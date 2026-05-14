ネットアップ、レッドハットと協業し、Red Hat OpenShiftの導入に伴うデータ保護とスケーラビリティの向上を支援

米カリフォルニア州サンノゼ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ネットアップ （NASDAQ：NTAP）はインテリジェントデータインフラ企業で、Red Hat OpenShift向けに最適化された新しいネットアップデータ管理機能を発表しました。これにより、オンプレミス環境およびクラウド環境における仮想化環境の耐障害性とスケーラビリティが飛躍的に向上します。さらに、今回のアップデートにより、バックアップ、リカバリ、および日常業務のスピードと予測可能性が向上し、顧客は仮想マシン（VM）およびコンテナ環境の移行、拡張、管理を、より高い信頼性で行い、イノベーションとアジリティを実現できます。

レッドハットが公表したレポート「The state of virtualization（仮想化の現状）」によると、90%の組織が仮想化によってイノベーションが促進されると回答しています。また、同レポートでは、71%の組織がITインフラの半分以上を仮想化していることが明らかになっており、企業はAI時代を支える膨大なデータ量の管理を支援するため、仮想化環境の拡張を進めています。 Red Hat OpenShift仮想化環境が拡大するにつれ、VMディスク全体をスキャンするバックアップ手法では、バックアップウィンドウの長期化、リカバリ期間に関する予測の困難さ、運用リスクの増大といった問題につながるおそれがあります。Red Hat OpenShift仮想化への移行と拡張において、企業はブロックレベルの変更追跡機能を備えた、予測可能で効率的なバックアップとリカバリを必要としています。これにより、バックアップとリカバリのウィンドウを遵守し、環境の拡張に伴うストレージへの過剰な投資を回避することができます。さらに、多くのIT部門は、大規模な災害復旧の簡素化と柔軟な導入オプションを求めています。

ネットアップの最高商務責任者であるダラス・オルソンは、「ITチームがスキャンとバックアップのプロセスの遅れに直面すると、リカバリポイント目標とリカバリ時間目標を達成できなくなります。ネットアップとレッドハットの最新のイノベーションにより、VM環境が拡大しても、予測可能なバックアップとリカバリ動作が可能になります。お客様は、Red Hat OpenShift上で大規模なVMおよびコンテナ環境を、より高速かつ予測可能で、運用上の信頼性を高めて移行、運用、保護できるようになります」と述べています。

ネットアップとレッドハットの協業により、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境における一貫性が強化され、顧客はオンプレミス環境とパブリッククラウド環境間でアプリケーションとデータを実行および移動できるようになります。 ネットアップとレッドハットは協力し、成熟したエンタープライズ対応のKubernetesスタックの提供を目指しています。今回の協業は、顧客がより堅牢でスケーラブルな仮想化環境を構築するのに役立つ新機能の提供へと継続されます。主な新機能は以下のとおりです。

Red Hat OpenShiftおよびOpenShift Virtualization向けNetApp Backup and Recovery ：NetApp Backup and Recoveryは、NetApp ONTAP ® ストレージ上のOpenShiftアプリケーション向けに、シンプルかつハイセキュリティ、そしてコスト効率の高いデータ保護サービスを提供します。これは、インクリメンタル バックアップによる継続的バックアップ、変更ブロック追跡（CBT）、ストレージ効率の維持、およびコンピューティングオフロードにより、バックアップとリストアを高速化します。これらの機能により、バックアップ中のデータ再ハイドレーションが回避され、バックアップ操作のコンピューティングオーバーヘッドが削減されます。今回のアップデートにより、NetApp Backup and Recoveryは、OpenShift上のVM保護のサポートを強化し、VM単位での保護およびリカバリワークフローとリソース変換によるリカバリ時間の短縮を実現する包括的な自動化を実現します。

：NetApp Backup and Recoveryは、NetApp ONTAP ストレージ上のOpenShiftアプリケーション向けに、シンプルかつハイセキュリティ、そしてコスト効率の高いデータ保護サービスを提供します。これは、インクリメンタル バックアップによる継続的バックアップ、変更ブロック追跡（CBT）、ストレージ効率の維持、およびコンピューティングオフロードにより、バックアップとリストアを高速化します。これらの機能により、バックアップ中のデータ再ハイドレーションが回避され、バックアップ操作のコンピューティングオーバーヘッドが削減されます。今回のアップデートにより、NetApp Backup and Recoveryは、OpenShift上のVM保護のサポートを強化し、VM単位での保護およびリカバリワークフローとリソース変換によるリカバリ時間の短縮を実現する包括的な自動化を実現します。 Red Hat OpenShiftおよびOpenShift Virtualization向けNetApp Disaster Recoveryサポート ：この度、Red Hat OpenShiftおよびRed Hat OpenShift Virtualization環境向けにNetApp Disaster Recoveryの一般向けプレビュー版が利用可能になりました。これにより、バックアップのみならず、KubernetesベースのVM向けのオーケストレーション型ディザスターリカバリーへと機能を拡張できます。このDRaaS（サービスとしてのDR）ソリューションは、直感的でガイド付きのディザスタリカバリフェイルオーバーおよびフォールバックワークフローにより、NetApp ONTAPストレージ上の仮想化ワークロードに対して、シンプルかつ低コストなディザスタ保護を提供します。

：この度、Red Hat OpenShiftおよびRed Hat OpenShift Virtualization環境向けにNetApp Disaster Recoveryの一般向けプレビュー版が利用可能になりました。これにより、バックアップのみならず、KubernetesベースのVM向けのオーケストレーション型ディザスターリカバリーへと機能を拡張できます。このDRaaS（サービスとしてのDR）ソリューションは、直感的でガイド付きのディザスタリカバリフェイルオーバーおよびフォールバックワークフローにより、NetApp ONTAPストレージ上の仮想化ワークロードに対して、シンプルかつ低コストなディザスタ保護を提供します。 Red Hat OpenShift VirtualizationとGoogle Cloud上のRed Hat OpenShift： Google Cloud NetApp VolumesとRed Hat OpenShift Virtualization向けTrident CSIドライバが、認定サポート付きでGoogle CloudのRed Hat OpenShift Dedicated環境で一般提供が開始されました。このソリューションにより、組織はVMとコンテナの両方をクラウド上で、簡素化された運用とシームレスなスケーラビリティでもって実行できます。

Google Cloud NetApp VolumesとRed Hat OpenShift Virtualization向けTrident CSIドライバが、認定サポート付きでGoogle CloudのRed Hat OpenShift Dedicated環境で一般提供が開始されました。このソリューションにより、組織はVMとコンテナの両方をクラウド上で、簡素化された運用とシームレスなスケーラビリティでもって実行できます。 NetApp Tridentの並列処理：NetApp Tridentは、NetApp ONTAPのためのAmazon FSxおよびGoogle Cloud NetApp Volumes環境向け向けTridentコントローラでの並列処理により、スケーラビリティの向上をサポートするようになりました。Tridentの並列処理機能は、Tridentがストレージ操作を直列ではなく並列に実行できるようにすることで、ストレージのボトルネックを解消します。

レッドハットのハイブリッド・クラウド・プラットフォーム担当シニアディレクターであるスティーブ・ゴードンは、「従来の災害復旧モデルは、今日の仮想化環境の規模とスピードに対応できるように設計されていませんでした。ネットアップとの協業により、当社は、エンタープライズ仮想化環境の規模と複雑化が進む中で、お客様が直面する最も差し迫った課題に直接的に対処します。また、ネットアップと協力し、Red Hat OpenShiftにおけるデータ保護と災害復旧のモダナイゼーションを支援し、より予測可能な結果とハイブリッドクラウドの強固な基盤を提供します」と述べています。

ネットアップとレッドハットとの協業の詳細については、5月11日から14日までジョージア州アトランタで開催されるRed Hat Summit 2026のネットアップのブース（ブース番号538）でご覧ください。

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ネットアップについて

ネットアップは30年以上にわたり、エンタープライズ・ストレージの台頭からデータやAIの活用によるインテリジェントな時代へと、世界中の大手組織がこうした変化を乗り切る支援をしてきました。今日、当社はインテリジェント・データ・インフラストラクチャー企業として、データをイノベーション、レジリエンス、成長の促進要因へと変えられるよう顧客をサポートしています。

ネットアップのデータ・プラットフォームは、そのインフラの中核を成す存在であり、あらゆるクラウド、ワークロード、環境においてデータの接続・保護・活用を可能にする、エンタープライズ・グレードの統合型インテリジェント・プラットフォームです。実績のある当社の主力データ管理ソフトウエア兼OSである「NetApp ONTAP」上に構築され、AIデータ・エンジンおよびAFXを通じたオートメーションによって強化されており、大規模なオブザーバビリティー、レジリエンス、そしてインテリジェンスを提供します。

設計面で細分化されたネットアップのデータ・プラットフォームは、ストレージ、サービス、管理を分離することで、企業による、より迅速な近代化、効率的な拡張、ロック・インに囚われないイノベーションの実現を支援します。唯一、世界最大のクラウドにネイティブに組み込まれたエンタープライズ・ストレージ・プラットフォームとして、組織は、一貫したパフォーマンス、ガバナンス、そして保護を確保しながら、あらゆるワークロードをどこでも自由に実行することができます。

ネットアップでデータを常に脅威から守り、AIを活用し、新たなる技術革新を推進する体制を整えることができます。これこそが、世界中の先進的な企業が当社を信頼し、インテリジェンスを強みに変えている理由です。

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