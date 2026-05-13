Energy Vault et Eskom annoncent la signature d’un accord de développement stratégique visant à déployer des systèmes de stockage d’énergie par gravité à l’échelle du réseau en Afrique du Sud

WESTLAKE VILLAGE, Calif. & JOHANNESBURG--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault » ou « la Société »), un chef de file mondial dans le domaine des solutions durables de stockage d’énergie à l’échelle du réseau et des solutions infrastructurelles informatiques basées sur l’intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord de développement stratégique avec Eskom Holdings SOC Limited (« Eskom »), la compagnie d’électricité publique sud-africaine, en vue du déploiement d’un système de stockage d’énergie par gravité (« duration gravity energy storage system », GESS) à longue durée.

La première installation GESS sera construite sur le site de la centrale électrique d’Hendrina d’Eskom, dans la province du Mpumalanga, en Afrique du Sud, l’une des plus anciennes centrales en service de l’entreprise. Le système, qui devrait fournir une capacité de 25 MW avec quatre heures de stockage (soit 100 MWh), sera conçu pour être entièrement évolutif, jusqu’à hauteur de 4 GW. Cet accord historique marque le début d’un partenariat entre les deux entreprises, qui unissent leurs efforts pour accélérer la décarbonisation du secteur de l’électricité en Afrique australe.

En vertu de cet accord, Energy Vault fournira à Eskom son système technologique EVx 2.0™ de dernière génération, ainsi que les équipements associés. L’entreprise assurera également le suivi technique sur site, la gestion de projet et apportera un soutien à la formation sur place. Ce partenariat vise à octroyer des licences, à développer conjointement une capacité de stockage GESS pouvant atteindre 4 GWh et à collaborer à son déploiement, avec un potentiel significatif pour tous les États membres de la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA) d’ici 2035.

La plateforme GESS EVx 2.0™ d’Energy Vault offre des avancées significatives par rapport à la conception EVx précédente, notamment en matière d’orchestration logicielle, de fonctionnement mécanique, d’efficacité énergétique, d’automatisation de la construction et d’outils de construction. Ces améliorations permettent de disposer d’un système capable d’évoluer vers une capacité de stockage d’énergie efficace de plusieurs gigawatts (GW) afin de soutenir la pénétration croissante des énergies renouvelables. La conception EVx 2.0 intègre également une technologie de pointe en science des matériaux permettant de réutiliser économiquement les cendres issues de la combustion du charbon comme milieu de stockage au sein de blocs dont le poids peut atteindre 25 à 30 tonnes.

« Cet accord historique conclu avec Eskom marque une étape décisive pour Energy Vault et pour l’avenir énergétique de l’Afrique », a déclaré Robert Piconi, PDG d’Energy Vault. « En associant notre plateforme révolutionnaire EVx 2.0 à l’expertise d’Eskom en termes de production d’électricité, de réseaux et à sa présence régionale, nous faisons non seulement progresser le stockage à longue durée à une échelle sans précédent, mais nous ouvrons également la voie à un nouveau modèle de développement industriel durable. Ce partenariat permettra de créer des emplois locaux, de mettre en place des chaînes d’approvisionnement résilientes et de montrer comment le stockage d’énergie par gravité peut accélérer la transition de l’Afrique de la dépendance au charbon vers l’indépendance et la sécurité énergétiques – le tout en fournissant une énergie fiable et abordable aux communautés qui en ont le plus besoin. »

Cette collaboration constitue un soutien direct à l’initiative « Just Energy Transition Partnership » (JETP) d’Eskom, qui vise à assurer une transition durable et équitable vers l’abandon du charbon tout en garantissant la fiabilité du réseau, la création d’emplois et le développement économique local.

« Eskom s’est donné pour mission de réduire l’impact environnemental de ses activités de production d’électricité, de poursuivre ses projets en faveur de la réduction des émissions de l’Afrique du Sud – tant au niveau local qu’international – et d’opérer une transition responsable. Dans le cadre de sa stratégie, l’entreprise vise à devenir un chef de file résilient et compétitif sur un marché de l’énergie libéralisé. Pour ce faire, nous allons mener une transition énergétique équitable et inclusive, qui passera notamment par l’intensification du rééquipement et de la reconversion des centrales à charbon, ainsi que par l’exploration de technologies et de solutions de charbon propre. Nous utiliserons la technologie comme levier stratégique pour améliorer l’efficacité et réduire le coût de l’électricité. Ce partenariat avec Energy Vault, dont la technologie de stockage par gravité est révolutionnaire, jouera un rôle essentiel dans la réalisation de nos objectifs en matière de transition énergétique équitable (Just Energy Transition) », a déclaré Dan Marokane, directeur général de groupe chez Eskom Holdings.

L’Afrique australe connaît actuellement une transformation dynamique de son paysage énergétique, les gouvernements et les services publics de la région de la CDAA s’efforçant d’élargir l’accès à une électricité fiable, abordable et durable. Aujourd’hui, 56 % de la population de la région de la CDAA a accès à l’électricité, contre seulement 36 % il y a dix ans, ce qui témoigne de l’impact de la coordination des efforts régionaux et des investissements réalisés dans les infrastructures. Le charbon reste la principale source de production d’électricité, représentant plus de 80 % de l’approvisionnement en électricité de l’Afrique du Sud en 2024, mais le pays travaille activement à diversifier son mix énergétique. Les technologies de stockage d’énergie à grande échelle sont appelées à jouer un rôle clé dans l’intégration des énergies renouvelables, le renforcement de la résilience du réseau national et l’amélioration de sa fiabilité, tout en ouvrant de nouvelles perspectives en matière de croissance industrielle, de création d’emplois et de développement communautaire.

Cet accord positionne Eskom et Energy Vault comme des leaders régionaux dans le domaine du stockage à grande échelle et à longue durée, et souligne l’engagement des deux parties à favoriser une transition énergétique propre, équitable et résiliente pour l’Afrique australe.

À propos d'Energy Vault

Energy Vault® est une plateforme intégrée d’infrastructures énergétiques qui conçoit, détient et exploite des systèmes énergétiques flexibles et fiables afin d’accélérer les délais de mise en service pour les services publics, les producteurs d’électricité indépendants, les clients industriels ainsi que le marché de l’IA et des centres de données. Au cœur de cette plateforme se trouve une architecture logicielle indépendante de toute technologie spécifique, conçue pour accélérer la mise en œuvre des projets, optimiser les performances et réduire les délais de rentabilisation. Les solutions intégrées d’Energy Vault combinent stockage d’énergie, production d’électricité et gestion avancée de l’énergie afin de fournir des infrastructures évolutives adaptées aux besoins des clients. Son portefeuille couvre le stockage à court, long et très long terme, garantissant ainsi fiabilité, flexibilité et rentabilité, quelles que soient les applications. Aux services publics et aux gestionnaires de réseau, Energy Vault fournit une capacité de production ferme et flexible qui renforce la stabilité des réseaux et contribue à garantir la fiabilité de l’approvisionnement en électricité. Aux clients du secteur industriel et aux centres de données, la plateforme offre une alimentation électrique résiliente et rentable, capable de soutenir les opérations critiques. Grâce à son modèle « Build, Own & Operate » (construire, posséder et exploiter), Energy Vault génère des revenus récurrents sur le long terme tout en garantissant l’excellence de l’exécution des projets, de leur développement à leur mise en service et à leur exploitation. En alliant innovation et rigueur dans l’exécution, Energy Vault redéfinit la manière dont les infrastructures énergétiques sont développées et déployées, offrant fiabilité, flexibilité et évolutivité sur un marché mondial de l’énergie en pleine mutation. Rendez-vous sur www.energyvault.com pour plus d’informations.

À propos d’Eskom Holdings SOC Ltd

Eskom Holdings SOC Ltd est une entreprise publique (state-owned corporation, SOC) détenue à 100 % par le gouvernement sud-africain et le principal fournisseur d’électricité d’Afrique du Sud. Eskom opère sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électricité (production, transport et distribution) et couvre plus de 86 % des besoins énergétiques de l’Afrique du Sud ainsi qu’environ 20 % de l’électricité produite sur le continent africain. Régie par un double mandat visant à garantir la viabilité financière tout en stimulant la croissance socio-économique, Eskom s’engage en faveur d’une transition responsable vers un avenir à faibles émissions de carbone. La société gère un vaste réseau national d’environ 33 000 km et équilibre l’offre et la demande en temps réel pour stimuler l’économie du pays et participer au marché de l’électricité de la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA). Pour plus d’informations, veuillez consulter le site d’Eskom Holdings SOC Ltd.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les opinions actuelles de la Société concernant, entre autres, ses activités et ses résultats financiers. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des informations concernant les résultats d’exploitation futurs possibles ou présumés, ainsi que des descriptions de notre plan d’affaires et de nos stratégies. Ces déclarations incluent souvent des termes tels qu’« anticiper », « s’attendre à », « envisager », « poursuivre », « suggérer », « planifier », « potentiel », « prédire », « croire », « avoir l’intention de », « projeter », « prévoir », « estimer », « cibler », « viser », « projections », l’emploi du futur ou du conditionnel, et d’autres expressions similaires. Nous basons ces déclarations prospectives ou projections sur nos attentes, plans et hypothèses actuels, établis à la lumière de notre expérience de l’industrie, de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles, et des évolutions futures attendues, ainsi que d’autres facteurs que nous considérons comme appropriés dans les circonstances du moment. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos convictions, hypothèses et attentes en matière de performances futures, en tenant compte des informations dont nous disposons actuellement. Ces déclarations prospectives ne constituent que des prédictions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes importants susceptibles d’entraîner des écarts importants entre nos résultats réels, notre niveau d’activité, nos performances ou nos réalisations, et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations, notamment en ce qui concerne : tous changements dans notre stratégie, nos plans d’expansion, les opportunités clients, nos opérations futures, notre situation financière future, les revenus et pertes estimés, la monétisation prévue des crédits d’impôt, les financements prévus, les coûts estimés, les perspectives et les projets ; l’incertitude quant au fait que nos attributions, commandes et arriérés, ainsi que le calendrier des permis et le pipeline développé, se traduiront bien par des revenus à l’avenir ; l’absence de garantie que des lettres d’intention non contraignantes et d’autres manifestations d’intérêt aboutiront à des commandes ou à des ventes fermes ; la possibilité que nos produits soient défectueux ou présumés défectueux ou qu’ils connaissent d’autres formes de défaillance ; la mise en œuvre, l’acceptation par le marché et le succès de notre modèle économique et de notre stratégie de croissance ; notre capacité à développer et à maintenir notre marque et notre réputation ; les projections et développements relatifs à nos activités, à nos concurrents et à notre secteur ; l’impact de l’incertitude macroéconomique, notamment en ce qui concerne les relations futures entre les États-Unis et d’autres pays du fait des politiques commerciales et des droits de douane ; toutes modifications apportées à la législation fiscale et à la réglementation gouvernementale, ainsi que leur incidence sur notre entreprise, notamment celles découlant de la loi « One Big Beautiful Bill Act » et des modifications qu’elle apporte à l’Internal Revenue Code de 1986, tel que modifié, ainsi qu’aux crédits d’impôt relatifs aux énergies propres instaurés par la loi « Inflation Reduction Act » de 2022 ; le fait que nos investissements dans des projets de développement pourraient ne pas aboutir à une exploitation commerciale dans les délais prévus, voire pas du tout ; nos efforts visant à diversifier notre chaîne d’approvisionnement afin d’atténuer l’impact des droits de douane ; la capacité de nos fournisseurs à livrer en temps voulu les composants ou les matières premières nécessaires à la construction de nos systèmes de stockage d’énergie ; nos attentes concernant notre capacité à obtenir et à maintenir une protection de la propriété intellectuelle, ainsi qu’à ne pas enfreindre les droits d’autrui ; nos attentes concernant la durée pendant laquelle nous continuerons d’être une société en croissance émergente en vertu de la loi Jumpstart Our Business Startups Act de 2012 ; nos besoins en capitaux futurs et les sources et utilisations de nos liquidités ; les évolutions de la politique commerciale américaine et mondiale ; la nature internationale de nos opérations et l’impact de guerres ou autres conflits sur nos activités et sur les marchés mondiaux ; notre capacité à obtenir des financements pour nos opérations et notre croissance future ; ainsi que nos activités, nos projets d’expansion et nos opportunités, notamment notre développement dans le domaine des projets en propre ; notre capacité à mener à bien l’acquisition que nous envisageons au Japon ; ainsi que tous autres facteurs importants mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la SEC le 18 mars 2026, lesdits facteurs pouvant être mis à jour de temps à autre dans d’autres dépôts effectués auprès de la SEC, accessibles sur le site web de celle-ci à l’adresse www.sec.gov. De nouveaux risques peuvent émerger à tout moment et il est impossible pour notre direction d’anticiper tous les risques, d’évaluer l’impact de tous les facteurs sur nos activités, ou de déterminer dans quelle mesure un facteur, ou une combinaison de facteurs, pourrait entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives que nous pourrions faire. Toute déclaration prospective faite par nous dans le cadre du présent communiqué de presse n’est valable qu’à la date de sa publication et doit être expressément considérée dans son intégralité à la lumière des mises en garde contenues dans le présent communiqué de presse. Nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf en cas d’obligation légale. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à nos déclarations prospectives.

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