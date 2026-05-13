NetApp與Red Hat合作，協助提升Red Hat OpenShift部署的資料保護與擴充能力

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ: NTAP) 今日宣布推出針對Red Hat OpenShift最佳化的全新NetApp資料管理功能，可為本地和雲端虛擬化環境提供更高水準的韌性和可擴充性。此次更新提升了備份、復原和日常運維的速度和可預測性，使客戶能夠更自信地遷移、擴充和管理虛擬機器（VM）和容器環境，從而實現創新和敏捷性。

根據Red Hat發布的《虛擬化現況報告》，90%的企業認為虛擬化有助於創新。該報告還發現，71%的企業已將其超過一半的IT基礎架構虛擬化，這表明企業正在擴展其虛擬化環境，以協助他們管理日益龐大的資料量，而這些資料正是驅動人工智慧時代的動力。隨著Red Hat OpenShift虛擬化環境的成長，依賴掃描整個虛擬機器磁碟的備份方法可能會導致備份視窗延長、復原時間難以預測以及運維風險增加。在遷移到Red Hat OpenShift Virtualization並擴展規模時，企業需要可預測且高效的備份和復原機制，並具備區塊級變更追蹤功能，以協助他們滿足備份和復原視窗要求，並在環境擴展過程中避免儲存成本過高。此外，許多IT企業正在尋求簡化的大規模災難復原方案和靈活的部署選項。

「當IT團隊面臨緩慢的掃描和備份流程時，他們無法達到復原點目標與復原時間目標。」NetApp商務長Dallas Olson表示，「NetApp與Red Hat的最新創新即使在虛擬機器環境不斷擴展的情況下，也能實現可預測的備份和復原行為。現在，客戶可以更快、更可預測、更有信心地在Red Hat OpenShift上遷移、執行和保護大規模虛擬機器和容器環境。」

NetApp和Red Hat的合作增強了混合式雲端和多雲端的一致性，使客戶能夠在本地和公有雲環境中運行和遷移應用程式及資料。NetApp與Red Hat攜手致力於提供一套成熟且適合企業使用的Kubernetes技術堆疊。此次合作持續推出新功能，協助客戶建構更具韌性與可擴充性的虛擬化環境，包括：

適用於Red Hat OpenShift和OpenShift Virtualization的NetApp Backup and Recovery ：NetApp Backup and Recovery是一款簡單、安全且經濟高效的資料保護服務，適用於NetApp ONTAP ® 儲存空間上的OpenShift應用程式。它透過永久增量備份加速備份和恢復，提供變更區塊追蹤（CBT）、儲存效率保持和運算卸載功能。這些功能避免了備份期間的資料重新加載，並降低了備份操作的運算開銷。此次更新增強了NetApp Backup and Recovery對OpenShift虛擬機器保護的支援，提供全面的自動化功能，支援虛擬機器層級的保護和復原工作流程以及資源轉換，從而加快復原速度。

：NetApp Backup and Recovery是一款簡單、安全且經濟高效的資料保護服務，適用於NetApp ONTAP 儲存空間上的OpenShift應用程式。它透過永久增量備份加速備份和恢復，提供變更區塊追蹤（CBT）、儲存效率保持和運算卸載功能。這些功能避免了備份期間的資料重新加載，並降低了備份操作的運算開銷。此次更新增強了NetApp Backup and Recovery對OpenShift虛擬機器保護的支援，提供全面的自動化功能，支援虛擬機器層級的保護和復原工作流程以及資源轉換，從而加快復原速度。 適用於Red Hat OpenShift及OpenShift Virtualization的NetApp Disaster Recovery支援 ：客戶現在可以針對其Red Hat OpenShift和Red Hat OpenShift Virtualization環境，使用NetApp Disaster Recovery的公開預覽版，將功能從備份擴展到針對基於Kubernetes的虛擬機器的編排式災難復原。這項災難復原即服務（DRaaS）產品為NetApp ONTAP 儲存上的虛擬化工作負載提供簡單、低成本的災難保護，並具備直覺的引導式災難復原故障轉移和備援機制。

：客戶現在可以針對其Red Hat OpenShift和Red Hat OpenShift Virtualization環境，使用NetApp Disaster Recovery的公開預覽版，將功能從備份擴展到針對基於Kubernetes的虛擬機器的編排式災難復原。這項災難復原即服務（DRaaS）產品為NetApp ONTAP 儲存上的虛擬化工作負載提供簡單、低成本的災難保護，並具備直覺的引導式災難復原故障轉移和備援機制。 Red Hat OpenShift Virtualization搭配Google Cloud上的Red Hat OpenShift： 適用於Red Hat OpenShift Virtualization的Google Cloud NetApp Volumes和Trident CSI驅動程式現已在Google Cloud上的Red Hat OpenShift Dedicated環境中正式發布，並提供認證支援。此解決方案使企業能夠在雲端運行虛擬機器和容器，並簡化操作，實現無縫擴充。

適用於Red Hat OpenShift Virtualization的Google Cloud NetApp Volumes和Trident CSI驅動程式現已在Google Cloud上的Red Hat OpenShift Dedicated環境中正式發布，並提供認證支援。此解決方案使企業能夠在雲端運行虛擬機器和容器，並簡化操作，實現無縫擴充。 NetApp Trident並行處理：NetApp Trident現在支援透過在Amazon FSx for NetApp ONTAP和Google Cloud NetApp Volumes環境中的Trident控制器中並行執行操作來提高可擴充性。Trident並行處理功能使Trident能夠並行而非序列執行儲存操作，從而消除儲存瓶頸。

「傳統的災難復原模型無法因應當今虛擬化環境的規模和發展速度。」Red Hat混合式雲端平台產品管理資深總監Steve Gordon表示，「隨著企業虛擬化環境的規模與複雜性持續擴大，我們與NetApp的合作直接解決了客戶面臨的最迫切挑戰。我們與NetApp攜手，協助客戶實現Red Hat OpenShift的資料保護和災難復原現代化，提供更可預測的成果，並為混合式雲端奠定更堅實的基礎。」

如需進一步瞭解NetApp與Red Hat的更多合作資訊，歡迎蒞臨於5月11-14日在美國亞特蘭大舉行的Red Hat Summit 2026高峰會，並移步至NetApp的#538攤位。

更多資源

關於 NetApp

三十多年來，從企業級儲存的興起到資料和AI定義的智慧時代，NetApp一直協助全球一流組織因應各種變革。如今，NetApp已成為智慧資料基礎架構公司，協助客戶將資料變為創新、韌性和成長的觸媒。

這一基礎架構的核心是NetApp資料平台——一個統一的企業級智慧基礎，用於連接、保護和活用各種雲端、負載和環境中的資料。該平台憑藉我們首屈一指的資料管理軟體和作業系統NetApp ONTAP的成熟能力建構，並藉助AI資料引擎和AFX的自動化功能加持，實現大規模的可觀測性、韌性和智慧。

NetApp資料平台採用分解式設計，將儲存、服務和控制相互隔離，確保企業可以更快實現現代化，高效地進行擴充，並在創新時避免廠商鎖定。身為唯一可原生內建到全球大型雲端的企業級儲存平台，它讓各類組織都可靈活地在任何地方運行任何工作負載，並保持統一的效能、治理和保護。

使用NetApp時，資料始終保持就緒，可隨時抵禦各種威脅、支援AI的需要以及實現下一次的顛覆創新。這正是全球最有遠見的企業都信任NetApp，透過它將情報變為優勢的原因所在。

如需瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram 上关注我们。

NETAPP、NETAPP標誌和 www.netapp.com/TM 上列出的標記是NetApp, Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。

Red Hat、Red Hat標誌和OpenShift是Red Hat, LLC.或其美國或其他國家子公司的商標或註冊商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。