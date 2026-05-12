GenNx360 Capital Partners sprzedaje Precision Aviation Group na rzecz VSE Corporation za około 2,025 mld USD w środkach pieniężnych i udziałach

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)--GenNx360 Capital Partners („GenNx360”), nowojorska firma dokonująca inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, poinformowała o sprzedaży swojej spółki portfelowej, Precision Aviation Group, Inc. („PAG” lub „spółka”), na rzecz VSE Corporation („VSE”) za całkowitą zapłatę uiszczaną z góry w wysokości około 2,025 mld USD w środkach pieniężnych i udziałach.

Założona w 1996 r. spółka PAG z siedzibą w Atlancie (Georgia) to najlepszy w swojej klasie globalny dostawca usług konserwacyjnych, naprawczych i remontowych (ang. „MRO”) na rzecz sektora lotnictwa oraz rozwiązań dystrybucyjnych i dotyczących łańcucha dostaw na rzecz rynków docelowych lotnictwa komercyjnego, biznesowego i ogólnego, wiropłatów i obronności. PAG prowadzi obecnie działalność w 29 lokalizacjach na całym świecie, zatrudnia ponad 1000 osób, obsługuje ponad 10 000 klientów z całego świata i realizuje ponad 175 000 napraw rocznie. Przejęcie zwiększy przychody VSE o około 50% na podstawie orientacyjnych obliczeń za 2025 r. i ma niezwłocznie wywrzeć pozytywny wpływ na wysokość skorygowanej marży skonsolidowanego zysku EBITDA przedsiębiorstwa VSE.

W okresie, w którym jej właścicielem był GenNx360, spółka PAG zwiększyła skalę prowadzonej działalności, stając się globalną platformą wtórnego rynku dla lotnictwa charakteryzującą się wysoką marżą zysku i skoncentrowaną na silnikach, elektronice lotniczej, komponentach i autorskich rozwiązaniach. Spółka PAG od dziewięciu stacji napraw rozwinęła się do 29 lokalizacji, zwiększyła zasięg w Ameryce Północnej i międzynarodową obecność w Europie, Australii oraz Brazylii. Spółka rozwinęła także zdolności w zakresie napraw silników i elektroniki lotniczej, wzmacniając przy tym swoją pozycję na platformach statków powietrznych nowej generacji.

W okresie własności GenNx360 firma ta realizowała zdyscyplinowaną strategię zakupów i rozwoju, w tym dokonała 11 uzupełniających przejęć, zwiększyła zasięg geograficzny spółki oraz pogłębiła jej zdolności techniczne. Te zewnętrzne inicjatywy uzupełnił solidny wewnętrzny wzrost stymulowany konsekwentnym pozyskiwaniem nowych klientów i rozwojem partnerstw strategicznych.

– Partnerstwo z PAG było wynikiem proaktywnej strategii GenNx360 i jej dogłębnej wiedzy w dziedzinie sektorów lotnictwa i obronności. Umiejętność zwiększenia skali PAG, nadając jej wymiar zróżnicowanej globalnej platformy MRO, świadczy o wyjątkowych zdolnościach kierownictwa PAG – powiedział Pratik Rajeevan, dyrektor GenNx360 Capital Partners odpowiedzialny za pozyskanie inwestycji i pokierowanie jej przebiegiem.

– Zachowanie udziału w kapitale VSE odzwierciedla nasze przekonanie co do dynamiki PAG i zdolności VSE do szybszego osiągnięcia kolejnego etapu jej rozwoju, zwiększenia zdolności i zapewnienia jeszcze większych korzyści klientom – powiedział Ron Blaylock, założyciel i wspólnik zarządzający GenNx360 Capital Partners.

– Wypracowaliśmy swoją renomę dzięki aktywnemu reagowaniu na potrzeby klientów, szeroko zakrojonym zdolnościom technicznym i rzetelnemu wsparciu udzielanemu podmiotom na całym świecie. Dołączenie do VSE otwiera ważny nowy rozdział w historii PAG – powiedział David Mast, dyrektor generalny Precision Aviation Group.

– PAG stanowi doskonałe uzupełnienie VSE, które rozszerza nasze zdolności w zakresie rynku wtórnego dla lotnictwa, pogłębia naszą wiedzę techniczną i zwiększa globalny zasięg na rynkach lotnictwa komercyjnego, biznesowego i ogólnego oraz wiropłatów. Spółka PAG cieszy się wybitną reputacją ze względu na aktywne reagowanie na potrzeby klientów, unikalne zdolności w zakresie napraw oraz doskonałość operacyjną, dlatego ogromnie cieszymy się, że David Mast wraz z zespołem PAG dołączą do szeregów VSE. Razem stworzymy większą platformę rynku wtórnego dla lotnictwa oferującą lepsze zdolności w zakresie napraw i dystrybucji, dzięki którym VSE zyska wszystko, co niezbędne, by osiągnąć długofalowy wzrost i zyskać wiele korzyści – powiedział John Cuomo, prezes i dyrektor generalny VSE Corporation.

Szczegóły transakcji: cena zakupu w wysokości 2,025 mld USD obejmuje zapłatę w wysokości 1,75 mld USD w środkach pieniężnych i około 275 mln USD w udziałach wyemitowanych na rzecz GenNx360, a także nawet 125 mln USD warunkowej płatności uzależnionej od wyników osiągniętych w 2026 r.

Ostatnią inwestycję kapitałową GenNx360 zabezpieczył fundusz GenNx360 Capital Partners Fund IV, LP oraz zarządzany przez GenNx360 fundusz uzupełniający obejmujący pojedynczy składnik aktywów pod kierownictwem Neuberger i Blackstone Strategic Partners przy udziale Dextra Partners i Churchill Asset Management. Zespół odpowiedzialny za inwestycję reprezentowali wspomniani wyżej Blaylock i Rajeevan, a także Lloyd Trotter, założyciel i doradca wyższego szczebla GenNx360, Reece Zakarin, wiceprezes, Anil Nagpal, zastępca wiceprezesa, oraz Jon Langenfeld, wspólnik.

Doradztwo finansowe po stronie sprzedaży na rzecz GenNx360 i PAG świadczyły firmy J.P. Morgan i Jefferies, a kancelaria Winston & Strawn LLP świadczyła im doradztwo prawne. Wyłączne doradztwo finansowe i w zakresie dłużnych rynków kapitałowych na rzecz VSE świadczyła firma Perella Weinberg Partners, a kancelaria Jones Day świadczyła jej doradztwo prawne.

INFORMACJE O GENNX360 CAPITAL PARTNERS

GenNx360 Capital Partners jest firmą dokonującą inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, która koncentruje się na przejęciach firm ze środkowego segmentu rynku świadczących usługi w modelu B2B. GenNx360 współpracuje z firmami posiadającymi sprawdzone, zrównoważone modele biznesowe w rozwijających się branżach, dążąc do wdrażania i wspierania korzystnych inicjatyw na szczeblu wewnętrznym i zewnętrznym z myślą o szybszym osiąganiu wzrostu, optymalizacji kosztów i dostarczaniu solidnych korzyści finansowych. GenNx360 powstała w 2006 r. i jej siedziba mieści się w Nowym Jorku. Więcej informacji na temat GenNx360 można znaleźć na stronie www.gennx360.com.

INFORMACJE O PRECISION AVIATION GROUP

Precision Aviation Group („PAG”) to czołowy globalny dostawca usług MRO oraz usług dystrybucyjnych i dotyczących łańcucha dostaw na rzecz rynku wtórnego lotnictwa, świadczący usługi na rzecz rynków lotnictwa biznesowego i ogólnego, wiropłatów i obronności. PAG obsługuje wielu klientów z całego świata i zapewnia techniczną wiedzę fachową z dziedziny silników, komponentów, elektroniki lotniczej i autorskich rozwiązań naprawczych. Więcej informacji na temat PAG można znaleźć na stronie www.precisionaviationgroup.com.

INFORMACJE O VSE CORPORATION

VSE to wiodący dostawca usług dystrybucyjnych i naprawczych na rzecz lotnictwa ukierunkowany na rynki wtórne lotnictwa komercyjnego oraz biznesowego i ogólnego (ang. B&GA). Firma VSE, której siedziba mieści się w Miramar na Florydzie, koncentruje się na znacznym zwiększaniu produktywności i długowieczności krytycznych aktywów klientów o wysokiej wartości. Usługi VSE w zakresie dystrybucji części na rynku wtórnym oraz konserwacji, naprawy i remontów (usługi MRO) wspierają dystrybucję i usługi naprawcze komponentów silników oraz akcesoriów do silników i kadłubów na rzecz podmiotów działających w sektorze lotnictwa komercyjnego i B&GA. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej VSE pod adresem www.vsecorp.com.

