Nikkiso與Maran Tankers Management簽訂協議，支援其售後服務

加州，特曼庫拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Nikkiso清潔能源與工業用氣體集團（Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group，以下簡稱「Nikkiso CE&IG」）今天宣布該集團已與油輪運輸公司Maran Tankers Management Inc.簽訂服務協議。

依照這份五年期協議，Nikkiso CE&IG將為Maran Tankers的高壓幫浦提供全面性的全球售後服務，包括定期維修冷端閥門。為確保最短的周轉時間，Nikkiso CE&IG將在其所有全球海事中心內保留重要庫存，使船隻能夠在數天內收到冷端零件，而不是業界平均所需的數月時間。Nikkiso CE&IG還將為Maran Tankers提供技術指導，並在預訂的進塢維修期間進行深度整修工作。

Nikkiso CE&IG低溫服務業務單位總裁Sean Fanniff表示：「我們的海事中心遍佈東南亞、歐洲、中東、美國及中國，能夠為客戶提供一致的全球方案與無縫銜接的港到港服務。」

「Maran Tankers是油輪界的一流業者，這份協議讓我們在海事市場又朝著成長跨進一步。我們期待在接下來的多年中服務Maran Tankers的船隊。」

Nikkiso CE&IG不斷提升該集團身為海事市場可靠合作夥伴的地位，在簽訂本協議不久前才與Exion Asia Pte Ltd簽訂了戰略性服務合作關係。

關於Nikkiso清潔能源與工業用氣體集團

Nikkiso清潔能源與工業用氣體集團是一家首屈一指的低溫設備、解決方案與服務全球供應商，致力開發創新產品與合作解決方案，滿足市場對低碳能源與工業用氣體瞬息萬變的需求，為未來能源、運輸、海事、航空添注動能。

該集團的旗艦機構Cryogenic Industries, Inc.是Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) 全資所有的子公司。

如欲進一步認識Nikkiso CE&IG，請造訪：NikkisoCEIG.com。

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