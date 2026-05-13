NetApp collabora con Red Hat per aiutare a promuovere la protezione dei dati e ampliare per implementazioni di Red Hat OpenShift

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda specializzata in infrastrutture dati intelligenti, oggi ha annunciato nuove funzionalità di gestione dei dati di NetApp ottimizzate per Red Hat OpenShift che consentono livelli avanzati di resilienza e dimensioni per ambienti virtualizzati, in sede e sul cloud. Gli aggiornamenti migliorano la velocità e la prevedibilità delle operazioni di backup, ripristino e gestione quotidiana, consentendo ai clienti di migrare, scalare e gestire ambienti di macchine virtuali (VM) e container per favorire l'innovazione e l'agilità con maggiore sicurezza.

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