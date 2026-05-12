Paymentology haalt 175 miljoen dollar op in een financieringsronde onder leiding van Apis Partners en Aspirity Partners ter ondersteuning van de volgende groeifase

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Paymentology, de toonaangevende wereldwijde aanbieder van betaaloplossingen heeft vandaag een investering van 175 miljoen dollar aangekondigd, onder leiding van Apis Partners ("Apis"), een private-equitybedrijf dat gespecialiseerd is in financiële infrastructuur en diensten), en Aspirity Partners ("Aspirity"), een pan-Europese private-equityonderneming die zich richt op financiële technologie en diensten, en bedrijfstechnologie en connectiviteitsdiensten.

De investering zal de verdere wereldwijde uitbreiding, productontwikkeling en versterking van het team van Paymentology ondersteunen, nu het bedrijf inspeelt op de sterke vraag naar moderne verwerkingsoplossingen voor kaartuitgevers op wereldwijde schaal.

De transactie brengt twee investeerders samen die over ruime ervaring in de betalingssector beschikken en zich beiden richten op de verdere ontwikkeling van de betalingsinfrastructuur; zij zijn het erover eens dat de verwerking van transacties door kaartuitgevers een van de belangrijkste kansen in de sector vormt.

