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Visa Flexible Credential offre modalità di pagamento più flessibili ai titolari di Zilch nel Regno Unito

Visa, Zilch e Thredd collaborano per aiutare gli emittenti di carte di credito a garantire agli utenti un'esperienza più semplice e flessibile.

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Visa, un leader mondiale nei pagamenti digitali, Zilch e Thredd oggi hanno annunciato l'introduzione di Visa Flexible Credential (VFC) sulle carte di credito Zilch nel Regno Unito, permettendo modalità più flessibili di pagamento utilizzando un unico modo abituale di pagare con la carta.

La domanda di esperienze di pagamento flessibili è in costante aumento. Molte persone non pensano più in termini fissi come carta di debito o di credito, ma desiderano la possibilità di scegliere ciò che meglio si adatta alle loro esigenze per fare un acquisto in quel determinato momento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Simeon Lando
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