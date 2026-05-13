Nikkiso sluit overeenkomst met Maran Tankers Management voor serviceondersteuning na de verkoop

TEMECULA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een langetermijnserviceovereenkomst heeft getekend met rederij Maran Tankers Management Inc., die olietankers exploiteert.

Volgens de vijfjarige overeenkomst zal Nikkiso CE&IG uitgebreide wereldwijde ondersteuning na de verkoop leveren voor de hogedrukpompen van Maran Tankers, inclusief ingewikkelde reparaties aan de koude eindkleppen met vaste tussenpozen. Om een ​​minimale doorlooptijd te beschermen, zal Nikkiso CE&IG een voorraad van essentiële onderdelen aanhouden in zijn mondiale maritieme hubs, waardoor schepen binnen enkele dagen, in plaats van het gemiddelde van maanden van de industrie, de koude eindkleppen kunnen ontvangen. Nikkiso CE&IG zal Maran Tankers ook technisch advies geven en uitgebreide revisies uitvoeren tijdens geplande dokbeurten.

Sean Fanniff, President van de Cryogenic Services Business Unit van Nikkiso CE&IG, verklaarde: “Met onze maritieme hubs in Zuidoost-Azië, Europa, het Midden-Oosten, de VS en China kunnen we onze klanten een gecoördineerde lokale aanpak en naadloze dienstverlening van haven tot haven bieden.

Maran Tankers is een leidende speler in de tankerindustrie en deze overeenkomst is een volgende stap in onze groei op de maritieme markt. We kijken ernaar uit om gedurende lange tijd samen te werken ter ondersteuning van de vloot van Maran Tankers.”

De overeenkomst volgt op de ondertekening van een strategisch servicepartnerschap met Exion Asia Pte Ltd, waarmee Nikkiso CE&IG zijn positie als betrouwbare partner in de maritieme markt verder versterkt.

Over Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

De Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group is een leidende leverancier van cryogene apparatuur, oplossingen en diensten wereldwijd. Met innovatieve producten en samenwerkingsoplossingen speelt het bedrijf in op de veranderende marktvraag naar koolstofarme energie en industriële gassen. Wij voorzien de toekomst van de energie-, transport-, maritieme, luchtvaart- en industriële gasmarkten van de benodigde impulsen.

De Group wordt geleid door Cryogenic Industries, Inc., een volledige dochteronderneming van Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Ga voor meer informatie over Nikkiso CE&IG naar NikkisoCEIG.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.