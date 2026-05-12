-

Venture Global kondigt LNG-koopovereenkomsten aan met TotalEnergies en Vitol

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft Venture Global, Inc. (NYSE: VG) de ondertekening van twee bindende overeenkomsten met TotalEnergies en Vitol aangekondigd voor de aankoop van extra vloeibaar aardgas (LNG) uit de VS van Venture Global.

Venture Global heeft een nieuwe, bindende overeenkomst met TotalEnergies aangekondigd voor de aankoop van circa 0,85 miljoen ton LNG per jaar van Venture Global gedurende ongeveer vijf jaar, ingaande in 2026. Daarnaast zijn Venture Global en Vitol overeengekomen hun bestaande vijfjarige bindende LNG-overeenkomst te verhogen naar 1,7 miljoen ton per jaar, ten opzichte van de eerder overeengekomen en in maart 2026 aangekondigde 1,5 miljoen ton per jaar. Beide overeenkomsten zullen worden geleverd vanuit de portfolio van Venture Global.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor beleggers:
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Contactpersoon voor de media:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com

Industry:

Venture Global Inc.

NYSE:VG
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Contactpersoon voor beleggers:
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Contactpersoon voor de media:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com

More News From Venture Global Inc.

Samenvatting: Venture Global kondigt de afsluiting aan van $ 750,000,000 aan hoogwaardige obligaties door Venture Global Calcasieu Pass, LLC

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. ("Venture Global", NYSE: VG) heeft vandaag bekendgemaakt dat haar dochteronderneming een uitgifte van hoogwaardige obligaties heeft afgerond voor een totale hoofdsom van $ 750.000.000. De obligaties dragen een rendement van 6,000% en zijn verschuldigd in 2036 (de "Obligaties"). De obligaties vervallen op 1 mei 2036. VGCP heeft de netto-opbrengst van het aanbod, samen met de beschikbare liquide middelen en de opbrengsten uit de beëindiging va...

Samenvatting: Venture Global maakt de afronding bekend van een senior secured kredietfaciliteit ter waarde van 1,75 miljard dollar

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft Venture Global, Inc. (NYSE: VG) bekendgemaakt dat haar dochteronderneming Calcasieu Pass Funding, LLC (de "onderneming"), die indirect zeggenschap heeft over het Calcasieu Pass-project, een senior secured termijnlening B-kredietfaciliteit (de "faciliteit") ter waarde van 1.750.000.000 dollar is overeengekomen. Venture Global heeft een deel van de opbrengst van de faciliteit gebruikt om de preferente aandelen van de onderneming die eerder waren uitg...

Samenvatting: Venture Global en Edison kondigen de schikking aan van de Calcasieu Pass-arbitrage

ARLINGTON, Va. & MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Vandaag maakten Venture Global en Edison gezamenlijk de ondertekening bekend van een commerciële overeenkomst voor de schikking van de lopende arbitrage tussen de twee bedrijven met betrekking tot het Calcasieu Pass-project. Naar verwacht wordt de schikking tegen het einde van het tweede kwartaal van 2026 voltooid, waarop de arbitrage zal worden beëindigd. De overeenkomst lost de arbitrage in zijn geheel op. In het kader van de schikking zijn Edison en...
Back to Newsroom