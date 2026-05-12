Venture Global anuncia acuerdos de compraventa de GNL con TotalEnergies y Vitol

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) anunció hoy la celebración de dos acuerdos vinculantes con TotalEnergies y Vitol para el suministro adicional de gas natural licuado (GNL) estadounidense por parte de Venture Global.

La empresa firmó un nuevo acuerdo vinculante con TotalEnergies para el suministro de aproximadamente 0,85 MTPA de GNL de Venture Global durante un período cercano a cinco años a partir de 2026. En paralelo, Venture Global y Vitol acordaron ampliar su actual contrato vinculante de suministro de GNL a cinco años hasta alcanzar 1,7 MTPA, frente a los 1,5 MTPA pactados y anunciados previamente en marzo de 2026. Ambos acuerdos se abastecerán desde la cartera de proyectos de Venture Global.

“En Venture Global nos enorgullece seguir fortaleciendo nuestras alianzas con empresas energéticas internacionales de primer nivel como Vitol y TotalEnergies”, afirmó Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global. “Estos acuerdos reflejan la confianza sostenida en nuestra capacidad para suministrar GNL estadounidense confiable y competitivo a los mercados internacionales de manera rápida y a gran escala, en un contexto en el que la demanda de seguridad energética continúa creciendo. Al ofrecer opciones de suministro a corto, mediano y largo plazo, brindamos a nuestros clientes la flexibilidad y la previsibilidad que necesitan para llevar GNL allí donde más se necesita”.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de bajo costo, con más de 100 MTPA de capacidad en producción, construcción o desarrollo. La empresa comenzó a producir GNL en su primera planta en 2022 y hoy se encuentra entre los mayores exportadores de GNL de Estados Unidos. Su modelo de negocio integrado verticalmente abarca activos a lo largo de toda la cadena de suministro de GNL, incluida la producción, el transporte, el transporte marítimo y la regasificación de gas natural. Los tres primeros proyectos de la empresa (Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG) están ubicados en Luisiana, sobre la costa del Golfo de América. Venture Global también desarrolla proyectos de captura y almacenamiento de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL.

Acerca de TotalEnergies

TotalEnergies es una empresa energética global e integrada que produce y comercializa distintas fuentes de energía, entre ellas petróleo y biocombustibles, gas natural, biogás, hidrógeno de bajas emisiones, energías renovables y electricidad. Sus más de 100 000 empleados trabajan con el compromiso de brindar energía más confiable, accesible y sustentable a la mayor cantidad posible de personas. Con presencia en alrededor de 120 países, TotalEnergies ubica la sustentabilidad en el centro de su estrategia, sus proyectos y sus operaciones.

Acerca de Vitol

Vitol es líder mundial en energía y materias primas. Produce, gestiona y distribuye energía y materias primas, incluidos metales, para consumidores e industrias de todo el mundo. Además de su actividad principal de comercialización, Vitol invierte en infraestructura a nivel global, con más de USD 13 000 millones destinados a activos de largo plazo. Fundada en Róterdam en 1966, la empresa presta servicios a sus clientes desde unas 40 oficinas distribuidas en todo el mundo. En 2025, Vitol suministró más de 600 millones de toneladas equivalentes de petróleo (mTE) de energía y registró ingresos por USD 340 000 millones.

Vitol participa desde hace décadas en los mercados de GNL y comenzó a operar en este sector a mediados de los años 2000. La empresa cuenta con una cartera global diversificada de contratos y participaciones en GNL, lo que le permite ofrecer soluciones de suministro a medida tanto a corto como a largo plazo. En 2025, Vitol suministró 23 millones de toneladas métricas de GNL y 1800 TWh de gas natural.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. La empresa procura que dichas declaraciones queden comprendidas dentro de las disposiciones legales de protección aplicables a este tipo de manifestaciones, incluidas en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”), y en la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, con sus modificaciones (la “Ley del Mercado de Valores”). Todas las declaraciones incluidas en este documento, excepto aquellas basadas en hechos históricos, constituyen “declaraciones prospectivas”. En algunos casos, estas declaraciones pueden identificarse mediante términos como “puede”, “podría”, “debería”, “espera”, “prevé”, “proyecta”, “pretende”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “potencial”, “busca”, “objetivo”, “continúa”, sus formas negativas u otras expresiones similares.

Estas declaraciones prospectivas, sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos relacionados con nuestra actividad, pueden incluir referencias a nuestro desempeño futuro, nuestros contratos, nuestras estrategias de crecimiento previstas y las tendencias esperadas que podrían afectar nuestro negocio. Estas declaraciones constituyen únicamente proyecciones basadas en nuestras expectativas actuales y estimaciones sobre acontecimientos futuros. Existen factores importantes que podrían provocar que nuestros resultados, niveles de actividad, desempeño o logros reales difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Entre dichos factores se incluyen la necesidad de obtener capital adicional significativo para construir y completar proyectos futuros y activos relacionados, así como la posibilidad de no conseguir esa financiación en condiciones aceptables o directamente no obtenerla; la eventual imposibilidad de estimar con precisión los costos de nuestros proyectos; y el riesgo de que la construcción y operación de gasoductos y conexiones vinculadas a nuestros proyectos enfrenten sobrecostos y demoras relacionados con aprobaciones regulatorias, riesgos de desarrollo, costos laborales, falta de mano de obra calificada, riesgos operativos y otros factores. También se incluye la incertidumbre respecto del futuro de la dinámica del comercio global, los acuerdos comerciales internacionales y la posición de Estados Unidos en materia de comercio internacional, incluidos los efectos de los aranceles; nuestra dependencia de contratistas EPC y otros proveedores para completar exitosamente nuestros proyectos, incluida la eventual incapacidad de dichos contratistas para cumplir con sus obligaciones contractuales; diversos factores económicos y políticos, incluida la oposición de grupos ambientalistas u organizaciones de interés público, o la falta de apoyo de gobiernos locales y comunidades necesario para nuestros proyectos, que podrían afectar negativamente el estado de los permisos, los plazos o el desarrollo, construcción y operación general de nuestros proyectos; así como los riesgos relacionados con otros factores analizados en el apartado “Punto 1A. Factores de riesgo” de nuestro informe anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (“SEC”), y en cualquier informe posterior presentado ante dicho organismo. Toda declaración prospectiva incluida en este comunicado se refiere únicamente a la fecha de publicación del presente comunicado de prensa y se basa en supuestos que consideramos razonables a esta fecha. No asumimos obligación alguna de actualizar dichas declaraciones para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores, salvo en los casos exigidos por la legislación aplicable.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.