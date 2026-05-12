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Boomi與ServiceNow攜手合作，賦能企業級資料活化

Boomi宣布成為ServiceNow工作流程資料網路通行證計畫的首發合作夥伴，協助客戶在全企業內啟動資料，並加快實現AI驅動的成果

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Boomi與ServiceNow攜手合作，賦能企業級資料活化

賓夕法尼亞州康舍霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AI資料活化公司Boomi™今日宣布擴大與ServiceNow的合作夥伴關係。ServiceNow是協助實現企業業務革新的AI控制中樞，雙方將推出與ServiceNow工作流程資料架構整合的強化型資料活化能力。Boomi將成為ServiceNow工作流程資料網路通行證計畫的首發合作夥伴，讓客戶能夠更輕鬆地在ServiceNow AI平台內直接順暢接取和部署Boomi的整合和資料活化能力，此為本次合作的一部分。

Boomi和ServiceNow將共同擴大ServiceNow工作流程資料架構的連結涵蓋範圍，協助企業整合ServiceNow外部的各類企業系統和資料，讓業務團隊和AI代理可憑藉即時資料運行，適應代理AI時代的規模化發展需求。

ServiceNow資料與分析產品生態系統副總裁Pramod Mahadevan表示：「ServiceNow的工作流程資料架構擅長連結各類可信的上下文資料並將其接取至ServiceNow平台，以支援企業業務運轉所需的工作流程和代理應用；而Boomi憑藉雲端原生整合平台即服務(iPaaS)和更廣泛的資料連結解決方案，在企業連結領域居於領先地位。ServiceNow和Boomi攜手合作，可為客戶解決企業端對端連結需求，簡化多系統整合工作，降低資料活化成本，並在ServiceNow AI平台上大規模地加快智慧工作流程落地。」

為主動式智慧企業賦能資料驅動型工作流程

透過本次合作，Boomi將從以下方面擴大ServiceNow的工作流程資料架構：

  • 連結ServiceNow外部各類企業系統的資料，支援透過工作流程資料架構實現即時存取
  • 透過Boomi資料中樞活化可信、同步的資料，為ServiceNow工作流程和代理提供高品質主資料
  • 將老舊系統和混合環境中的資料移轉至Snowflake和RaptorDB等資料來源，開啟ServiceNow零複製功能

Boomi與ServiceNow的合作還將簡化採購與部署流程，客戶可在統一的商業合作模式下使用Boomi的各項功能。

客戶案例：Lightedge實現客戶關係管理(CRM)與整合策略現代化改造

ServiceNow和Boomi的共同客戶Lightedge正利用這種組合方法來實現其CRM和整合環境的現代化升級。

透過結合Boomi與ServiceNow，Lightedge替換了多套老舊整合工具，將其架構整合至統一的AI賦能平台。本次轉型使該公司能夠精簡複雜的工作流程、提升資料可視性，並協助其向現代化代理式CRM環境順暢過渡。

Lightedge資訊長Michael Gallagher表示：「Lightedge一直在推進CRM現代化建設，而ServiceNow與Boomi的組合方案以超出預期的方式協助我們完成了轉型。透過將多款整合工具整合為統一平台，我們降低了架構複雜度、提升了業務敏捷性，並確保資料直接流轉至驅動業務運轉的各項工作流程。憑藉Boomi與ServiceNow工作流程資料架構的共同解決方案，我們得以更快地推進業務發展、消除採購環節的阻礙，並專注於在整個企業內推行AI優先的CRM和整合能力。」

攜手共進，協助企業轉型

本次合作體現了Boomi與ServiceNow的共同願景：協助客戶擺脫碎片化的系統，邁向互連互通、自動化運轉、最終實現代理驅動的企業營運模式。

企業可將ServiceNow AI平台與Boomi的整合和資料活化能力相結合，推動CRM轉型等複雜業務流程的現代化改造，實現跨系統資料順暢流轉，並可在ServiceNow日常工作場景中直接使用相關能力。

Boomi董事長兼執行長Steve Lucas表示：「企業AI的未來不只取決於模型本身，更取決於企業能否在各業務系統中有效啟動和治理資料。我們與ServiceNow攜手合作，為客戶提供一種統一的方法，將資料整合到工作流程中、落實資料治理並實現規模化流程編排執行。這正是讓AI從試驗探索轉變為實際業務價值的關鍵所在。」

Boomi World大會

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關於 Boomi

Boomi是服務AI領域的資料活化公司，透過在企業全域業務中活化資料，為代理驅動型企業提供支撐。Boomi企業平台是主動式的資料基礎架構，可為推動代理式轉型提供必要的代理式基礎設施。透過將代理設計和治理、API和MCP管理、整合和自動化以及資料管理統一整合至單一平台，Boomi使企業能夠憑藉安全、可擴充的連結能力，充分釋放AI的價值。Boomi得到了超過3萬家客戶的信任以及由800多家合作夥伴組成的網路的支援，協助各種規模的企業實現規模化的敏捷性、效率和創新。如欲瞭解更多資訊，請造訪boomi.com

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