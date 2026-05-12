Boomi y ServiceNow se asocian para impulsar la activación de datos en toda la empresa

CONSHOHOCKEN, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, la empresa de activación de datos para la IA, anunció hoy la ampliación de su alianza con ServiceNow, la torre de control de IA para la reinvención empresarial, con el fin de ofrecer mejores capacidades de activación de datos integradas con el Workflow Data Fabric de ServiceNow. Como parte de esta colaboración, Boomi será socio de lanzamiento del programa “Workflow Data Network Passport” de ServiceNow. Este programa facilitará a los clientes el acceso y la implementación sin interrupciones de las capacidades de integración y activación de datos de Boomi directamente dentro de la plataforma de IA de ServiceNow.

Juntos, Boomi y ServiceNow están ampliando el alcance de la conectividad del Workflow Data Fabric de ServiceNow, lo que permite a las organizaciones integrar sistemas empresariales y datos externos a ServiceNow, de modo que los equipos y los agentes de IA puedan operar con los datos en tiempo real necesarios para escalar en la era de la IA agéntica.

“El Workflow Data Fabric de ServiceNow destaca por conectar e incorporar datos confiables y contextuales a la plataforma de ServiceNow para los flujos de trabajo y los agentes que gestionan el negocio. Por su parte, Boomi es líder en conectividad empresarial gracias a su iPaaS nativo de la nube y a sus soluciones más amplias de conectividad de datos”, señaló Pramod Mahadevan, vicepresidente del Ecosistema de productos de datos y análisis de ServiceNow. “Juntos, ServiceNow y Boomi dan respuesta a los requisitos de conectividad de extremo a extremo de los clientes en toda la empresa y simplifican la integración multisistema, reduciendo el costo de activar los datos y acelerando los flujos de trabajo inteligentes a gran escala en la plataforma de IA de ServiceNow”.

Impulso a los flujos de trabajo basados en datos para la empresa agéntica

A través de esta asociación, Boomi amplía el Workflow Data Fabric de ServiceNow al:

conectar datos de sistemas empresariales externos a ServiceNow, lo que permite el acceso en tiempo real a través del Workflow Data Fabric.

externos a ServiceNow, lo que permite el acceso en tiempo real a través del Workflow Data Fabric. activar datos confiables y sincronizados a través de Boomi Data Hub para proporcionar datos maestros de alta calidad para los flujos de trabajo y agentes de ServiceNow.

a través de Boomi Data Hub para proporcionar datos maestros de alta calidad para los flujos de trabajo y agentes de ServiceNow. desbloquear ServiceNow Zero Copy mediante el traslado de datos desde sistemas heredados y entornos híbridos a fuentes como Snowflake y RaptorDB.

Con la asociación entre Boomi y ServiceNow también se simplifica la adquisición y la implementación, lo que permite a los clientes aprovechar las capacidades de Boomi bajo un modelo comercial unificado.

Cliente destacado: Lightedge moderniza su estrategia de CRM e integración

Lightedge, cliente tanto de ServiceNow como de Boomi, está aprovechando este enfoque combinado para modernizar su entorno de integración y gestión de relaciones con el cliente (CRM).

Al combinar Boomi y ServiceNow, Lightedge sustituyó varias herramientas de integración heredadas y consolidó su arquitectura en una plataforma unificada impulsada por IA. Gracias a esta transformación la empresa pudo optimizar flujos de trabajo complejos, mejorar la visibilidad de los datos y facilitar su transición hacia un entorno de CRM moderno y netamente agéntico.

“En Lightedge, estamos en pleno proceso de modernización de nuestra estrategia de CRM, y la combinación de ServiceNow y Boomi hizo posible esa transformación de formas que no habíamos previsto”, declaró Michael Gallagher, director de Sistemas de información de Lightedge. ”Al consolidar múltiples herramientas de integración en una única plataforma, hemos reducido la complejidad, mejorado la agilidad y garantizado que nuestros datos fluyan directamente hacia los flujos de trabajo que impulsan el negocio. Gracias a la solución combinada de Boomi y Workflow Data Fabric de ServiceNow, pudimos avanzar más rápido, eliminar los obstáculos en las adquisiciones y enfocarnos en ofrecer capacidades de CRM e integración basadas en la IA en toda la organización”.

Un sólido enfoque de asociación para la transformación empresarial

La asociación refleja una visión compartida entre Boomi y ServiceNow: ayudar a los clientes a ir más allá de los sistemas fragmentados hacia empresas conectadas, automatizadas y, en última instancia, autónomas.

Al combinar la plataforma de IA de ServiceNow con las capacidades de integración y activación de datos de Boomi, las organizaciones pueden modernizar procesos complejos, como la transformación del modelo de CRM, gracias a un flujo de datos fluido entre sistemas, disponible allí donde se realiza el trabajo en ServiceNow.

“El futuro de la IA empresarial no estará definido únicamente por los modelos, sino por la capacidad de las organizaciones para activar y gestionar sus datos en todos los sistemas que hacen funcionar sus negocios”, explicó Steve Lucas, presidente y director ejecutivo de Boomi. “Junto con ServiceNow, ofrecemos a los clientes una forma unificada de incorporar datos a los flujos de trabajo, aplicar la gobernanza y coordinar la ejecución a gran escala. Eso es lo que hace que la IA pase de ser una simple experimentación a tener un impacto operativo real”.

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Acerca de Boomi

Boomi, la empresa de activación de datos para la IA, impulsa la empresa agéntica al hacer que los datos cobren vida en toda la organización. La Boomi Enterprise Platform es la base de datos activos que proporciona la infraestructura agéntica esencial para impulsar la transformación basada en agentes. Al unificar el diseño y la gobernanza de agentes, la gestión de API y protocolo MCP, la integración y la automatización, así como la gestión de datos en una única plataforma, Boomi permite a las organizaciones aprovechar el poder de la IA con una conectividad segura y escalable. Con la confianza de más de 30 000 clientes y el respaldo de una red con más de 800 socios, Boomi ayuda a organizaciones de todos los tamaños a lograr agilidad, eficiencia e innovación a gran escala. Descubra más en boomi.com.

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