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Larimar assina acordo com a Point para fornecer o mobiliário exterior das residências e áreas comuns dentro do complexo

  • A proposta combina design, materiais e estética mediterrâneos adaptados ao ambiente caribenho.
  • O projeto fortalece ainda mais seu posicionamento internacional através da colaboração com uma importante marca de móveis para áreas externas.
original Image of the agreement signing between the CEOs.

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PUNTA CANA, República Dominicana--(BUSINESS WIRE)--O Larimar City & Resort formalizou um acordo com a empresa espanhola Point para o fornecimento de móveis para áreas externas nas residências e áreas comuns do complexo. Essa parceria estratégica reforça o posicionamento internacional do projeto, ao passo que adiciona uma marca globalmente reconhecida por seu design contemporâneo e sua expertise em soluções adaptadas aos climas tropicais e ambientes litorâneos, como o Caribe.

A colaboração permitirá que os móveis da Point sejam incorporados não só nas residências particulares, mas também em todas as comodidades do projeto, restaurantes e instalações futuras do hotel. O objetivo é criar uma proposta estética alinhada com o conceito do Larimar: levar a essência do estilo de vida mediterrâneo ao Caribe através de espaços concebidos para o bem-estar, conforto e conexão com os arredores naturais.

Como parte do acordo, uma visita técnica foi realizada nas instalações da empresa para analisar os acabamentos, os materiais e os processos de manufatura. Nesse encontro, o acordo foi assinado por Juan Andrés Romero, presidente da CLERHP, empresa que desenvolve o Larimar City & Resort, e Vicente Pons, proprietário da Point e presidente da Valencia Furniture Fair.

Ángela Moyano, diretora de atendimento pós-venda e design de interiores do Larimar City & Resort, destacou a importância dessa colaboração para o desenvolvimento do projeto. "Ter a Point como parceira estratégica para o mobiliário das áreas externas reforça nosso compromisso com a qualidade e o design. Para o Larimar, é essencial trabalhar com marcas líderes capazes de fornecer soluções adaptadas ao ambiente caribenho e às demandas de um produto turístico e residencial de alto padrão", afirmou.

A Point, com sede em Alicante e presente em mais de 70 países, é uma empresa de móveis para áreas externas reconhecida internacionalmente. A marca combina o trabalho artístico mediterrâneo, a inovação e materiais de alta resistência concebidos especialmente para aguentar condições climáticas extremas e ambientes litorâneos, tornando-a uma referência confiável para resorts e desenvolvimentos residenciais premium em todo o mundo.

Com essa nova parceria, o Larimar City & Resort continua progredindo em sua estratégia de se consolidar como um dos principais desenvolvimentos imobiliários no Caribe, contando com colaborações com empresas internacionais que fornecem valor, confiança e garantia da qualidade para residentes futuros e investidores, ao passo que fortalece ainda mais uma proposta urbana baseada em design, inovação e experiência de estilo de vida.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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