Energy Vault和Eskom宣布達成策略發展協議，將在南非部署電網級重力儲能系統

加州西湖村，約翰尼斯堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的永續電網級儲能和人工智慧運算基礎設施解決方案供應商Energy Vault Holdings, Inc.（NYSE：NRGV，簡稱「Energy Vault」或「公司」）今日宣布與南非國家電力公司Eskom Holdings SOC Limited（簡稱「Eskom」）達成協議，共同部署一套長時重力儲能系統（GESS）。

首套GESS系統將建於Eskom位於南非姆普馬蘭加省的亨德里納發電站——Eskom營運時間最長的發電站之一。該系統預計可提供25兆瓦的容量，並具備4小時的儲能能力，相當於100兆瓦時，其設計完全可擴展，最高可達4吉瓦。這項里程碑式的協議確立了兩家公司之間的合作關係，使雙方長期利益趨於一致，共同加速南部非洲電力產業的脫碳進程。

根據協議條款，Energy Vault將向Eskom提供其最新的EVx 2.0™ GESS技術與相關設備，以及現場工程、專案管理和在地化培訓支援。雙方計劃到2035年在南部非洲發展共同體（SADC）16個成員國範圍內，透過授權、聯合開發和合作的方式部署高達4吉瓦時的儲能系統，具有巨大的應用潛力。

Energy Vault的EVx 2.0™ GESS平台相比之前的EVx設計有了顯著的改進，尤其是在軟體編排、機械運作、能源效率、施工自動化和施工工具方面。這些改進使該系統能夠擴展到數吉瓦的高效儲能規模，以推動再生能源滲透率的持續成長。EVx 2.0設計還採用了經過改進的材料科學技術，可經濟地將煤炭燃燒產生的灰燼作為儲能模組的介質，每個模組的重量可達25-30噸。

「與Eskom達成的這項里程碑式協議，對Energy Vault及非洲能源的未來而言，都具有重大的變革意義。」Energy Vault董事長暨執行長Robert Piconi表示，「透過將我們突破性的EVx 2.0平台與Eskom全面的發電、電網專長和區域覆蓋相結合，我們不僅以前所未有的規模推進了長時儲能技術的發展，而且還開創了一種永續工業發展的新模式。此次合作將創造當地就業機會，建立具有韌性的供應鏈，並展示重力儲能將如何加速非洲從依賴煤炭邁向能源獨立與安全的轉型，同時為最需要電力的社區提供可靠且價格合理的電力。」

此次合作直接支持Eskom的「公正能源轉型夥伴關係」（Just Energy Transition Partnership）計畫，該計畫旨在逐步擺脫對煤炭的依賴，同時維護電網穩定性，並推動就業創造與地方經濟發展。

「Eskom致力於減少發電活動對環境的影響，並將持續推進相關專案，以助力南非實現本地和全球減排目標，並負責任地進行能源轉型。我們的策略旨在將Eskom打造成為自由化能源市場中具有韌性和競爭力的能源領導者。我們將推動一場公正、包容的能源轉型，其中包括加強煤電廠的設備更新與用途轉換，並探索清潔煤技術與解決方案，將科技作為提升效率及降低電力的策略推動力。與Energy Vault及其創新重力儲能技術建立的合作夥伴關係將在實現我們的『公正能源轉型』目標中發揮關鍵作用。」Eskom Holdings集團執行長Dan Marokane表示。

南部非洲的能源格局正在經歷一場動態變革，南部非洲發展共同體（SADC）地區的各國政府和公用事業公司正努力擴大可靠、經濟和永續電力的覆蓋範圍。如今，SADC地區56%的人口能夠用上電，而十年前這一比例僅為36%，這反映了區域協調努力和基礎建設投資的成效。煤炭仍然是南非主要的發電來源，在2024年佔南非電力供應的80%以上，但該地區正在積極推動能源結構多元化。公用事業規模的儲能技術將在整合再生能源、增強國家電網韌性、提高電網可靠性方面發揮關鍵作用，同時也將為工業成長、創造就業機會和促進社區發展帶來新的機會。

該協議確立了Eskom和Energy Vault在電網級長時儲能領域的區域領先地位，並彰顯了雙方致力於推動南部非洲清潔、公正和永續能源轉型的決心。

關於Energy Vault

Energy Vault®是一個整合式電力基礎設施平台，致力於建設、擁有及營運靈活且可靠的能源系統，以加速公用事業公司、獨立發電商、工業客戶，以及人工智慧與資料中心市場的供電時程。該平台的核心在於一種技術中立且由軟體驅動的架構，旨在加速專案交付、提升效能，並縮短營收實現週期。Energy Vault的整合解決方案結合儲能、發電及先進能源管理技術，提供可根據客戶需求量身打造的擴展性基礎設施。其產品組合涵蓋短時、長時及多日儲能方案，能在各類應用場景中實現可靠性、靈活性與成本效益。對於公用事業公司及電網營運商而言，Energy Vault提供堅實且靈活的容量，以增強電網穩定性並協助確保可靠的供電。對於工業及資料中心客戶而言，該平台可提供具韌性且成本效益高的電力供應，以支援關鍵營運。透過「建設、擁有與營運」的商業模式，Energy Vault在開發、交付及經營各階段展現卓越的專案執行力，同時創造長期且持續的收益。Energy Vault將創新與嚴謹的執行力相結合，正重新定義電力基礎設施的開發與部署模式，在快速演變的全球能源市場中，提供可靠、靈活與規模化的解決方案。瞭解更多資訊，請造訪：www.energyvault.com。

關於Eskom Holdings SOC Ltd

Eskom Holdings SOC Ltd是一家國有企業，也是南非主要的電力公司，由南非政府全資擁有。Eskom的業務涵蓋包括發電、輸電和配電在內的電力價值鏈的各個環節，滿足南非超過86%的能源需求，並供應非洲大陸約20%的電力。Eskom肩負著確保財務永續性與推動社會經濟成長的雙重使命，致力於以負責任的方式邁向低碳未來。公司維護著一個覆蓋全國約33,000公里的龐大電網，即時平衡供需，為國家經濟發展提供動力，並參與南部非洲發展共同體（SADC）電力市場。瞭解更多資訊，請造訪Eskom Holdings SOC Ltd官網。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，反映了公司目前對公司營運和財務表現等方面的看法。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來營運結果的資訊，包括對我們的業務計畫和策略的描述。這些陳述通常包含諸如「預期」、「期望」、「考慮」、「繼續」、「建議」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「相信」、「打算」、「推測」、「預計」、「估計」、「目標」、「展望」、「應該」、「可能」、「將會」、「也許」、「或許」和「將」等字詞以及其他類似表達。我們以目前的預期、計畫和假設為基礎做出這些前瞻性陳述或預測，這些預期、計畫和假設是根據我們在業界的經驗、對歷史趨勢的看法、目前狀況、預期未來發展以及我們認為在當時情況下適當的其他因素做出。這些前瞻性陳述依據我們對未來業績的信念、假設和預期，並考量了我們目前可獲得的資訊。這些前瞻性陳述只是依據我們目前對未來事件的預期和預測做出的預測，涉及重大風險和不確定性，可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就存在重大差異，包括我們的策略、擴張計畫、客戶機會、未來營運、未來財務狀況、預期收入和虧損、預期稅收抵免變現、預期融資、預計成本、前景和計劃的變化；我們的授標、預訂、積壓訂單和已開發專案與未來收入之間的不確定性；無法保證非約束性意向書和其他意向表示能夠轉化為具有約束力的融資、訂單或銷售；我們的產品可能存在缺失或發生其他故障的可能性；我們的商業模式和成長策略的實施、市場接受度和成功；我們發展和維護品牌和聲譽的能力；與我們的業務、競爭對手和產業相關的進展和預測；宏觀經濟不確定性的影響，包括美國與其他國家在貿易政策和關稅方面未來關係的不確定性；稅法和政府法規的變化及其對我們的影響，包括《大而美法案》及其對經修訂的1986年《國內稅收法》的修改，以及根據2022年《通膨削減法案》設立的清潔能源稅收抵免；對可能無法在我們預期的時間範圍內或根本無法實現為商業營運的開發專案的投資；我們為減少關稅影響而努力實現供應鏈多元化；我們的供應商及時提供建構我們的儲能系統所需的元件或原物料的能力；我們對獲得和維持智慧財產權保護以及不侵犯他人權利的能力的預期；我們對根據2012年《促進創業企業法案》作為新興業務公司所需的預期；我們未來的資本需求以及現金來源和用途；美國和全球貿易政策的發展；我們業務的國際性質以及戰爭或其他敵對行動對我們業務和全球市場的影響；我們為營運和未來成長獲得資金的能力；我們的業務、擴張計畫和機會，包括我們向自有及經營專案的擴張；我們能否成功完成在日本的擬議收購；以及我們於2026年3月18日遞交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2025年12月31日年度的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的其他重要因素。該報告可透過SEC的網站www.sec.gov取得，這些因素可能會在我們不時遞交給SEC的其他文件中進行更新。新的風險會不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發表之日的情況，並受本新聞稿中包含的警示聲明的明確限制。除非適用法律可能要求，否則我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新資訊、未來發展還是其他原因。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。

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