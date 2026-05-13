-

NetApp collabora con Red Hat per aiutare a promuovere la protezione dei dati e ampliare per implementazioni di Red Hat OpenShift

Nuove funzionalità di tracciamento dei cambiamenti a livello di blocco consentono backup e recuperi più rapidi per ambienti virtualizzati

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda specializzata in infrastrutture dati intelligenti, oggi ha annunciato nuove funzionalità di gestione dei dati di NetApp ottimizzate per Red Hat OpenShift che consentono livelli avanzati di resilienza e dimensioni per ambienti virtualizzati, in sede e sul cloud. Gli aggiornamenti migliorano la velocità e la prevedibilità delle operazioni di backup, ripristino e gestione quotidiana, consentendo ai clienti di migrare, scalare e gestire ambienti di macchine virtuali (VM) e container per favorire l'innovazione e l'agilità con maggiore sicurezza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

Contatto per gli investitori:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

Industry:

NetApp

NASDAQ:NTAP
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese Traditional

Contacts

Contatto per i media:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

Contatto per gli investitori:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

More News From NetApp

Riassunto: NetApp consolida la collaborazione con Google Cloud nel settore dello storage unificato su Google Cloud per file e blocchi

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda attiva nelle infrastrutture dati intelligenti, oggi ha condiviso le ultime novità in termini di innovazioni che aiutano i clienti a sfruttare al meglio i dati aziendali sfruttando i vantaggi dell'AI grazie a Google Cloud. Per l'AI, le aziende puntano a servirsi dei dati di cui dispongono già, ma spostarli e gestirli tra ambienti diversi è complesso, lento e costoso. NetApp semplifica questo processo sfruttando Google Cloud...

Riassunto: NetApp si allea con Google Cloud per l'adozione delle operazioni basate sull''AI

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), leader nelle infrastrutture dati intelligenti, oggi ha annunciato un'evoluzione strategica nella collaborazione con Google Cloud, che ha consentito alle aziende di promuovere l'innovazione basata sull'AI utilizzando i propri dati archiviati nella piattaforma dati NetApp. Constatando i vantaggi, in termini di produttività e innovazione, per i clienti che avevano integrato Gemini Enterprise con i propri dati in Google Cloud NetApp Vol...

Riassunto: NetApp vince il premio 2026 Google Cloud Infrastructure Modernization Partner of the Year per l'archiviazione

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato di aver ricevuto il premio 2026 Google Cloud Infrastructure Modernization Partner of the Year for Storage (Partner dell'anno per la modernizzazione dell'infrastruttura di Google Cloud). NetApp riceve un riconoscimento per i successi ottenuti nell'ecosistema di Google Cloud, aiutando clienti associati a modernizzare la loro infrastruttura ed eseguire carichi di lavoro azie...
Back to Newsroom