Le groupe Phoenix d'Abu Dhabi s'associe à DC Max pour conquérir le marché européen des data centers dédiés à l'IA, estimé à 8 milliards de dollars, avec Lyon (France) comme premier site d'implantation

Abou Dabi, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Phoenix Group PLC (ADX : PHX), société du portefeuille d’IHC et opérateur mondial d’infrastructures numériques, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec DC Max pour le développement de son premier centre de données européen dédié à l’IA, une installation de 18 MW à Lyon, en France.

Ce projet marque le déploiement inaugural de la plateforme européenne de centres de données de Phoenix, une architecture évolutive visant une capacité combinée d’IA et de calcul haute performance (HPC) de plus de 1 GW en Europe et dans les pays du Golfe.

Phoenix considère cette initiative comme un prolongement direct des ambitions nationales des Émirats arabes unis en matière d’IA. L’entreprise, dont le siège social est à Abou Dabi, apporte son expertise opérationnelle et ses capitaux à l’échelle européenne, garantissant ainsi que les opérateurs régionaux participent activement, et non passivement, à l’essor de l’économie mondiale de l’IA.

« Ce que nous annonçons aujourd'hui n'est pas une simple évolution, mais un véritable tournant pour Phoenix et pour ce qu'une entreprise émiratie peut accomplir sur la scène internationale. Nous nous implantons au cœur de l'infrastructure européenne de l'IA, avec la conviction et les capitaux nécessaires pour bâtir un projet dont la valeur ne cessera de croître pendant des années. L'objectif d'1 GW n'est pas une limite, mais un point de départ. Je suis fier qu'une entreprise basée à Abou Dhabi soit à la tête de cette initiative, et je suis convaincu que c'est précisément le type d'initiative audacieuse et d'envergure mondiale que méritent nos actionnaires, nos partenaires et les ambitions des Émirats arabes unis en matière d'IA. »

— Munaf Ali, cofondateur et PDG du groupe Phoenix

L’opportunité européenne

En Europe, la demande en puissance de calcul pour l’IA dépasse rapidement l’offre, les entreprises et les hyperscalers réservant leurs capacités des années à l’avance. Les délais de développement traditionnels, souvent de 36 à 48 mois, empêchent la plupart des opérateurs de répondre au rythme exigé par le marché.

La France comble ce manque plus directement que presque tous les autres marchés européens. Lyon, deuxième ville de France, allie un tissu industriel solide, une infrastructure électrique robuste et des coûts fonciers nettement inférieurs à ceux de Paris.

Grâce aux relations établies de DC Max en matière d’accès au réseau et d’obtention des autorisations, combinées à la capacité éprouvée de Phoenix à concevoir, acquérir et construire des infrastructures rapidement, ce partenariat permet d’avancer beaucoup plus vite que les délais européens habituels.

Une plateforme, pas un projet

Le partenariat avec DC Max est structuré comme un modèle de développement reproductible, et non comme une transaction unique. Fort d'un portefeuille d'opportunités de plus de 1 GW, estimé à 8 milliards de dollars, DC Max apporte une expertise pointue en matière d'identification de sites, d'obtention de permis et d'accès au réseau. De son côté, Phoenix apporte des capitaux et une capacité opérationnelle d'envergure.

Ensemble, les deux entreprises ambitionnent de créer une plateforme d'infrastructure évolutive et pérenne, capable de déployer rapidement une capacité compatible avec l'IA sur les principaux marchés européens.

Cette plateforme vient compléter les 550 MW de capacité déployée par Phoenix aux Émirats arabes unis, à Oman, en Amérique du Nord et en Éthiopie, et soutient son ambition de devenir un opérateur mondial d'infrastructures numériques de grande envergure.

« Phoenix apporte précisément l'envergure opérationnelle et la rigueur financière dont le développement des data centers français avait besoin. Nous avons consacré des années à identifier et sécuriser les meilleurs emplacements stratégiques sur ce marché, à Lyon et dans toute la France, et ce partenariat nous permet désormais de concrétiser ces projets à un rythme et à une échelle impossibles à atteindre seuls. La demande est là. Les sites existent. Ce partenariat nous apporte en plus la capacité de répondre à la demande. »

— Romain Fremont, PDG, DC Max

D'autres annonces sont prévues en 2026.

À propos de Phoenix Group

Phoenix Group PLC (ADX : PHX), une société du portefeuille d’IHC, est un opérateur mondial d’infrastructures numériques basé à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, et coté à la Bourse d’Abou Dabi.

La société exploite une capacité de plus de 550 MW aux Émirats arabes unis, à Oman, en Amérique du Nord, en Afrique de l’Est et en Europe. Fondée en 2017, Phoenix a bâti sa réputation sur une rigueur opérationnelle et une expertise énergétique acquises grâce au minage de Bitcoin. Elle déploie désormais ces compétences à grande échelle pour fournir des infrastructures d’IA et de calcul haute performance à l’échelle mondiale.

À propos de DC Max

DC Max est un investisseur, développeur et opérateur de centres de données disposant d’un portefeuille d’une capacité d’environ 2 GW. La société fournit des infrastructures numériques, allant des installations périphériques aux grands campus, prenant en charge le cloud, l’IA et le calcul haute performance. Soutenu par un groupe cumulant plus de 6 milliards d’euros d’expérience en investissement, DC Max allie rigueur et expertise technique.

*Source: AETOSWire