Novos Cessna Caravans reforçarão o combate do USDA contra insetos que danificam plantações

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) encomendou três aeronaves Cessna Caravan para apoiar seu programa de liberação de insetos estéreis, que protege plantações de citros ao longo do Rio Grande, no sul do Texas. A entrega das novas aeronaves está prevista para 2027.

O APHIS utilizará os Caravans para transportar e liberar insetos estéreis que ajudam a prevenir a disseminação de pragas destrutivas, incluindo moscas-das-frutas. Essa técnica ecologicamente correta ajuda a proteger árvores frutíferas, reduzir danos às plantações e proteger as indústrias agrícolas que dependem de colheitas saudáveis.

“Essas aeronaves ajudarão o APHIS a alcançar áreas remotas e cumprir sua importante missão de proteger a agricultura”, disse Bob Gibbs, vice-presidente de Vendas para Missões Especiais. “Temos orgulho de apoiar o trabalho deles com o confiável e versátil Caravan.”

Conhecido por sua capacidade de carga, confiabilidade e habilidade para operar em ambientes remotos, o Cessna Caravan é ideal para missões de aplicação aérea que exigem longos períodos de voo, operações estáveis ​​em baixa altitude e acesso a pistas de pouso acidentadas. O APHIS equipará a aeronave com sistemas de liberação personalizados que distribuem insetos estéreis com segurança em grandes áreas — uma abordagem que reduz as populações de pragas sem o uso de produtos químicos.

O APHIS atualmente opera aeronaves Cessna Stationair para missões semelhantes. A adição do Caravan expande a capacidade de sua frota, aprimorando a capacidade da agência de conduzir programas de manejo aéreo de pragas que protegem as plantações, apoiam os produtores e fortalecem a gestão ambiental.

Sobre a família de aeronaves Cessna Caravan

A família de aeronaves Cessna Caravan é composta por aeronaves versáteis e altamente práticas, utilizadas em uma ampla gama de missões globais, proporcionando um serviço confiável em todo o mundo há quatro décadas. Mais de 3.100 aeronaves Cessna Caravan foram entregues em mais de 100 países desde o seu lançamento. Com mais de 25 milhões de horas de voo acumuladas em todo o mundo, as Caravans desempenham funções em uma infinidade de missões, desde treinamento de voo e recreação até companhias aéreas regionais, transporte VIP, transporte de carga e missões humanitárias. A aeronave Grand Caravan EX é conhecida por seu desempenho confiável e eficiente por companhias aéreas regionais, operadores de fretamento, transportadoras de carga e operadores de missões especiais em todo o mundo. A aeronave oferece uma potência impressionante de 867 cavalos e uma taxa de subida de 1.275 pés por minuto.

Possibilidades infinitas de missões especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais desejam soluções aerotransportadas para missões críticas, eles recorrem à Textron Aviation. As soluções de aviação da empresa oferecem o alto desempenho e as características de voo necessárias para enfrentar os desafios únicos das operações de missões especiais. Com qualidade incomparável, versatilidade e baixos custos operacionais, os produtos da Textron Aviation são escolhidos para ambulância aérea, ISR, transporte utilitário, levantamento aéreo, inspeção de voo, treinamento e uma série de outras operações especiais.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Nós inspiramos a jornada de voar há quase 100 anos. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão leves e de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis, produtivos e adaptáveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron

A Textron é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede global de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo pelas suas marcas poderosas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

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