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Energy Vault ed Eskom annunciano un accordo di sviluppo strategico per l'implementazione in Sudafrica di sistemi di accumulo energia a gravità su scala di rete

Eskom ed Energy Vault annunciano un accordo per l'implementazione di un sistema di accumulo energia a gravità presso la centrale elettrica di Hendrina, nella provincia sudafricana di Mpumalanga, nell'ottica di una concessione in licenza, di sviluppo congiunto e di collaborazione all'implementazione di sistemi di accumulo energia a lunga durata, con capacità fino a 4 GWh, in 16 stati membri della Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale (SADC).

La partnership promuoverà nettamente l'impegno della regione verso la dismissione del carbone e sfrutterà la tecnologia congiunta della scienza dei materiali per il riutilizzo conveniente delle ceneri di scarto del carbone nei sistemi di accumulo energia, garantendo al contempo l'affidabilità della rete, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico locale

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WESTLAKE VILLAGE, Calif. & JOHANNESBURG--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o "la Società"), leader globale nelle soluzioni sostenibili di accumulo energia su scala di rete e nelle infrastrutture di calcolo AI, oggi annuncia un accordo di sviluppo strategico con Eskom Holdings SOC Limited ("Eskom"), l'azienda elettrica statale del Sudafrica, mirato all'implementazione di un sistema di accumulo energia a gravità (GESS) a lunga durata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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