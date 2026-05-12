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Visa Flexible Credential ofrece a los titulares de la tarjeta Zilch en el Reino Unido formas de pagos más flexibles

Visa, Zilch y Thredd colaboran para ayudar a los emisores a ofrecer a los usuarios una experiencia de tarjeta más sencilla y flexible.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Visa, líder internacional en pagos digitales, Zilch y Thredd han anunciado hoy la incorporación de Visa Flexible Credential (VFC) a las tarjetas Zilch en el Reino Unido, lo que permite formas de pagos más flexibles a través de una única tarjeta con la que los usuarios ya están familiarizados.

La demanda de formas de pagos flexibles sigue creciendo. Muchas personas ya no piensan en términos fijos, como «débito» o «crédito», sino que prefieren poder elegir la opción que mejor se adapte a cada compra en cada momento.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Simeon Lando
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