Společnosti Medisca a dsm–firmenich uzavřely partnerství s cílem rozšířit dostupnost farmaceutických vitamínových účinných látek pro americký trh s léky na míru
MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Společnost Medisca, světový lídr v oblasti personalizované farmacie, uzavřela strategické partnerství se společností dsm–firmenich, předním výrobcem složek pro regulované farmaceutické trhy po celém světě.
Díky tomuto partnerství Medisca zpřístupní americkým odborníkům na přípravu léčivých přípravků portfolio farmaceutických vitamínových účinných látek (API), čímž rozšíří přístup ke složkám vyráběným v evropských prostředích cGMP a podporovaným zavedenými systémy kvality a standardy dokumentace.
Posílení základů přípravy léčiv
Vzhledem k tomu, že příprava léčiv stále více podporuje stále složitější a regulovanější prostředí zdravotní péče, rostou i očekávání ohledně získávání surovin, konzistence a dokumentace. Lékárny a outsourcingová zařízení 503B hledají partnery, kteří jim umožní provozovat činnost s důvěrou ve velkém měřítku.
Toto partnerství odráží dlouhodobý závazek k rozšíření přístupu k vysoce kvalitním řešením v oblasti surovin při zachování pracovních postupů, vztahů a provozních modelů, na které se zákazníci dnes spoléhají.
„Jsme vděční za partnerství se společností dsm–firmenich, globální organizací uznávanou pro své výrobní standardy a závazek ke kvalitě,“ řekl Peng Li, viceprezident pro strategická partnerství ve společnosti Medisca . „Získávání surovin je základem důvěry a dlouhodobého úspěchu v oblasti přípravy léčiv. Začleněním portfolia API farmaceutické kvality společnosti dsm–firmenich do ekosystému Medisca rozšiřujeme to, na co se naši zákazníci dnes mohou spolehnout, a podporujeme další vývoj odvětví.“
Toto partnerství zavádí farmaceutické vitamínové API prostřednictvím zavedeného obchodního a technického modelu navrženého tak, aby podporoval regulované použití a dlouhodobou kontinuitu v rámci praxe přípravy léčivých přípravků.
„Partnerství se společností Medisca je významným krokem k rozšíření přístupu k vysoce kvalitním vitamínovým API farmaceutické kvality pro americký trh s přípravou léků. Spojením našich globálních výrobních zkušeností a závazku k dodržování standardů cGMP s hlubokým porozuměním společnosti Medisca pro odborníky v oblasti přípravy léků posilujeme spolehlivost dodávek a umožňujeme lékárnám a outsourcingovým zařízením 503B fungovat s větší jistotou, konzistencí a kvalitou v péči o pacienty.“ ~ Jennifer McManus, hlavní obchodní ředitelka, dsm–firmenich
Portfolio vitamínových API společnosti dsm–firmenich je v USA dostupné prostřednictvím společnosti Medisca, přičemž se v průběhu času očekává uvedení dalších produktů. Zákazníci se mohou obrátit na svého obchodního zástupce společnosti Medisca ohledně informací o objednávkách, cenách a dodacích lhůtách.
O společnosti dsm–firmenich
Jako inovátor v oblasti výživy, zdraví a krásy společnost dsm–firmenich objevuje, vyrábí a kombinuje životně důležité živiny, příchutě a vůně, aby rostoucí světová populace mohla prosperovat. Díky své komplexní škále řešení, přírodním a obnovitelným surovinám a renomovaným vědeckým a technologickým schopnostem vytváří společnost to, co je nezbytné pro život, žádoucí pro spotřebitele a udržitelnější pro lidi i planetu. dsm–firmenich je švýcarská společnost se dvěma sídly v Kaiseraugstu ve Švýcarsku a v Maastrichtu v Nizozemsku, kótovaná na burze Euronext Amsterdam, s působností v téměř 60 zemích a tržbami přesahujícími 12 miliard eur. Díky rozmanitému celosvětovému týmu téměř 30 000 zaměstnanců přináší dsm–firmenich pokrok do života každý den, všude a pro miliardy lidí. www.dsm-firmenich.com
O společnosti Medisca
Společnost Medisca, založená v roce 1989, je lídrem v oblasti personalizované medicíny a řešení pro farmaceutický dodavatelský řetězec. Disponuje rozsáhlým portfoliem více než 2 000 produktů, doplněným knihovnou přes 10 000 proprietárních a přizpůsobených receptur léků, odbornými znalostmi a službami v oblasti farmaceutického míchání, dalšího vzdělávání v oblasti zdravotní péče a analytického testování. Společnost Medisca poskytuje precizně vyladěná řešení pro různé sektory wellness na mnoha trzích po celém světě, překlenuje mezery ve zdravotní péči a podporuje personalizované wellness pro všechny. Další informace jsou k dispozici na www.medisca.com a sledujte nás na LinkedIn, Facebooku a YouTube.
