Nikkiso firma un accordo con Maran Tankers Management per la fornitura di assistenza post-vendita

TEMECULA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) ha annunciato oggi di aver firmato un accordo di assistenza a lungo termine con la società di petroliere Maran Tankers Management Inc.

L'accordo quinquennale prevede la fornitura da parte di Nikkiso CE&IG di assistenza globale e completa post-vendita per le pompe ad alta pressione di Maran Tankers, comprese riparazioni programmate delle valvole del circuito di raffreddamento a intervalli predefiniti. Per garantire tempi minimi di esecuzione, Nikkiso CE&IG manterrà un inventario essenziale in tutte le sue Marine Hub di tutto il mondo, consentendo al circuito di raffreddamento di essere ricevuto dalle navi entro qualche giorno piuttosto della media del settore, che consiste in mesi. Nikkiso CE&IG fornirà inoltre una proiezione tecnica a Maran Tankers ed effettuerà revisioni approfondite durante i periodi di bacino programmati=.

Sean Fanniff, Presidente della Cryogenic Services Business Unit di Nikkiso CE&IG, ha dichiarato: “Con Marine Hubs nel Sudest asiatico, in Europa e nel Medio Oriente, negli Stati Uniti e in Cina, siamo in grado di offrire ai nostri clienti un approccio coordinato a livello globale e manutenzione ininterrotta tra un porto e l'altro.

“Maran Tankers è uno dei principali operatori nel settore delle navi cisterna e questo accordo è un altro passo avanti nella nostra crescita nel mercato marittimo. Siamo impazienti di collaborare insieme per molti anni a venire a supporto della flotta di Maran Tankers”.

L'accordo fa seguito alla firma di una collaborazione strategica per la manutenzione con Exion Asia Pte Ltd, mentre Nikkiso CE&IG continua a rafforzare la sua posizione di partner fidato nel mercato marittimo.

Informazioni su Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Il Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group è uno dei principali fornitori al mondo di apparecchiature, soluzioni e servizi criogenici, che risponde alle sempre nuove richieste del mercato di energia a emissioni di carbonio più basse e gas industriali con prodotti innovativi e soluzioni collaborative. Alimentiamo il futuro dei mercati dell'energia, dei trasporti, della navigazione, dell'aerospaziale e dei gas industriali.

Il Gruppo è guidato da Cryogenic Industries, Inc., azienda interamente controllata di Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Per ulteriori informazioni su Nikkiso CE&IG, visitare il sito NikkisoCEIG.com.

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