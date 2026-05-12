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Venture Global宣布与TotalEnergies和Vitol签署液化天然气采购协议

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)今日宣布与TotalEnergies和Vitol签署两份具有约束力的协议，这两家公司将向Venture Global追加购买美国液化天然气(LNG)。

Venture Global与TotalEnergies签署全新约束性协议，约定从2026年开始的约五年内，后者将每年从Venture Global购买约85万吨LNG。此外，Venture Global和Vitol同意将现有五年期约束性LNG协议采购量，从此前于2026年3月约定并公布的每年150万吨上调至每年170万吨。这两项协议都将由Venture Global的产品组合供应。

Venture Global首席执行官Mike Sabel表示：“Venture Global十分荣幸深化与Vitol和TotalEnergies等全球顶尖能源企业的合作关系。随着能源安全需求持续上升，这些协议体现了市场对我们向全球市场快速、规模化交付可靠低成本美国LNG能力的持续信心和信赖。通过为客户提供短期、中期和长期供应选择，我们提供客户将LNG输送至最需要的地区所需的灵活性和确定性。”

关于Venture Global

Venture Global是美国低成本液化天然气(LNG)的生产商和出口商，其在产、在建及开发中的产能超过1亿吨/年。2022年，Venture Global从其首个工厂开始生产LNG，目前已成为美国最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合业务涵盖整个LNG供应链的资产，包括LNG生产、天然气运输、航运及再气化。该公司的前三个项目——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位于美洲湾沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工厂开发碳捕集与封存(CCS)项目。

关于TotalEnergies

TotalEnergies是一家全球性综合能源公司，生产和销售包括石油和生物燃料、天然气、沼气和低碳氢能、可再生能源和电力在内的各类能源产品。我们的10万多名员工致力于为尽可能多的人提供更可靠、更可负担且更可持续的能源。TotalEnergies活跃于约120个国家，将可持续发展置于其战略、项目和运营的核心。

关于Vitol

Vitol是能源和大宗商品领域的领军企业。Vitol致力于生产、管理并向全球消费者和行业客户交付能源及大宗商品（包括金属）。除核心贸易业务外，Vitol还在全球范围内进行基础设施投资，长期资产投资规模已超过130亿美元。Vitol于1966年在鹿特丹成立，如今通过全球约40个办事处为客户提供服务。2025年，Vitol交付的能源总量超过6亿吨油当量，营收达3400亿美元。

Vitol自2000年代中期开始涉足LNG贸易，是LNG市场的长期参与者。该公司拥有多元化的全球LNG合同组合和股权配置，能够为客户提供量身定制的短期和长期供应解决方案。2025年，Vitol交付了2300万吨LNG以及1800太瓦时的天然气。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。我们打算使此类前瞻性陈述适用经修订的《1933年证券法》（简称“《证券法》”）第27A条和经修订的《1934年证券交易法》（简称“《交易法》”）第21E条中包含的关于前瞻性陈述的安全港条款。除了关于历史事实的陈述外，本文所包含的所有陈述均为“前瞻性陈述”。在某些情况下，前瞻性陈述可通过“可能”、“或许”、“将”、“能够”、“应该”、“预期”、“计划”、“推测”、“打算”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“追求”、“目标”、“持续”等术语及其否定形式或其他类似术语加以识别。

这些前瞻性陈述受风险、不确定性和关于我们的假设的影响，可能包括有关我们的未来业绩、合同、预期增长战略和影响公司业务的趋势预测的陈述。这些陈述仅基于我们当前对未来事件的预期和预测。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大相径庭。这些因素包括：我们需要筹集大量额外资金完成未来项目及相关资产建设，且可能无法以可接受的条款或根本无法获得融资；可能无法准确估算项目成本，且天然气管道及连接工程的建设和运营可能因监管审批、开发风险、劳动力成本、技术工人短缺、操作风险等因素导致成本超支和延误；全球贸易动态、国际贸易协定及美国贸易政策（包括关税影响）的不确定性；项目的成功完成依赖工程总承包商(EPC)及其他承包商，可能面临承包商无法履行合同义务的风险；各类经济和政治因素，包括环保或公共利益团体的反对，或缺乏地方政府和社区支持，可能对项目审批、时间安排或整体开发、建设及运营产生负面影响；以及与在公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2025年12月31日的Form 10-K年度报告“第1A项—风险因素”及后续SEC报告中讨论的其他风险相关的因素。本文包含的任何前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况，且以发布当日我们认为合理的假设为基础。除非法律可能要求，否则我们不承担更新这些陈述以反映后续事件或情况的义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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