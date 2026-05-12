Paymentology recauda 175 millones de dólares en una ronda de financiación coliderada por Apis Partners y Aspirity Partners para impulsar su próxima fase de crecimiento

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Paymentology, el procesador líder mundial para emisores, acaba de anunciar una inversión de 175 millones de dólares liderada conjuntamente por Apis Partners (”Apis”), una empresa de capital privado especializada en infraestructura y servicios financieros, y Aspirity Partners (“Aspirity”), una firma paneuropea de capital privado enfocada en los sectores de Tecnología y Servicios financieros, y Tecnología empresarial y Servicios de conectividad.

La inversión se destinará a respaldar la continua expansión global de Paymentology, el desarrollo de productos y el fortalecimiento de su equipo, en un momento en que la empresa aprovecha la fuerte demanda de procesamiento moderno para emisores a escala global.

La operación reúne a dos inversores con amplia experiencia en el sector de los pagos y un interés común en impulsar la infraestructura de pagos, unidos por la convicción de que el procesamiento de emisores representa una de las oportunidades más importantes del sector. Para Apis, la inversión, realizada por Apis Growth Fund III1, supone la decimosexta aportación de la firma en el sector de los pagos. Tanto Apis como Aspirity aprovecharán su gran conocimiento del sector y su red global de expertos en pagos para respaldar la próxima fase de crecimiento de Paymentology.

Joe O’Mara, fundador y socio gerente de Aspirity Partners, comentó: “Los pagos son un pilar fundamental de nuestra política de inversiones, y Paymentology representa el tipo de plataforma líder en su categoría que buscamos respaldar: tecnología moderna, relevancia global y una fuerte exposición al crecimiento a largo plazo de los pagos digitales. Como primera inversión de Aspirity con nuestro fondo inaugural, esta asociación refleja nuestro enfoque especializado en el sector y fue el resultado del modelo proactivo de originación temática, que incluye la valiosa contribución de nuestra red de Innovadores y Líderes. Nos ha impresionado especialmente la ejecución y la ambición mostradas por Jeff y el equipo, y esperamos apoyar a la empresa en su próxima fase de crecimiento internacional”.

Matteo Stefanel, cofundador y socio gerente de Apis, comentó: “Estamos encantados de asociarnos con Paymentology, una empresa que opera en el centro de un segmento atractivo y de rápido crecimiento dentro del ecosistema global de pagos, y de aprovechar nuestra relación de más de una década con el equipo ejecutivo. Gracias a nuestra conectividad global y nuestra experiencia en el sector a lo largo de toda la cadena de valor de los pagos, podremos apoyar a la dirección conforme siguen expandiéndose, ampliando sus capacidades y generando un impacto significativo y duradero al mejorar el acceso a los servicios financieros modernos en todo el mundo”.

Si bien se calcula que el mercado global de pagos alcanzará los 49 billones de dólares para 2026, gran parte del sector emisor sigue limitado debido a una infraestructura obsoleta, lo que restringe la innovación, la velocidad y la calidad de la experiencia de pago del usuario final. Paymentology aborda esta brecha a través de su plataforma nativa en la nube y altamente configurable, que permite el procesamiento en tiempo real a gran escala para clientes en 68 países y brinda a los emisores la flexibilidad para lanzar, adaptar y gestionar experiencias de pago con tarjetas y digitales de manera más eficiente en todos los mercados.

Jeff Parker, director ejecutivo de Paymentology, comentó: “El futuro de las finanzas ya está entre nosotros, pero las infraestructuras heredadas siguen frenando la innovación. En Paymentology, vemos una oportunidad perfecta para eliminar esa fricción y permitir que nuestros clientes avancen al ritmo que exige el mercado. Hemos creado una plataforma de emisión diseñada para el crecimiento, que ayuda a los bancos digitales, las ‘fintech’ y las instituciones financieras a lanzar, escalar y expandir sus programas de tarjetas con confianza. Al combinar la capacidad global con la flexibilidad para adaptarnos a nivel local, ayudamos a nuestros clientes a competir de manera más efectiva con rapidez, control y eficiencia, en un panorama cada vez más dinámico.

Esta inversión y la solidez de nuestra asociación con Apis y Aspirity constituyen un sólido respaldo a nuestra plataforma y estrategia. Nos coloca en una posición ideal para acelerar nuestro crecimiento, ampliar nuestras capacidades y continuar apoyando a nuestros clientes a medida que ganan impulso y logran un progreso verdaderamente imparable”.

Este impulso se ve reflejado en los resultados de Paymentology, con un aumento interanual de las ventas nuevas del 117% en el ejercicio fiscal 2025 y un incremento del 65% en el volumen de operaciones. El crecimiento ha sido impulsado por la fuerte demanda de los bancos digitales, los proveedores de servicios financieros integrados, los programas de tarjetas vinculadas a activos digitales y las plataformas de gestión de gastos, junto con los bancos tradicionales que están modernizando sus sistemas heredados. La empresa también se beneficia de una cartera de clientes internacional muy diversificada y de una importante presencia en regiones de alto crecimiento, como Medio Oriente, América Latina, África y Asia Pacífico.

Las sólidas relaciones de Paymentology con sus clientes, su capacidad para operar en entornos regulatorios diversos y la continuidad de su gestión refuerzan aún más su posición como socio de infraestructura global de confianza. La empresa utilizará el capital para respaldar las ambiciones de crecimiento e innovación de sus clientes actuales y futuros, al tiempo que se expande más allá del procesamiento básico de emisores hacia áreas adyacentes, incluido el crédito, las criptomonedas estables, la tokenización y los servicios impulsados por IA. Paymentology presta apoyo a clientes en cerca de 70 países, entre los que se incluyen empresas líderes del sector ‘fintech’ (por ejemplo: M-Pesa de Safaricom, RedotPay, Rain, TrueMoney, ARQ y muchas otras), y algunos de los neobancos de más rápido crecimiento del mundo (como GoTyme, Snappi, Wio Bank, D360 y Albo, entre otros).

Udayan Goyal, cofundador y socio gerente de Apis, añadió: “Como se trata de la decimosexta inversión que Apis realiza en el sector de los pagos globales, esta operación refuerza nuestra firme convicción en las oportunidades que ofrece el procesamiento de emisores. Esta asociación representa una visión compartida que busca acelerar la democratización de la emisión de tarjetas, ampliar el acceso a la infraestructura financiera digital y expandirse a nuevas geografías y capacidades adyacentes. Esto es un ejemplo más de nuestro enfoque de respaldar a proveedores de infraestructura de misión crítica de probada eficacia, modelos de negocio de bajo capital que generan rendimientos atractivos al tiempo que impulsan un impacto positivo medible, demostrando que la creación de valor a largo plazo y el impacto van de la mano”.

1 Apis Growth Fund III se refiere a Apis Global Growth Fund III y Apis Growth Markets Fund III

Acerca de Paymentology

Paymentology es el procesador líder de última generación para emisores, que permite a las “fintech”, los bancos digitales y los bancos minoristas lanzar y gestionar soluciones de pago innovadoras fácilmente a escala global. La empresa impulsa una mayor variedad de opciones y valor para los clientes a través de plataformas y servicios integrados y fáciles de usar que ayudan a los clientes a romper con el “statu quo”, acelerar el tiempo de comercialización y lograr el crecimiento.

Con una plataforma multinube superior que ofrece una enorme presencia global y datos mejorados en tiempo real, Paymentology destaca como líder en la industria de los pagos. Su equipo de expertos en pagos, con un profundo conocimiento del mercado local, opera en 68 países y 14 zonas horarias, brindando soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Paymentology se ha comprometido a fondo con la expansión de la inclusión financiera a nivel global, cambiando vidas y generando un impacto positivo en las comunidades en las que opera.

Para más información, visite www.paymentology.com.

Acerca de Apis Partners

Con sede en Londres, Apis Group (“la Firma”) es una empresa líder mundial de capital privado especializada en infraestructura financiera y tecnología. Con un patrimonio bajo gestión de 2300 millones de dólares estadounidenses, la Firma invierte en modelos de negocio rentables y probados, asociándose con equipos directivos para impulsar un crecimiento transformador y generar rendimientos excepcionales.

Con su equipo formado por más de 40 profesionales repartidos en tres centros globales, la Firma aprovecha décadas de experiencia en el sector y una profunda conectividad internacional. Dedicada a la creación de valor, la Firma emplea un enfoque práctico e impulsado por la colaboración, apoyando a las empresas de su cartera con asesoramiento estratégico, oportunidades de fusiones y adquisiciones, y mejoras operativas. La Firma tiene muy presente el impacto que puede lograr la provisión de capital de crecimiento; por ello, la inclusión financiera y el bienestar financiero son principios fundamentales de su enfoque de inversiones de impacto.

Para más información, visite www.apis.pe.

Acerca de Aspirity Partners

Aspirity Partners es una empresa paneuropea de capital privado centrada en adquisiciones de crecimiento e inversiones estratégicas minoritarias en los sectores de Tecnología y Servicios financieros, y Tecnología empresarial y Servicios de conectividad. Aspirity Partners colabora con empresas que ofrecen servicios tecnológicos de importancia crítica en subsectores que se benefician de tendencias de crecimiento secular a largo plazo.

Aspirity combina una profunda experiencia en el sector con un enfoque de inversión proactivo y basado en el conocimiento, trabajando en estrecha colaboración con los equipos directivos para implementar iniciativas de gran impacto que impulsen la excelencia operativa, la internacionalización y la expansión estratégica.

El modelo de esta empresa se sustenta en una red de fundadores y altos ejecutivos (Innovadores y Líderes) que aportan conocimientos especializados y se asocian con las empresas para ayudarles a alcanzar un crecimiento exponencial.

Para más información, visite www.aspiritypartners.com.

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