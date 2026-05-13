NetApp s’associe à Red Hat pour améliorer la protection des données et l’évolutivité des déploiements du service Red Hat OpenShift

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société des infrastructures de données intelligente, a annoncé aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités de gestion des données NetApp optimisées pour Red Hat OpenShift. Ces fonctionnalités offrent des niveaux avancés de résilience et d’évolutivité pour les environnements virtualisés, tant sur site que dans le cloud. Ces mises à jour améliorent la rapidité et la prévisibilité des opérations de sauvegarde, de restauration et des tâches quotidiennes. Elles permettent ainsi aux clients de migrer, de faire évoluer et de gérer leurs environnements de machines virtuelles (VM) et de conteneurs, et de favoriser l’innovation et l’agilité en toute confiance.

Selon le rapport The state of virtualization de Red Hat, 90 % des entreprises s’accordent à dire que la virtualisation favorise l’innovation. Si l’on ajoute à cela le fait que, toujours selon le rapport, 71 % des entreprises ont virtualisé plus de la moitié de leur infrastructure informatique, on constate que les entreprises étendent leurs environnements virtualisés pour mieux gérer les volumes croissants de données alimentant l’ère de l’intelligence artificielle. À mesure que les environnements virtualisés Red Hat OpenShift se développent, les méthodes de sauvegarde basées sur l’analyse complète des disques de VM peuvent entraîner un allongement des fenêtres de sauvegarde, des délais de restauration aléatoires et une hausse des risques opérationnels. Lors de la migration vers Red Hat OpenShift Virtualization et de la mise à l’échelle de cette solution, les entreprises ont besoin de solutions de sauvegarde et de restauration prévisibles et efficaces, avec un suivi des modifications au niveau des blocs, afin de respecter les fenêtres de sauvegarde et de restauration, et d’éviter les dépenses excessives en stockage à mesure que leurs environnements évoluent. En outre, de nombreux services informatiques recherchent une reprise après sinistre simplifiée à grande échelle ainsi que des options de déploiement flexibles.

« Lorsque les équipes informatiques sont confrontées à des processus de balayage et de sauvegarde lents, elles ne parviennent pas à respecter leurs objectifs en matière de point de restauration et de délai de restauration », a déclaré Dallas Olson, directeur commercial de NetApp. « Les dernières innovations de NetApp, développées en collaboration avec Red Hat, permettent d’assurer un comportement prévisible en matière de sauvegarde et de restauration, même lorsque l’environnement de VM s’étend. Les clients peuvent désormais migrer, exploiter et protéger des environnements de VM et de conteneurs à grande échelle sur Red Hat OpenShift avec davantage de rapidité, de prévisibilité et de confiance opérationnelle. »

La collaboration entre NetApp et Red Hat offre une plus grande cohérence entre les environnements hybrides et multicloud, permettant aux clients d’exécuter et de déplacer leurs applications et leurs données entre les environnements sur site et les environnements de cloud public. Ensemble, NetApp et Red Hat travaillent à proposer une pile Kubernetes aboutie et adaptée aux entreprises. Cette collaboration se poursuit avec de nouvelles fonctionnalités qui aident les clients à créer des environnements virtualisés plus résilients et plus évolutifs, notamment :

NetApp Backup and Recovery pour Red Hat OpenShift et OpenShift Virtualization : NetApp Backup and Recovery est un service de protection des données simple, sécurisé et économique destiné aux applications OpenShift hébergées sur le stockage NetApp ONTAP ® . Il accélère les sauvegardes et les restaurations grâce à des sauvegardes incrémentielles permanentes offrant le suivi des blocs modifiés (Changed Block Tracking, CBT), la préservation de l’efficacité du stockage et la délocalisation des charges de calculs. Ces fonctionnalités évitent la réhydratation des données lors des sauvegardes et réduisent la charge de calcul liée à ces opérations. Cette mise à jour de NetApp Backup and Recovery améliore la prise en charge de la protection des VM sur OpenShift, avec une automatisation complète permettant des workflows de protection et de restauration au niveau granulaire des VM, ainsi que des transformations des ressources pour accélérer les délais de restauration.

: NetApp Backup and Recovery est un service de protection des données simple, sécurisé et économique destiné aux applications OpenShift hébergées sur le stockage NetApp ONTAP . Il accélère les sauvegardes et les restaurations grâce à des sauvegardes incrémentielles permanentes offrant le suivi des blocs modifiés (Changed Block Tracking, CBT), la préservation de l’efficacité du stockage et la délocalisation des charges de calculs. Ces fonctionnalités évitent la réhydratation des données lors des sauvegardes et réduisent la charge de calcul liée à ces opérations. Cette mise à jour de NetApp Backup and Recovery améliore la prise en charge de la protection des VM sur OpenShift, avec une automatisation complète permettant des workflows de protection et de restauration au niveau granulaire des VM, ainsi que des transformations des ressources pour accélérer les délais de restauration. Soutien NetApp Disaster Recovery pour les environnements Red Hat OpenShift et Red Hat OpenShift Virtualization : les clients peuvent désormais utiliser NetApp Disaster Recovery, actuellement en version préliminaire publique, pour leurs environnements Red Hat OpenShift et Red Hat OpenShift Virtualization, passant ainsi de la simple sauvegarde à une reprise après sinistre orchestrée pour VM basées sur le système Kubernetes. Cette offre de reprise après sinistre en tant que service (Disaster Recovery as a Service) offre une protection simple et économique contre les sinistres pour les charges de travail virtualisées sur le stockage NetApp ONTAP, grâce à des workflows intuitifs et guidés de basculement et de repli en cas de sinistre.

: les clients peuvent désormais utiliser NetApp Disaster Recovery, actuellement en version préliminaire publique, pour leurs environnements Red Hat OpenShift et Red Hat OpenShift Virtualization, passant ainsi de la simple sauvegarde à une reprise après sinistre orchestrée pour VM basées sur le système Kubernetes. Cette offre de reprise après sinistre en tant que service (Disaster Recovery as a Service) offre une protection simple et économique contre les sinistres pour les charges de travail virtualisées sur le stockage NetApp ONTAP, grâce à des workflows intuitifs et guidés de basculement et de repli en cas de sinistre. Red Hat OpenShift Virtualization avec Red Hat OpenShift sur Google Cloud : les environnements Google Cloud NetApp Volumes et le pilote CSI Trident pour Red Hat OpenShift Virtualization sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs sur les environnements Red Hat OpenShift Dedicated sur Google Cloud, avec une assistance certifiée. Cette solution permet aux entreprises d’exécuter à la fois des VM et des conteneurs dans le cloud, tout en bénéficiant d’opérations simplifiées et d’une évolutivité transparente.

: les environnements Google Cloud NetApp Volumes et le pilote CSI Trident pour Red Hat OpenShift Virtualization sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs sur les environnements Red Hat OpenShift Dedicated sur Google Cloud, avec une assistance certifiée. Cette solution permet aux entreprises d’exécuter à la fois des VM et des conteneurs dans le cloud, tout en bénéficiant d’opérations simplifiées et d’une évolutivité transparente. Fonctionnalité Trident Parallelism de NetApp : NetApp Trident permet désormais une meilleure évolutivité grâce à l’exécution parallèle des opérations au sein du contrôleur Trident pour Amazon FSx for NetApp ONTAP et les environnements Google Cloud NetApp Volumes. Cette fonctionnalité élimine les goulots d’étranglement au niveau du stockage en permettant à Trident d’exécuter les opérations de stockage en parallèle plutôt qu’en série.

« Les modèles traditionnels de reprise après sinistre n’ont pas été conçus pour s’adapter à l’ampleur et au rythme des environnements virtualisés d’aujourd’hui », a déclaré Steve Gordon, directeur principal de la gestion produit pour les plateformes de cloud hybride chez Red Hat. « Notre collaboration avec NetApp répond directement aux défis les plus urgents auxquels nos clients sont confrontés, à l’heure où les environnements virtualisés d’entreprise ne cessent de gagner en ampleur et en complexité. En partenariat avec NetApp, nous aidons nos clients à moderniser la protection des données et la reprise après sinistre pour Red Hat OpenShift, afin de leur offrir des résultats plus prévisibles et une base plus solide pour le cloud hybride. »

Pour en apprendre davantage sur la collaboration entre NetApp et Red Hat, rendez-vous sur le stand de NetApp (n° 538) au Red Hat Summit 2026, qui se tiendra du 11 au 14 mai à Atlanta, en Géorgie.

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Depuis plus de trois décennies, NetApp aide les principales organisations mondiales à naviguer dans le changement, de l’essor du stockage d’entreprise à l’ère intelligente définie par les données et l’IA. Aujourd'hui, NetApp est la société d'infrastructure de données intelligente, aidant les clients à transformer les données en catalyseur d'innovation, de résilience et de croissance.

Au cœur de cette infrastructure se trouve la plateforme de données NetApp, la base unifiée, intelligente et de qualité professionnelle qui connecte, protège et active les données dans chaque cloud, charge de travail et environnement. Construit sur la puissance éprouvée de NetApp ONTAP, notre logiciel de gestion de données et notre système d'exploitation de pointe, et amélioré par l'automatisation grâce au moteur de données IA et à AFX, il offre observabilité, résilience et intelligence à grande échelle.

Ventilée au niveau de la conception, la plateforme de données NetApp sépare le stockage, les services et le contrôle afin que les entreprises puissent se moderniser plus rapidement, évoluer efficacement et innover sans verrouillage. En tant que seule plateforme de stockage d’entreprise nativement intégrée dans les plus grands clouds du monde, la société donne aux organisations la liberté d’exécuter n’importe quelle charge de travail n’importe où avec des performances, une gouvernance et une protection cohérentes.

Avec NetApp, les données sont toujours prêtes - prêtes à se défendre contre les menaces, prêtes à alimenter l’IA et prêtes à mener la prochaine percée. C’est pourquoi les entreprises les plus avant-gardistes au monde font confiance à NetApp pour transformer l’intelligence en avantage.

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