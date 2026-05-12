GenNx360 Capital Partners完成向VSE Corporation出售Precision Aviation Group的交易，交易总额约20.25亿美元，采用现金和股权方式支付

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 总部位于纽约的私募股权公司GenNx360 Capital Partners (“GenNx360”)宣布，已将旗下投资组合公司Precision Aviation Group, Inc.（简称“PAG”或“公司”）出售给VSE Corporation (“VSE”)，初始总交易对价约20.25亿美元，采用现金和股权方式支付。

PAG成立于1996年，总部位于佐治亚州亚特兰大，是全球一流的航空维护、维修和大修(“MRO”)服务、分销和供应链解决方案提供商，服务于商业、公务和通用航空、旋翼飞行器以及国防终端市场。PAG目前在全球设有29个分支机构，拥有1000多名员工，服务于全球1万多家客户，每年完成超过17.5万次维修。以2025年备考数据计算，本次收购使VSE营收提升约50%，预计将立即提升VSE的合并后调整息税折旧摊销前利润率。

在GenNx360持有期间，PAG发展为高利润率全球航空售后市场平台，业务聚焦发动机、航空电子、零部件和专有解决方案。PAG从最初9个维修站点拓展至29处网点，扩大北美业务布局，并将国际版图延伸至欧洲、澳大利亚和巴西。公司扩充发动机和航空电子维修能力，同时巩固在下一代飞机平台领域的市场地位。

持有期间，GenNx360执行严谨的并购整合战略，完成11笔追加收购，拓宽地理覆盖范围并深化技术能力。此类外延式发展举措辅之以持续赢得新客户和拓展战略合作伙伴关系所带来的强劲内生增长，形成互补效应。

发掘并主导本次投资的GenNx360 Capital Partners负责人Pratik Rajeevan表示：“与PAG达成合作，源于GenNx360在航空航天和国防领域的主动布局战略和深厚行业专业积淀。我们使PAG能够发展为多元化全球MRO平台，充分印证了PAG拥有优秀的管理团队。”

GenNx360 Capital Partners创始人兼管理合伙人Ron Blaylock表示：“我们继续持有VSE股权，体现我们看好PAG的发展势头，以及对于VSE能够加速其下一阶段成长、提升综合能力并为客户创造更大价值的信心。”

Precision Aviation Group首席执行官David Mast表示：“凭借快速响应客户需求、完备的技术能力和为全球运营商提供可靠支持，我们树立了良好的口碑。并入VSE是PAG发展历程中重要的全新篇章。”

VSE Corporation总裁兼首席执行官John Cuomo表示：“PAG与VSE具备高度互补性，能够拓展我们在商业、公务和通用航空以及旋翼飞行器市场的航空售后业务能力、技术深度和全球覆盖范围。PAG在客户响应、专有维修能力和卓越运营方面建立了非凡的声誉，我们十分高兴地欢迎David Mast以及PAG团队加入VSE。双方携手合作，将构建规模更大的航空售后市场平台，强化维修和分销能力，为VSE的长期增长和价值创造筑牢基础。”

交易详情：20.25亿美元收购对价包括17.5亿美元现金和向GenNx360发行的约2.75亿美元股权；另设最高1.25亿美元的或有业绩分成款项，金额取决于2026年经营表现。

GenNx360对PAG的最新股权投资由GenNx360 Capital Partners Fund IV, LP以及由Neuberger和Blackstone Strategic Partners牵头、Dextra Partners和Churchill Asset Management参与、GenNx360管理的单一资产接续基金提供资金支持。除Blaylock先生和Rajeevan先生外，GenNx360的PAG投资团队成员还包括GenNx360创始人兼高级顾问Lloyd Trotter、副总裁Reece Zakarin、助理副总裁Anil Nagpal以及副董事Jon Langenfeld。

J.P. Morgan和Jefferies担任GenNx360和PAG的卖方财务顾问，Winston & Strawn LLP担任法律顾问。Perella Weinberg Partners担任VSE的独家财务和债务资本市场顾问，Jones Day担任法律顾问。

关于GENNX360 CAPITAL PARTNERS

GenNx360 Capital Partners是一家私募股权公司，专注于收购中端B2B服务类公司。GenNx360与在快速发展的行业中拥有成熟、可持续商业模式的企业开展合作，旨在实施并支持各类提升价值的内生和外延发展举措，使企业能够加快成长、提升成本效率并创造稳健的财务回报。GenNx360成立于2006年，总部位于纽约市。如需了解更多关于GenNx360的信息，请访问www.gennx360.com。

关于PRECISION AVIATION GROUP

Precision Aviation Group (“PAG”)是全球领先的航空售后市场MRO、分销和供应链服务提供商，服务于公务和通用航空(B&GA)、旋翼飞行器以及国防市场。PAG服务于广泛的全球客户群体，在发动机、零部件、航空电子以及专有维修解决方案领域提供专业技术服务。如需了解更多关于PAG的信息，请访问www.precisionaviationgroup.com。

关于VSE CORPORATION

VSE是商业航空和B&GA售后市场航空分销和维修服务的领先提供商。VSE总部位于佛罗里达州米拉马，专注于大幅提升客户高价值关键业务资产的使用效率和寿命。VSE的售后零部件分销以及维护、维修和大修(MRO)服务为商业航空和B&GA运营商提供发动机零部件、发动机和机身附件的分销和维修服务。如需了解更多详细信息，请访问VSE的网站：www.vsecorp.com。

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