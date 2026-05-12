Boomi en ServiceNow gaan samenwerken om gegevensactivering binnen de hele onderneming te stimuleren

Boomi is aangekondigd als lanceringspartner voor het ServiceNow Workflow Data Network Passport-programma, waarmee klanten gegevens bedrijfsbreed kunnen activeren en AI-gestuurde resultaten kunnen versnellen

Boomi and ServiceNow Partner to Power Data Activation Across the Enterprise

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, het bedrijf dat zich bezighoudt met data-activering voor AI, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn samenwerking uitbreidt met ServiceNow, het AI-controlecentrum voor bedrijfsvernieuwing. Het doel is om verbeterde mogelijkheden voor data-activering te bieden die met ServiceNow Workflow Data Fabric zijn geïntegreerd. Als onderdeel van deze samenwerking wordt Boomi een lanceringspartner voor het ServiceNow Workflow Data Network Passport-programma. Klanten hebben nu gemakkelijker naadloos toegang tot de integratie- en data-activeringsmogelijkheden van Boomi, en kunnen deze direct binnen het ServiceNow AI-platform implementeren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contact voor de media:
Kristen Walker
Global Communications
kristenwalker@boomi.com

