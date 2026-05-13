-

Nikkiso sluit overeenkomst met Maran Tankers Management voor serviceondersteuning na de verkoop

TEMECULA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een langetermijnserviceovereenkomst heeft getekend met rederij Maran Tankers Management Inc., die olietankers exploiteert.

Volgens de vijfjarige overeenkomst zal Nikkiso CE&IG uitgebreide wereldwijde ondersteuning na de verkoop leveren voor de hogedrukpompen van Maran Tankers, inclusief ingewikkelde reparaties aan de koude eindkleppen met vaste tussenpozen. Om een ​​minimale doorlooptijd te beschermen, zal Nikkiso CE&IG een voorraad van essentiële onderdelen aanhouden in zijn mondiale maritieme hubs, waardoor schepen binnen enkele dagen, in plaats van het gemiddelde van maanden van de industrie, de koude eindkleppen kunnen ontvangen. Nikkiso CE&IG zal Maran Tankers ook technisch advies geven en uitgebreide revisies uitvoeren tijdens geplande dokbeurten.

Sean Fanniff, President van de Cryogenic Services Business Unit van Nikkiso CE&IG, verklaarde: “Met onze maritieme hubs in Zuidoost-Azië, Europa, het Midden-Oosten, de VS en China kunnen we onze klanten een gecoördineerde lokale aanpak en naadloze dienstverlening van haven tot haven bieden.

Maran Tankers is een leidende speler in de tankerindustrie en deze overeenkomst is een volgende stap in onze groei op de maritieme markt. We kijken ernaar uit om gedurende lange tijd samen te werken ter ondersteuning van de vloot van Maran Tankers.”

De overeenkomst volgt op de ondertekening van een strategisch servicepartnerschap met Exion Asia Pte Ltd, waarmee Nikkiso CE&IG zijn positie als betrouwbare partner in de maritieme markt verder versterkt.

Over Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

De Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group is een leidende leverancier van cryogene apparatuur, oplossingen en diensten wereldwijd. Met innovatieve producten en samenwerkingsoplossingen speelt het bedrijf in op de veranderende marktvraag naar koolstofarme energie en industriële gassen. Wij voorzien de toekomst van de energie-, transport-, maritieme, luchtvaart- en industriële gasmarkten van de benodigde impulsen.

De Group wordt geleid door Cryogenic Industries, Inc., een volledige dochteronderneming van Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Ga voor meer informatie over Nikkiso CE&IG naar NikkisoCEIG.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media
Ross Davidson
Director External Communications
+44 (0)7946 930741
Ross.davidson@nikkisoceig.com
pr@nikkisoceig.com

Industry:

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

TOKYO:6376
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishCzechHungarianChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contactpersoon voor de media
Ross Davidson
Director External Communications
+44 (0)7946 930741
Ross.davidson@nikkisoceig.com
pr@nikkisoceig.com

More News From Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso lanceert pomp met toonaangevende veiligheid en betrouwbaarheid voor de luchtscheidingsmarkt

TEMECULA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn nieuwe meertraps procespomp (MSPP 210), ontworpen om de veiligheid te verbeteren en de stilstandtijd van luchtscheidingsapparatuur te verminderen. Onderzoek van Nikkiso CE&IG heeft aangetoond dat klanten dankzij nieuwe technologie in de pomp, waaronder unieke aanzuiging aan de onderzijde, jaarlijks meer dan $ 30.000 aan energiebesparing ku...

Nikkiso speelt in op de groeiende vraag naar verhandeling van ammoniak en lanceert een pomp van de nieuwe generatie tijdens Gastech 2025

MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) tijdens de Gastech Conference aan dat het bedrijf een dompelpomp voor ammoniak van de nieuwe generatie heeft gelanceerd, ontworpen om de veiligste en meest betrouwbare pomp van de sector te zijn. Ammoniak is al een belangrijk bestanddeel in meststoffen en wordt steeds vaker gebruikt als een schone drager van waterstof. Nu de vraag naar het verhandelen van waterstof ook is toegenomen i...

Samenvatting: Nikkiso geselecteerd voor levering van hervergassingssystemen en technische diensten voor LNG-naar-energieproject op de Bahama's

TEMECULA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group heeft vandaag aangekondigd dat het door NPG (een joint venture van Shell en een dochteronderneming van FOCOL Holdings Limited) is gecontracteerd voor de levering van hervergassings- en cryogene apparatuur voor vloeibaar aardgas (LNG) voor het New Providence Gas Project in Nassau, de Bahama's. Het project omvat een LNG-ontvangstterminal ter ondersteuning van extra stroomopwekking bij Clifton Pier. Het doel is om...
Back to Newsroom