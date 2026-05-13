MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--A Medisca, líder global em medicina farmacêutica personalizada, firmou uma parceria estratégica com a dsm–firmenich, fabricante líder de ingredientes que atende mercados farmacêuticos regulamentados em todas as partes do mundo.

Por meio dessa parceria, a Medisca disponibilizará um portfólio de ingredientes farmacêuticos ativos (APIs) de vitaminas de grau farmacêutico para profissionais de manipulação nos EUA, ampliando o acesso a ingredientes fabricados em ambientes europeus em conformidade com as BPF (Boas Práticas de Fabricação) e respaldados por sistemas de qualidade e padrões de documentação estabelecidos.

Fortalecendo os alicerces da manipulação

À medida que a manipulação continua a atender a ambientes de cuidados de saúde cada vez mais complexos e regulamentados, as expectativas em relação à origem dos ingredientes, à consistência e à documentação continuam a aumentar. Farmácias e instalações de terceirização 503B buscam parceiros que lhes permitam operar com confiança em grande escala.

Essa parceria reflete um compromisso de longo prazo em expandir o acesso a soluções de ingredientes de alta qualidade, preservando os fluxos de trabalho, os relacionamentos e os modelos operacionais nos quais os clientes confiam atualmente.

“Temos satisfação em firmar parceria com a dsm–firmenich, uma organização global reconhecida por seus padrões de fabricação e compromisso com a qualidade”, afirmou Peng Li, vice-presidente de Parcerias Estratégicas da Medisca. “O fornecimento de ingredientes é fundamental para a confiança e o sucesso de longo prazo na manipulação farmacêutica. Ao incorporar o portfólio de APIs de grau farmacêutico da dsm–firmenich ao ecossistema da Medisca, estamos ampliando aquilo com que nossos clientes podem contar hoje e apoiando a forma como o setor continua a evoluir.”

A parceria introduz APIs vitamínicas de grau farmacêutico por meio de um modelo comercial e técnico estabelecido, projetado para dar suporte ao uso regulamentado e à continuidade, a longo prazo, da prática de manipulação.

“A parceria com a Medisca representa um passo importante para ampliar o acesso a APIs vitamínicas de alta qualidade e grau farmacêutico para o mercado de manipulação nos Estados Unidos. Ao combinar nossa expertise global em fabricação e compromisso com os padrões cGMP com o profundo conhecimento da Medisca sobre os profissionais de manipulação farmacêutica, estamos fortalecendo a confiabilidade do fornecimento e permitindo que farmácias e instalações de terceirização 503B operem com maior confiança, consistência e qualidade no atendimento aos pacientes.” Jennifer McManus, diretora sênior de Vendas da dsm-firmenich

O portfólio de APIs vitamínicas da dsm–firmenich está disponível por meio da Medisca nos Estados Unidos, com previsão de lançamento de novos produtos ao longo do tempo. Os clientes podem entrar em contato com o seu representante de vendas da Medisca para obter informações sobre pedidos, preços e prazos de entrega.

Sobre a dsm–firmenich

Inovadora em nutrição, saúde e beleza, a dsm–firmenich reinventa, fabrica e combina nutrientes, sabores e fragrâncias essenciais para o bem-estar da crescente população mundial. Com uma abrangente gama de soluções, ingredientes naturais e renováveis, e reconhecida capacidade científica e tecnológica, a empresa cria o que é essencial para a vida, desejável para os consumidores e mais sustentável para as pessoas e o planeta. A dsm–firmenich é uma empresa suíça, com sedes em Kaiseraugst (Suíça) e Maastricht (Holanda), listada na Euronext Amsterdam. A empresa opera em quase 60 países e tem faturamento superior a 12 bilhões de euros. Com uma equipe global diversificada de quase 30 mil funcionários, a dsm–firmenich leva o progresso à vida de bilhões de pessoas todos os dias, em todos os lugares. www.dsm-firmenich.com

Sobre a Medisca

Fundada em 1989, a Medisca é líder em medicina personalizada e soluções para a cadeia de suprimentos farmacêutica, possui um vasto portfólio de mais de 2 mil produtos, complementado por um acervo de mais de 10 mil fórmulas de medicamentos exclusivas e personalizadas. A empresa também oferece expertise e serviços em manipulação farmacêutica, educação continuada em saúde e testes analíticos. Ao oferecer soluções sob medida para diversos setores de bem-estar em inúmeros mercados globalmente, a Medisca preenche lacunas na área da saúde e promove o bem-estar personalizado para todos. Para informações adicionais, acesse www.medisca.com e siga-nos em LinkedIn, Facebook e YouTube.

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