Visa Flexible Credential offre modalità di pagamento più flessibili ai titolari di Zilch nel Regno Unito

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Visa, un leader mondiale nei pagamenti digitali, Zilch e Thredd oggi hanno annunciato l'introduzione di Visa Flexible Credential (VFC) sulle carte di credito Zilch nel Regno Unito, permettendo modalità più flessibili di pagamento utilizzando un unico modo abituale di pagare con la carta.

La domanda di esperienze di pagamento flessibili è in costante aumento. Molte persone non pensano più in termini fissi come carta di debito o di credito, ma desiderano la possibilità di scegliere ciò che meglio si adatta alle loro esigenze per fare un acquisto in quel determinato momento.

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