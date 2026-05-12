Paymentology beschafft 175 Millionen US-Dollar unter der gemeinsamen Führung von Apis Partners und Aspirity Partners zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Paymentology, Paymentology, der weltweit führende Anbieter von Issuer-Processing-Lösungen, gab heute eine Investition in Höhe von 175 Millionen US-Dollar bekannt, die gemeinsam von Apis Partners („Apis“), einer auf Finanzinfrastruktur und -dienstleistungen spezialisierten Private-Equity-Gesellschaft, und Aspirity Partners („Aspirity“), einer paneuropäischen Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Finanztechnologie und -dienstleistungen sowie Unternehmenstechnologie und Konnektivitätsdiensten, angeführt wurde.

Die Investition wird die weitere globale Expansion, die Produktentwicklung und die Verstärkung des Teams von Paymentology unterstützen, da das Unternehmen auf der starken Nachfrage nach moderner Issuer-Processing-Lösungen auf globaler Ebene aufbaut.

Die Transaktion bringt zwei Investoren mit umfassender Erfahrung in der Zahlungsbranche zusammen, die sich gemeinsam auf die Weiterentwicklung der Zahlungsinfrastruktur konzentrieren und die Ansicht teilen, dass Issuer-Processing eine der bedeutendsten Chancen in diesem Sektor darstellt. Für Apis markiert die Investition, die vom Apis Growth Fund III1 getätigt wurde, die 16. Investition des Unternehmens im Zahlungsverkehrsbereich. Sowohl Apis als auch Aspirity werden auf ihre fundierte Branchenkenntnis und ihr globales Netzwerk von Zahlungsexperten zurückgreifen, um die nächste Wachstumsphase von Paymentology zu unterstützen.

Joe O’Mara, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter bei Aspirity Partners, kommentierte: „Zahlungsverkehr ist ein Kernpfeiler unserer Investitionsstrategie, und Paymentology repräsentiert genau die Art von branchenführender Plattform, die wir unterstützen möchten: moderne Technologie, globale Relevanz und starkes Engagement für das langfristige Wachstum im Bereich digitaler Zahlungen. Als erste Investition von Aspirity aus unserem ersten Fonds spiegelt diese Partnerschaft unseren branchenspezifischen Ansatz wider und war das Ergebnis unseres proaktiven thematischen Origination-Modells, einschließlich des wertvollen Beitrags unseres Innovator & Leader-Netzwerks. Wir sind besonders beeindruckt von der Umsetzung und dem Ehrgeiz, den Jeff und das Team an den Tag legen, und freuen uns darauf, das Unternehmen in seiner nächsten Phase des internationalen Wachstums zu unterstützen.“

Matteo Stefanel, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Apis, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Paymentology – einem Unternehmen, das im Zentrum eines attraktiven und schnell wachsenden Segments im globalen Zahlungsökosystem agiert – und darauf, auf unserer mehr als zehnjährigen Beziehung zum Führungsteam aufzubauen. Wir nutzen unsere globale Vernetzung und Branchenexpertise entlang der gesamten Zahlungswertschöpfungskette und freuen uns darauf, das Management dabei zu unterstützen, weiter zu skalieren, seine Fähigkeiten auszubauen und durch die Verbesserung des Zugangs zu modernen Finanzdienstleistungen weltweit einen bedeutenden, nachhaltigen Beitrag zu leisten.“

Obwohl der weltweite Zahlungsmarkt bis 2026 auf 49 Billionen US-Dollar geschätzt wird, ist ein Großteil der Emittentenseite nach wie vor durch veraltete Infrastruktur eingeschränkt, was Innovation, Geschwindigkeit und die Qualität des Zahlungserlebnisses für Endnutzer begrenzt. Paymentology schließt diese Lücke durch seine hochgradig konfigurierbare, cloud-native Plattform, die Kunden in 68 Ländern eine skalierbare Echtzeitverarbeitung ermöglicht und Emittenten die Flexibilität gibt, Karten- und digitale Zahlungserlebnisse marktübergreifend effizienter einzuführen, anzupassen und zu verwalten.

Jeff Parker, CEO von Paymentology, kommentierte: „Die Zukunft des Finanzwesens ist bereits da, doch veraltete Infrastrukturen bremsen weiterhin Innovationen. Bei Paymentology sehen wir eine bedeutende Chance, diese Hindernisse zu beseitigen und unseren Kunden zu ermöglichen, mit dem Tempo voranzukommen, das der Markt verlangt. Wir haben eine auf Wachstum ausgelegte Issuer-Plattform entwickelt, die Digitalbanken, Fintechs und Finanzinstituten hilft, ihre Kartenprogramme mit Zuversicht einzuführen, zu skalieren und auszubauen. Durch die Kombination globaler Kapazitäten mit der Flexibilität zur lokalen Anpassung ermöglichen wir unseren Kunden, in einem zunehmend dynamischen Umfeld mit Geschwindigkeit, Kontrolle und Effizienz effektiver zu konkurrieren.

Diese Investition und die Stärke unserer Partnerschaft mit Apis und Aspirity sind ein deutlicher Beweis für das Vertrauen in unsere Plattform und Strategie. Sie versetzen uns in die Lage, unser Wachstum zu beschleunigen, unsere Fähigkeiten zu erweitern und unsere Kunden weiterhin dabei zu unterstützen, Schwung aufzubauen und einen wahrhaft unaufhaltsamen Fortschritt zu erzielen.”

Diese Dynamik spiegelt sich in der Geschäftsentwicklung von Paymentology wider: Im Geschäftsjahr 2025 stiegen die Neugeschäfte im Vergleich zum Vorjahr um 117 % und das Transaktionsvolumen um 65 %. Das Wachstum wurde durch die starke Nachfrage von Digitalbanken, Anbietern von Embedded Finance, Programmen für digitale, an Vermögenswerte gebundene Karten und Plattformen für das Ausgabenmanagement sowie von etablierten Banken, die ihre Altsysteme modernisieren, vorangetrieben. Das Unternehmen profitiert zudem von einem stark diversifizierten internationalen Kundenstamm und einer bedeutenden Präsenz in wachstumsstarken Regionen wie dem Nahen Osten, Lateinamerika, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Die starken Kundenbeziehungen von Paymentology, die Fähigkeit, in unterschiedlichen regulatorischen Umfeldern zu agieren, sowie die Kontinuität im Management stärken die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger globaler Infrastrukturpartner weiter. Das Unternehmen wird das Kapital nutzen, um die Wachstums- und Innovationsziele seiner aktuellen und zukünftigen Kunden zu unterstützen und gleichzeitig über das Kerngeschäft der Emittentenabwicklung hinaus in angrenzende Bereiche wie Kredit, Stablecoins, Tokenisierung und KI-gesteuerte Dienste zu expandieren. Paymentology unterstützt Kunden in fast 70 Ländern, darunter führende FinTechs (zum Beispiel: M-Pesa von Safaricom, RedotPay, Rain, TrueMoney, ARQ und viele andere) sowie einige der weltweit am schnellsten wachsenden Neobanken (wie GoTyme, Snappi, Wio Bank, D360, Albo und andere).

Udayan Goyal, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Apis, fügte hinzu: „Als 16. Investition von Apis im globalen Zahlungssektor bekräftigt diese Transaktion unsere feste Überzeugung hinsichtlich der Chancen im Bereich der Emittentenabwicklung. Diese Partnerschaft steht für eine gemeinsame Vision, die Demokratisierung der Kartenausgabe zu beschleunigen, den Zugang zur digitalen Finanzinfrastruktur zu erweitern und in neue Regionen sowie angrenzende Kompetenzbereiche zu expandieren. Dies unterstreicht einmal mehr unseren Ansatz, bewährte Anbieter von geschäftskritischer Infrastruktur sowie kapitalarme Geschäftsmodelle zu unterstützen, die attraktive Renditen erzielen und gleichzeitig messbare positive Auswirkungen haben – ein Beweis dafür, dass langfristige Wertschöpfung und Wirkung Hand in Hand gehen.“

1 Apis Growth Fund III bezeichnet den Apis Global Growth Fund III und den Apis Growth Markets Fund III

Über Paymentology

Paymentology ist der führende Issuer Processor der nächsten Generation und ermöglicht es Fintechs, Digitalbanken und Privatkundenbanken, innovative Zahlungslösungen mühelos auf globaler Ebene einzuführen und zu verwalten. Das Unternehmen sorgt für mehr Auswahl und Mehrwert für Kunden durch benutzerfreundliche, integrierte Plattformen und Dienste, die Kunden dabei helfen, den Status quo zu durchbrechen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und Wachstum zu erzielen.

Mit einer überlegenen Multi-Cloud-Plattform, die eine umfassende globale Präsenz und verbesserte Echtzeitdaten bietet, profiliert sich Paymentology als führendes Unternehmen in der Zahlungsbranche. Sein Team aus Zahlungsexperten mit fundierten Kenntnissen der lokalen Märkte ist in 68 Ländern und 14 Zeitzonen tätig und bietet Support rund um die Uhr. Paymentology setzt sich intensiv dafür ein, die finanzielle Inklusion weltweit zu fördern, Leben zu verändern und die Gemeinschaften, in denen es tätig ist, positiv zu beeinflussen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.paymentology.com.

Über Apis Partners

Die Apis Group („das Unternehmen“) mit Hauptsitz in London ist eine weltweit führende Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Finanzinfrastruktur und Technologie spezialisiert hat. Das Unternehmen verwaltet oder berät ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 2,3 Milliarden US-Dollar und investiert in profitable, bewährte Geschäftsmodelle. Dabei arbeitet es mit Managementteams zusammen, um transformatives Wachstum voranzutreiben und außergewöhnliche Renditen zu erzielen.

Mit einem Team von über 40 Fachleuten an drei globalen Standorten nutzt das Unternehmen jahrzehntelange Branchenexpertise und ein tiefes internationales Netzwerk. Das Unternehmen ist der Wertschöpfung verpflichtet und verfolgt einen praxisorientierten, partnerschaftlichen Ansatz, bei dem es Portfoliounternehmen mit strategischer Beratung, M&A-Möglichkeiten und operativen Verbesserungen unterstützt. Das Unternehmen ist sich der Wirkung, die die Bereitstellung von Wachstumskapital erzielen kann, sehr bewusst; daher sind finanzielle Inklusion und finanzielles Wohlergehen zentrale Grundsätze seines Impact-Investment-Ansatzes.

Weitere Informationen finden Sie unter www.apis.pe.

Über Aspirity Partners

Aspirity Partners ist eine paneuropäische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Wachstums-Buy-outs und strategische Minderheitsbeteiligungen in den Bereichen Finanztechnologie und -dienstleistungen sowie Unternehmenstechnologie und Konnektivitätsdienste konzentriert. Das Unternehmen arbeitet mit Unternehmen zusammen, die geschäftskritische, technologiegestützte Dienstleistungen in Teilsektoren anbieten, die von langfristigen, strukturellen Wachstumstrends profitieren.

Aspirity verbindet fundierte Branchenerfahrung mit einem proaktiven, auf Erkenntnissen basierenden Investitionsansatz und arbeitet eng mit Managementteams zusammen, um wirkungsvolle Initiativen umzusetzen, die operative Exzellenz, Internationalisierung und strategische Expansion vorantreiben.

Das Geschäftsmodell der Firma wird durch ein Netzwerk von Gründern und Führungskräften (Innovatoren und Führungskräfte) unterstützt, die fachliche Einblicke liefern und mit Unternehmen zusammenarbeiten, um sprunghaftes Wachstum zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aspiritypartners.com.

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