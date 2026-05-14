Wind River choisi par Superheat pour faire évoluer ses systèmes de contrôle thermique destinés aux environnements exigeants et critiques

WALNUT CREEK, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River, une société Aptiv et leader mondial des logiciels pour l’intelligence en périphérie, a annoncé aujourd’hui que Superheat, leader mondial des solutions avancées de traitement thermique sur site, utilisera eLxr Pro™ de Wind River pour équiper ses contrôleurs industriels de nouvelle génération déployés dans des applications critiques des secteurs du pétrole, du gaz, de l’énergie, de la construction navale, de l’aérospatiale et de la défense.

eLxr Pro permettra à Superheat de poursuivre l’évolution de ses systèmes propriétaires de contrôle à distance sans fil pour le traitement thermique, qui fonctionnent dans des environnements de terrain exigeants et doivent offrir des performances fiables sur des cycles de vie prolongés.

« Nous sommes ravis d’accompagner Superheat dans sa mission d’innovation en matière de traitement thermique sur site », déclare Sandeep Modhvadia, directeur des produits chez Wind River. « Avec Wind River, Superheat peut faire progresser davantage son portefeuille unique de solutions et de services de traitement thermique tout en respectant des niveaux élevés de sûreté, de sécurité et de qualité. Cela permettra d’accélérer l’innovation, d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts tout en fournissant des solutions sécurisées, conformes et fiables. »

« Les exigences en matière de sécurité, de conformité et d’intégrité des systèmes ne cessent de croître sur les marchés de l’industrie, de l’aérospatiale et de la défense. Alors que nos clients opèrent dans des environnements de plus en plus réglementés et soucieux de la sécurité, eLxr Pro de Wind River fournit la base Linux renforcée nécessaire pour prendre en charge les systèmes industriels critiques de Superheat », déclare Ryan Barnes, directeur informatique chez Superheat.

Le choix d’eLxr Pro soutient la stratégie produit à long terme de Superheat en permettant un déploiement, une maintenance et des mises à jour du système sécurisés tout au long des cycles de vie opérationnels prolongés courants dans les environnements industriels, aérospatiaux et de défense, tout en conservant les performances, la fiabilité et la sécurité nécessaires aux opérations de traitement thermique critiques.

Basé sur la distribution communautaire open source eLxr dérivée de Debian, eLxr Pro ajoute le support, la maintenance et le renforcement de sécurité de niveau commercial exigés par les environnements de production. Cela permettra à Superheat de déployer Linux à grande échelle, du cloud à la périphérie, tout en répondant aux exigences strictes en matière de performances et d’exploitation des charges de travail industrielles et des secteurs réglementés.

De plus, en tirant parti de la couverture complète des vulnérabilités et expositions communes (CVE) de Wind River, Superheat bénéficie d’une meilleure visibilité sur les risques de sécurité et de la capacité à gérer de manière proactive les vulnérabilités tout au long du cycle de vie complet des appareils, du déploiement initial à l’exploitation et à la maintenance continues. eLxr Pro garantit que les implémentations cryptographiques répondent aux normes rigoureuses de l’aérospatiale et de la défense, ce qui correspond aux attentes de conformité des clients de Superheat et aux environnements de projet exigeants.

La vision de Superheat est de faire progresser le traitement thermique sur site pour le marché numérique en redéfinissant la manière dont les projets critiques sont planifiés, exécutés et vérifiés sur le terrain. En tant que leader mondial du traitement thermique sur site, Superheat combine une expertise technique approfondie avec des solutions numériques propriétaires pour offrir des résultats plus sûrs, plus efficaces et plus fiables. Grâce à l’exploitation à distance, à la surveillance en temps réel et au contrôle qualité basé sur les données, Superheat minimise les risques, réduit les coûts et fait gagner du temps en améliorant la fiabilité des délais pour les projets industriels complexes à travers le monde. Pour en savoir plus sur les technologies de traitement thermique de Superheat, rendez-vous sur son site Web à l’adresse www.superheat.com.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la création de logiciels pour la périphérie intelligente. Depuis plus de quarante ans, l'entreprise se distingue par son esprit d'innovation et son rôle de pionnier en intégrant ses solutions à des milliards d'appareils et de systèmes nécessitant les niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité les plus élevés. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans des secteurs stratégiques comme ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, des technologies médicales et des télécommunications. L'entreprise offre un portefeuille complet, soutenu par des services professionnels de premier ordre, un support mondial exceptionnel et un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wind River www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.