszi a gyógyszerészeti minőségű vitamin-hatóanyagok (API-k) portfólióját az amerikai gyógyszerészeti szakemberek számára, ezzel bővítve a hozzáférést az európai cGMP környezetben gyártott és a jelenleg érvényben lévő minőségbiztosítási rendszerek és dokumentációs szabványok által támogatott összetevőkhöz.

A gyógyszerészet alapjainak megerősítése

Mivel a gyógyszerészet továbbra is az egyre összetettebb és szabályozottabb ellátási környezeteket támogatja, az összetevők beszerzésével, következetességével és dokumentációjával kapcsolatos elvárások továbbra is emelkednek. A gyógyszertárak és az 503B kiszervező létesítmények olyan partnereket keresnek, amelyek magabiztos működést tesznek lehetővé számukra.

Ez a partnerség a kiváló minőségű összetevőmegoldásokhoz való hozzáférés bővítése iránti hosszú távú elkötelezettséget tükröz, miközben megőrzi a munkafolyamatokat, kapcsolatokat és működési modelleket, amelyekre az ügyfelek napjainkban támaszkodnak.

„Hálásak vagyunk, hogy együttműködhetünk a dsm–firmenich globális szervezettel, amely a gyártási szabványairól és a minőség iránti elkötelezettségéről ismert.” - árulta el Peng Li, a Medisca stratégiai partnerségekért felelős alelnöke . „Az összetevők beszerzése a bizalom és a hosszú távú siker alapja a gyógyszerészetben. Azzal, hogy a dsm–firmenich gyógyszerészeti minőségű API-portfólióját integráljuk a Medisca ökoszisztémájába, bővítjük azt, amire ügyfeleink napjainkban támaszkodhatnak, és egyben az iparág folyamatos fejlődését is támogatjuk.”

A partnerség gyógyszerészeti minőségű vitamin-összetevőket (API-k) vezet be egy bevált kereskedelmi és technikai modellen keresztül, amelynek célja a szabályozott használat és a hosszú távú folytonosság támogatása a gyógyszerészeti gyakorlatban.

„A Mediscával való partnerség jelentős lépés az amerikai gyógyszerészeti piac kiváló minőségű, gyógyszerészeti minőségű vitamin-összetevőkhöz (API-k) való hozzáférésének bővítésében. Globális gyártási szakértelmünket és a cGMP-szabványok iránti elkötelezettségünket a Medisca gyógyszeripari szakemberek mélyreható ismereteivel ötvözve erősítjük az ellátás megbízhatóságát, és lehetővé tesszük a gyógyszertárak és az 503B kiszervezési létesítmények számára, hogy nagyobb magabiztossággal, következetességgel és minőséggel működhessenek a betegellátásban.” ~ Jennifer McManus, a dsm-firmenich vezető értékesítési igazgatója

A dsm–firmenich vitamin-összetevő (API) portfóliója az Egyesült Államokban a Mediscán keresztül érhető el, amelyben várhatóan további termékek kerülnek majd bevezetésre. Az ügyfelek a rendelési információkkal, az árakkal és a szállítási határidőkkel kapcsolatban a Medisca értékesítési képviselőjéhez fordulhatnak.

Amit a dsm–firmenich-ről tudni érdemes

A táplálkozás, az egészség és a szépségápolás innovátoraként a dsm–firmenich újraértelmezi, gyártja és kombinálja a létfontosságú tápanyagokat, ízeket és illatanyagokat a világ növekvő népességének boldogulása érdekében. Átfogó megoldáskínálatával, természetes és megújuló összetevőivel, valamint elismert tudományos és technológiai képességeivel a vállalat megteremti azt, ami nélkülözhetetlen az élethez, kívánatos a fogyasztók számára, valamint fenntarthatóbb az emberek és a bolygó számára. A dsm–firmenich egy svájci vállalat, amelynek kettős központja a svájci Kaiseraugstban és a hollandiai Maastrichtban található, az Euronext Amsterdam tőzsdén jegyzik, közel 60 országban működik, és több mint 12 milliárd eurós bevételt ér el. A dsm–firmenich közel 30 000 alkalmazottból álló, sokszínű, világszerte működő csapatával nap mint nap, mindenhol, emberek milliárdjai számára hozza el a fejlődést. www.dsm-firmenich.com

Amit a Mediscáról tudni érdemes

Az 1989-ben alapított Medisca globális vezető szerepet tölt be a személyre szabott gyógyászat, valamint a gyógyszerészeti ellátási láncra alkalmazható megoldások terén. Több mint 2000 termékből álló hatalmas portfólióval rendelkezik, amelyet egy több mint 10 000 egyedi gyógyszerkészítményből álló gyűjtemény, szakértelem és szolgáltatások egészítenek ki a gyógyszerészet, a folyamatos egészségügyi oktatás, valamint az analitikai tesztelés területén. Gondosan kidolgozott megoldásaival a különböző, egészséggel foglalkozó ágazatok számára világszerte, a Medisca áthidalja az egészségügyi ellátás hiányosságait, és mindenki számára lehetővé teszi a személyes jóllétet. További információért kérjük, látogasson el weboldalunkra: www.medisca.com, és kövessen bennünket a LinkedIn-en, a Facebook-on, valamint a YouTube-on.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.