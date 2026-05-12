Nieuwe Cessna Caravans versterken strijd van USDA tegen gewasschadelijke insecten

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een dochteronderneming van Textron Inc., heeft vandaag bekendgemaakt dat de Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) drie Cessna Caravan-vliegtuigen heeft besteld ter ondersteuning van het programma voor het uitzetten van steriele insecten ter bescherming van citrusgewassen langs de Rio Grande in Zuid-Texas. De nieuwe vliegtuigen zullen naar verwachting in 2027 worden geleverd.

APHIS zal de Caravans gebruiken om steriele insecten te vervoeren en uit te zetten die de verspreiding van schadelijke plagen, waaronder fruitvliegen, helpen voorkomen. Deze milieuvriendelijke techniek helpt fruitbomen te beschermen, gewasschade te verminderen en de landbouwsector te beschermen die afhankelijk is van gezonde oogsten.

