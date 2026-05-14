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メディスカとdsm–firmenich、米国の医薬品調合市場に向けて医薬品グレードのビタミンAPIへの供給拡大で提携

モントリオール--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 個別化医療のグローバルリーダーであるメディスカは、世界各地の規制医薬品市場に対応する大手原料メーカーであるdsm–firmenichと、戦略的パートナーシップを締結しました。

この提携を通じてメディスカは、医薬品グレードのビタミン医薬品有効成分（API）ポートフォリオを、米国の医薬品調合に携わる専門家に提供します。これにより、欧州のcGMP基準下で製造され、確立された品質システムおよびドキュメント基準に裏付けられた原料の調達が容易になります。

医薬品調合の基盤強化に向けて

医薬品調合が対応する医療現場の複雑化・高規制化が進む中、原料調達、品質の一貫性、文書管理に対する要求水準は一段と高まっています。薬局および503Bアウトソーシング施設は、大規模な事業運営においても安心して業務を遂行できるよう支援するパートナーを求めています。

この提携は、お客様が現在依拠しているワークフロー、取引関係、および業務モデルを維持しつつ、高品質な原料ソリューションの供給拡大に長期的に取り組むという姿勢を示すものです。

製造基準と品質への取り組みが高く評価されているグローバル企業、dsm–firmenichと提携できることを大変光栄に思います」と、メディスカの戦略的パートナーシップ担当バイス・プレジデントであるペン・リー氏 は述べています。同氏は続けて「原料調達は、医薬品調合における信頼と長期的な成功の礎です。dsm–firmenichの医薬品グレードAPIポートフォリオをメディスカのエコシステムに取り込むことで、お客様が現在利用できる選択肢を拡充するとともに、業界が今後も発展し続けるための支援を行っていきます」と付け加えています。

この提携を通じて、医薬品グレードのビタミンAPIが提供されます。提供にあたっては、規制環境下での使用と医薬品調合業務全体における長期的な継続性を支えることを目的として設計された、実績ある商業・技術モデルが採用されています。

メディスカとの提携は、米国の医薬品調合市場向けに高品質な医薬品グレードのビタミンAPIの供給を拡大するうえで、意義深い一歩です。当社のグローバルな製造ノウハウとcGMP基準への取り組みに、医薬品調合の専門家への深い理解というメディスカの強みを掛け合わせることで、供給の安定性を高め、薬局および503Bアウトソーシング施設が患者ケアにおいてより高い信頼性、一貫性、品質を実現できるよう支援します」—dsm–firmenich、シニア・セールス・ディレクター、ジェニファー・マクマナス氏

dsm–firmenichのビタミンAPIポートフォリオは、現在、米国においてメディスカを通じて提供されています。今後は追加製品の取り扱いも順次拡大される予定です。注文方法、価格、納期については、担当のメディスカ営業担当者までお問い合わせください。

dsm–firmenichについて

栄養、健康、美容分野のイノベーターであるdsm–firmenichは、世界で増え続ける人々が健やかに暮らせるよう、不可欠な栄養素、フレーバー、フレグランスを新たな形で生み出し、製造し、組み合わせています。同社は、幅広いソリューション、天然・再生可能な原料、そして定評ある科学・技術力を駆使し、生命に欠かせず、消費者に選ばれ、人と地球にとってより持続可能な製品・価値を生み出しています。dsm–firmenichは、スイスのカイザーアウグストとオランダのマーストリヒトに本社を置くスイス企業で、ユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。約60カ国で事業を展開しており、売上高は120億ユーロを超えています。dsm–firmenichは、世界各地で活躍する多様な約3万人の従業員とともに、毎日、あらゆる場所で、何十億もの人々の生活に進歩をもたらしています。www.dsm-firmenich.com

メディスカについて

1989年に設立されたメディスカは、個別化医療および医薬品サプライチェーン・ソリューションのリーダーです。2,000点を超える製品ポートフォリオを核に、1万件以上の独自処方・カスタマイズ薬剤処方ライブラリ、医薬品調合の専門知識・サービス、医療継続教育、分析試験を組み合わせた総合的な体制を整えています。メディスカは、世界各地の多様なウェルネス分野にきめ細かなソリューションを届けることで、ヘルスケアの空白を埋め、すべての人の個別化ウェルネスの実現を推進しています。詳細はwww.medisca.comをご覧ください。また、LinkedInFacebookYouTubeでも同社の最新情報をお届けしています。

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