Bharat Forge ondertekent een langetermijnscontract met Embraer voor smeedstukken voor landingsgestellen

PUNE, India--(BUSINESS WIRE)--Bharat Forge Ltd. (BFL) (BSE: 500493, NSE: BHARATFORG), een wereldleider in geavanceerde smeed- en precisie-engineering, maakte vandaag een langetermijnscontract met Embraer bekend voor de productie en levering van kritieke smeedstukken voor landingsgestellen. Met deze mijlpaal wordt Bharat Forge de eerste Indische leverancier die toetreedt tot de wereldwijde luchtvaarttoeleveringsketen van Embraer voor gesmede onderdelen.

In het kader van de overeenkomst zal Bharat Forge gesmede onderdelen van hoogwaardige integriteit leveren voor landingsgestellen in de programma's voor commerciële en defensievliegtuigen van Embraer. Deze verbintenis vormt een strategisch partnerschap verankerd in geavanceerde productiecapaciteiten, precisie-engineering en bewezen expertise in het leveren van complexe, veiligheidkritieke onderdelen voor wereldwijde luchtvaartplatformen.

