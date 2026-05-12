Visa Flexible Credential ofrece a los titulares de la tarjeta Zilch en el Reino Unido formas de pagos más flexibles

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Visa, líder internacional en pagos digitales, Zilch y Thredd han anunciado hoy la incorporación de Visa Flexible Credential (VFC) a las tarjetas Zilch en el Reino Unido, lo que permite formas de pagos más flexibles a través de una única tarjeta con la que los usuarios ya están familiarizados.

La demanda de formas de pagos flexibles sigue creciendo. Muchas personas ya no piensan en términos fijos, como «débito» o «crédito», sino que prefieren poder elegir la opción que mejor se adapte a cada compra en cada momento.

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