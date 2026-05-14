NetApp 与 Red Hat 展开合作 助力提升 Red Hat OpenShift 部署的数据保护能力与扩展性能

美国加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司 NetApp® （NASDAQ：NTAP）今日宣布推出针对 Red Hat OpenShift 优化的新一代 NetApp 数据管理功能，可为本地及云端虚拟化环境提供更强大的韧性与扩展能力。此次升级进一步提升了备份、恢复及日常运维的速度与稳定性，帮助客户更加高效、可预测地迁移、扩展和管理虚拟机（VM）及容器环境，从而以更高信心加速创新步伐，提升业务敏捷性。

根据 Red Hat 发布的《虚拟化现状报告》，90% 的受访组织认为虚拟化正在成为推动创新的重要力量。此外，71% 的组织表示，其超过一半的 IT 基础设施已经实现虚拟化。随着 AI 时代数据规模持续激增，企业正不断扩大虚拟化环境，以更高效地支撑海量数据的管理与运营。然而，伴随 Red Hat OpenShift 虚拟化环境规模日益扩大，依赖扫描完整虚拟机磁盘的传统备份方式，可能导致备份窗口拉长、恢复时间难以准确预估，并进一步增加运营风险。在向 Red Hat OpenShift Virtualization 迁移及扩展的过程中，企业亟需具备块级变更跟踪能力的高效、可预测备份与恢复方案，以满足既定的备份与恢复时间目标，同时避免随着环境扩展而产生过高的存储成本。与此同时，众多 IT 组织也在积极寻求更简化的大规模灾难恢复能力，以及更灵活的部署方式。

NetApp 首席商务官 Dallas Olson 表示：“当 IT 团队面临缓慢的扫描与备份流程时，往往难以满足恢复点目标（RPO）和恢复时间目标（RTO）的要求。NetApp 与 Red Hat 推出的最新创新方案，即使在虚拟机环境持续扩展的情况下，也能够实现稳定且可预测的备份与恢复表现。借助这些能力，客户如今能够以更高效率、更强可预测性以及更高运营信心，在 Red Hat OpenShift 平台上迁移、运行并保护大规模虚拟机及容器化环境。”

NetApp 与 Red Hat 的合作进一步增强了混合云与多云环境的一致性能力，使客户能够在本地数据中心与公有云之间更加灵活地运行和迁移应用及数据。双方正携手打造成熟、面向企业级应用的 Kubernetes 技术栈，并持续推出全新功能，助力客户构建更具韧性与扩展能力的虚拟化环境，包括：

面向 Red Hat OpenShift 与 OpenShift Virtualization 的 NetApp Backup and Recovery ：NetApp Backup and Recovery 是一项面向部署于 NetApp ONTAP ® 存储上的 OpenShift 应用而打造的简洁、安全且高性价比的数据保护服务。该方案通过支持具备变更块跟踪（CBT）能力的永久增量备份（incremental-forever backups）、保留存储效率以及计算资源卸载，加速备份与恢复流程。这些功能可避免备份过程中进行数据重新回填（data rehydration），同时降低备份操作对计算资源的消耗。通过此次更新，NetApp Backup and Recovery 进一步增强了对 OpenShift 虚拟机工作负载的保护能力，借助全面自动化功能，实现细粒度的虚拟机级保护与恢复工作流，并通过资源转换功能进一步缩短恢复时间。

：NetApp Backup and Recovery 是一项面向部署于 NetApp ONTAP 存储上的 OpenShift 应用而打造的简洁、安全且高性价比的数据保护服务。该方案通过支持具备变更块跟踪（CBT）能力的永久增量备份（incremental-forever backups）、保留存储效率以及计算资源卸载，加速备份与恢复流程。这些功能可避免备份过程中进行数据重新回填（data rehydration），同时降低备份操作对计算资源的消耗。通过此次更新，NetApp Backup and Recovery 进一步增强了对 OpenShift 虚拟机工作负载的保护能力，借助全面自动化功能，实现细粒度的虚拟机级保护与恢复工作流，并通过资源转换功能进一步缩短恢复时间。 面向 Red Hat OpenShift 与 OpenShift Virtualization 的 NetApp Disaster Recovery 支持 ：客户现可在公开预览阶段，将 NetApp Disaster Recovery 应用于其 Red Hat OpenShift 与 Red Hat OpenShift Virtualization 环境，使能力从传统备份进一步扩展至针对基于 Kubernetes 的虚拟机环境的编排式灾难恢复。该 Disaster Recovery as a Service（DRaaS）方案，可为运行于 NetApp ONTAP 存储之上的虚拟化工作负载提供简洁且低成本的灾难防护能力，并通过直观的引导式灾难切换与回切流程，简化灾难恢复操作。

：客户现可在公开预览阶段，将 NetApp Disaster Recovery 应用于其 Red Hat OpenShift 与 Red Hat OpenShift Virtualization 环境，使能力从传统备份进一步扩展至针对基于 Kubernetes 的虚拟机环境的编排式灾难恢复。该 Disaster Recovery as a Service（DRaaS）方案，可为运行于 NetApp ONTAP 存储之上的虚拟化工作负载提供简洁且低成本的灾难防护能力，并通过直观的引导式灾难切换与回切流程，简化灾难恢复操作。 基于 Google Cloud 的 Red Hat OpenShift Virtualization 与 Red Hat OpenShift ：Google Cloud NetApp Volumes 与面向 Red Hat OpenShift Virtualization 的 Trident CSI 驱动，现已在 Google Cloud 环境中的 Red Hat OpenShift Dedicated 平台正式全面可用，并获得认证支持。该解决方案可帮助企业在云端同时运行虚拟机与容器工作负载，实现更简化的运维管理与无缝扩展能力。

：Google Cloud NetApp Volumes 与面向 Red Hat OpenShift Virtualization 的 Trident CSI 驱动，现已在 Google Cloud 环境中的 Red Hat OpenShift Dedicated 平台正式全面可用，并获得认证支持。该解决方案可帮助企业在云端同时运行虚拟机与容器工作负载，实现更简化的运维管理与无缝扩展能力。 NetApp Trident Parallelism：NetApp Trident 现已支持通过在 Trident 控制器中并行执行操作，进一步提升 Amazon FSx for NetApp ONTAP 与 Google Cloud NetApp Volumes 环境下的扩展能力。Trident Parallelism 功能可让 Trident 并发处理存储操作，而非按顺序串行执行，从而有效消除存储瓶颈。

Red Hat 混合云平台产品管理高级总监 Steve Gordon 表示：“传统的灾难恢复模式，并非针对当今虚拟化环境所要求的规模化与高速度而打造。随着企业虚拟化环境的规模与复杂性不断提升，我们与 NetApp 的合作，正是为了帮助客户应对当前最关键的挑战。双方正携手推动 Red Hat OpenShift 数据保护与灾难恢复能力的现代化升级，为客户带来更具可预测性的业务成果，并为混合云战略奠定更加坚实的基础。”

如欲进一步了解 NetApp 与 Red Hat 的合作成果，欢迎于 2026 年 5 月 11 日至 14 日期间，前往美国佐治亚州亚特兰大举办的 Red Hat Summit 2026 大会，参观 NetApp 538 号展位。

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三十多年来，从企业级存储的兴起到数据和AI定义的智能时代，NetApp一直帮助全球领先的组织应对各种变革。如今，NetApp已成为智能数据基础设施公司，帮助客户将数据变为创新、韧性和增长的催化剂。

这一基础设施的核心是NetApp数据平台——一个统一的企业级智能基础，用于连接、保护和活用各种云端、负载和环境中的数据。该平台依托我们领先的数据管理软件和操作系统NetApp ONTAP的成熟能力构建，并借助AI数据引擎和AFX的自动化功能加持，实现大规模的可观察性、韧性和智能。

NetApp数据平台采用分解式设计，将存储、服务和控制相互隔离，确保企业可以更快实现现代化，高效地进行扩展，并在创新时避免厂商锁定。作为唯一可原生嵌入到全球大型云端的企业级存储平台，它让各类组织都可灵活地在任何地方运行任何工作负载，并保持统一的性能、治理和保护。

使用NetApp时，数据始终保持就绪，可随时抵御各种威胁、支持AI的需要以及实现下一次的颠覆创新。这正是全球最有远见的企业都信任NetApp，通过它将情报变为优势的原因所在。

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