Glooko et mylife Diabetes Care élargissent leur partenariat stratégique dans la gestion des données liées au diabète

GÖTEBORG, Suède et BURGDORF, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Glooko, Inc. et mylife Diabetes Care ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord visant à étendre leur partenariat. Glooko deviendra ainsi la plateforme principale de gestion des données pour les produits mylife de mylife Diabetes Care.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité d’une collaboration solide et bien établie entre les deux entreprises, garantissant aux professionnels de santé et aux patients un accès harmonisé aux données issues des produits mylife, notamment mylife Loop, une solution d’administration automatisée d’insuline (AID) reposant sur la technologie mylife CamAPS FX développée par CamDiab. Elle réaffirme également l’engagement commun des deux sociétés à soutenir la pratique clinique quotidienne et à améliorer les résultats pour les patients.

« La prise en charge du diabète est de plus en plus connectée, et la gestion des données constitue l’un des leviers essentiels pour aider les personnes atteintes de diabète et les équipes soignantes à exploiter pleinement les informations issues de multiples dispositifs et traitements », a déclaré Mike Alvarez, directeur général de Glooko. « Nous sommes fiers que mylife Diabetes Care ait choisi Glooko comme partenaire privilégié pour la gestion des données. Nous nous réjouissons de renforcer ce partenariat solide afin d’offrir aux utilisateurs de mylife et à leurs équipes soignantes une expérience plus fluide et pleinement intégrée », a-t-il ajouté.

« En tant que leader des solutions innovantes d’administration automatisée d’insuline (AID), nous nous engageons à transformer des traitements complexes en expériences fluides et autonomisantes pour les personnes vivant avec le diabète et les professionnels de santé qui les accompagnent », a déclaré Sébastien Delarive, directeur général de mylife Diabetes Care. « À mesure que les modèles d’AID et les thérapies connectées se développent, l’accès à des données sur le diabète facilement partageables devient un élément essentiel de la prise en charge quotidienne », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de cet accord, mylife renforcera son écosystème numérique en s’appuyant sur Glooko comme plateforme principale de gestion des données, déjà déployée dans la majorité des cliniques, afin de faciliter l’accès aux informations des patients. Les utilisateurs des produits mylife qui ne sont pas encore connectés à Glooko sont invités à consulter leur professionnel de santé ou à contacter directement Glooko pour bénéficier d’un accompagnement et obtenir des informations sur la procédure de mise en place.

À propos de Glooko

Spécialisée dans la santé numérique, Glooko accompagne les professionnels de santé face aux défis croissants liés à la sécurité glycémique et à la prise en charge du diabète tout au long du parcours de soins. Grâce à son positionnement unique, Glooko est le partenaire privilégié des établissements de santé qui souhaitent réduire les risques glycémiques, renforcer la sécurité des patients et soutenir les équipes cliniques fortement sollicitées. L'entreprise propose en effet une expertise coordonnée couvrant aussi bien les soins ambulatoires que les environnements hospitaliers.

À propos de mylife Diabetes Care

mylife Diabetes Care est une entreprise internationale spécialisée dans la prise en charge du diabète, basée en Suisse, dont la mission est d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le diabète en leur offrant davantage d’autonomie grâce à un meilleur contrôle de leur maladie. L’entreprise concentre pleinement son activité sur des solutions modernes d’administration automatisée d’insuline (AID), développées en étroite collaboration avec les professionnels de santé et les organismes payeurs à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mylife-diabetescare.com.

Avertissement

mylife et YpsoPump sont des marques déposées de mylife Diabetes Care AG ou de ses sociétés affiliées. CamAPS est une marque déposée de CamDiab Ltd. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

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