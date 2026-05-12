Venture Global kondigt LNG-koopovereenkomsten aan met TotalEnergies en Vitol

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft Venture Global, Inc. (NYSE: VG) de ondertekening van twee bindende overeenkomsten met TotalEnergies en Vitol aangekondigd voor de aankoop van extra vloeibaar aardgas (LNG) uit de VS van Venture Global.

Venture Global heeft een nieuwe, bindende overeenkomst met TotalEnergies aangekondigd voor de aankoop van circa 0,85 miljoen ton LNG per jaar van Venture Global gedurende ongeveer vijf jaar, ingaande in 2026. Daarnaast zijn Venture Global en Vitol overeengekomen hun bestaande vijfjarige bindende LNG-overeenkomst te verhogen naar 1,7 miljoen ton per jaar, ten opzichte van de eerder overeengekomen en in maart 2026 aangekondigde 1,5 miljoen ton per jaar. Beide overeenkomsten zullen worden geleverd vanuit de portfolio van Venture Global.

