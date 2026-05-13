エナジー・ボールトとEskom、南アフリカでグリッド規模の重力エネルギー貯蔵システムを導入する戦略的開発契約を発表

カリフォルニア州ウェストレイク・ビレッジ＆ヨハネスブルグ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 持続可能なグリッド規模エネルギー貯蔵およびAIコンピュート・インフラ・ソリューションのグローバルリーダーであるエナジー・ボールト・ホールディングス（NYSE：NRGV）（「エナジー・ボールト」または「同社」）は本日、南アフリカの国営電力会社であるEskom Holdings SOC Limited（「Eskom」）と、長時間重力エネルギー貯蔵システム（GESS）の導入に向けた戦略的開発契約を締結したと発表しました。

最初のGESSプラントは、南アフリカ・ムプマランガ州にあるEskomのヘンドリナ発電所に建設される予定です。同発電所は、Eskomが稼働させている発電所の中でも最も古い施設の一つです。同システムは25MWの出力と4時間分の蓄電容量（100MWh相当）を提供する見込みで、最大4GWまで完全に拡張可能な設計となっています。この画期的な契約により両社のパートナーシップが確立され、南部アフリカの電力セクターの脱炭素化加速という共通の長期目標に向けて利害が一致することとなります。

契約条件に基づき、エナジー・ボールトはEskomに対し、最新のEVx 2.0™ GESS技術システムおよび関連機器を提供するとともに、現地でのエンジニアリング・サポート、プロジェクト管理、現地に適した研修支援を提供します。この提携は、最大4GWhのGESSを展開すべくライセンス供与、共同開発、協業を進める意向であり、2035年までに南部アフリカ開発共同体（SADC）の16加盟国全域で大きな展開可能性を有しています。

エナジー・ボールトのEVx 2.0™ GESSプラットフォームは従来のEVxから大幅に進化しており、特にソフトウェア・オーケストレーション、機械的動作、エネルギー効率、建設自動化、建設用ツーリングの各領域で大きな改良が加えられています。これらの改良により、再生可能エネルギーの普及拡大を支える、マルチギガワット（GW）規模への拡張が可能な高効率エネルギー貯蔵システムが実現します。EVx 2.0の設計には、石炭燃焼灰をエネルギー貯蔵ブロックの素材として経済的に再利用するための改良された材料科学技術も組み込まれています。各ブロックの重量は最大25〜30トンに達する場合があります。

会長兼最高経営責任者（CEO）のロバート・ピコーニ氏は、次のように述べています。「Eskomとのこの画期的な契約は、エナジー・ボールトにとって、そしてアフリカのエネルギーの未来にとって、変革的な転換点となるものです。当社の画期的なEVx 2.0プラットフォームと、Eskomが持つ豊富な発電実績、送電網の専門知見、広域ネットワークを組み合わせることで、前例のない規模で長時間エネルギー貯蔵を推進するだけでなく、持続可能な産業開発の新たなモデルを開拓しています。この提携は、地域の雇用を創出し、強靭なサプライチェーンを構築するとともに、重力エネルギー貯蔵がアフリカの石炭依存からエネルギー自立・エネルギー安全保障への移行をいかに加速できるかを実証するものとなります。そのすべてを、最も必要としている地域社会に信頼性が高く手頃な電力を届けながら実現します。」

この協業は、Eskomが推進する「公正なエネルギー移行パートナーシップ（JETP）」イニシアチブを直接支援するものです。JETPは、系統の信頼性確保、雇用創出、地域経済の発展を図りながら、石炭から持続可能かつ公平なかたちで移行することを目指しています。

Eskom Holdingsのグループ最高経営責任者であるダン・マロカネ氏は、次のように述べています。「Eskomは発電事業による環境負荷の低減に取り組んでおり、南アフリカの国内外における排出削減目標の達成と責任ある移行を支援するプロジェクトを今後も継続的に推進していきます。Eskomの戦略は、自由化されたエネルギー市場において当社を強靭かつ競争力あるエネルギーリーダーとして確立することを目指して策定されています。当社は、石炭火力発電所のリパワリングおよび用途転換を強化し、クリーンコール技術とソリューションを探求することで、公正で包括的なエネルギー移行を推進していきます。その際、技術を効率向上と電力コスト低減のための戦略的な推進力として活用します。エナジー・ボールトおよびその革新的な重力エネルギー貯蔵技術との本提携は、当社の公正なエネルギー移行目標の達成において中枢的な役割を担うことになります」

南部アフリカのエネルギー情勢は大きな変革の只中にあり、SADC地域全体の政府および電力会社が、信頼性が高く、手頃な価格で、持続可能な電力へのアクセス拡大に取り組んでいます。SADC地域の人口の56%が電力にアクセスできており、10年前のわずか36%から大きく向上しています。これは、地域が一体となった取り組みとインフラへの継続的な投資の成果を示すものです。石炭は依然として支配的な発電源であり、2024年の南アフリカの電力供給の80%超を担いましたが、同地域ではエネルギーミックスの多様化が積極的に推進されています。ユーティリティ規模のエネルギー貯蔵技術は、再生可能エネルギーの統合、各国の系統強靭性の強化、電力系統の信頼性向上において重要な役割を果たすことが見込まれています。それと同時に、産業成長、雇用創出、地域社会の発展に向けた新たな機会も創出します。

この契約は、Eskomとエナジー・ボールトをグリッドスケールの長時間エネルギー貯蔵における地域リーダーとして確立するとともに、南部アフリカにおけるクリーンで公正かつ強靭なエネルギー移行を推進する両社の揺るぎないコミットメントを裏付けるものです。

エナジー・ボールトについて

Energy Vault®は、公益事業者、独立系発電事業者、産業顧客、AIおよびデータセンター市場向けに、電力供給開始までの時間を短縮する統合型電力インフラ・プラットフォームです。柔軟で信頼性の高いエネルギーシステムを構築・所有・運営しています。同社プラットフォームには、特定の技術に依存しないソフトウェア対応アーキテクチャーを中核として添えています。プロジェクトの提供を迅速化し、性能を最適化し、収益化までの時間を短縮することを目的に設計されています。エナジー・ボールトの統合ソリューションは、エネルギー貯蔵、発電、高度なエネルギー管理を組み合わせることで、顧客ニーズに合わせた拡張性の高いインフラを提供します。同社のポートフォリオは、短時間、長時間、複数日間にわたるエネルギー貯蔵に対応しており、幅広い用途で信頼性、柔軟性、コスト効率を実現します。公益事業者および送電網運営者向けに、エナジー・ボールトは安定した柔軟な容量を提供し、送電網の安定性を高めるとともに、信頼性の高い電力供給の提供を可能にします。産業顧客およびデータセンター顧客向けには、同プラットフォームにより、重要業務を支える強靭でコスト効率の高い電力供給を提供します。エナジー・ボールトは、Build, Own & Operateモデルを通じて、開発、提供、運用の各段階で優れたプロジェクト遂行力を発揮しながら、長期的な継続収益を創出しています。エナジー・ボールトは、イノベーションと規律ある実行を組み合わせることで、電力インフラの開発・導入のあり方を再定義し、急速に進化する世界のエネルギー市場に信頼性、柔軟性、スケールを提供しています。詳細はwww.energyvault.comをご覧ください。

Eskom Holdings SOC Ltdについて

Eskom Holdings SOC Ltdは、南アフリカ政府が全額所有する国有企業（SOC）であり、同国の主要電力会社です。Eskomは、発電、送電、配電にわたる電力バリューチェーン全体で事業を展開しており、南アフリカのエネルギー需要の86%超と、アフリカ大陸で生産される電力の約20%を供給しています。Eskomは、社会経済的成長を推進しながら財務の持続可能性を確保するという二重の使命のもと、低炭素の未来への移行を責任ある形で進めることに注力しています。。同社は約3万3000kmに及ぶ広大な全国ネットワークを維持し、需給をリアルタイムで調整することで、同国経済を支えるとともに、南部アフリカ開発共同体（SADC）の電力市場に身を置いています。詳細はEskom Holdings SOC Ltdをご覧ください。

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