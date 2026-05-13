NetApp colabora con Red Hat para reforzar la protección de datos y la escalabilidad en implementaciones de Red Hat OpenShift

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, anunció nuevas capacidades de gestión de datos optimizadas para Red Hat OpenShift, diseñadas para ofrecer mayores niveles de resiliencia y escalabilidad en entornos virtualizados, tanto locales como en la nube. Estas actualizaciones mejoran la velocidad y la previsibilidad de los procesos de respaldo, recuperación y operación diaria, para que las organizaciones puedan migrar, ampliar y administrar entornos de máquinas virtuales (VM) y contenedores con mayor confianza, además de acelerar la innovación y fortalecer la capacidad de respuesta del negocio.

Según el informe The State of Virtualization de Red Hat, el 90 % de las organizaciones considera que la virtualización impulsa la innovación y el 71 % ya virtualizó más de la mitad de su infraestructura de TI. En este escenario, las empresas continúan expandiendo sus plataformas virtualizadas para gestionar los crecientes volúmenes de datos que exige la era de la inteligencia artificial. Sin embargo, a medida que los despliegues de Red Hat OpenShift crecen en tamaño y complejidad, los métodos de respaldo basados en el escaneo completo de discos de VM pueden derivar en ventanas de respaldo más extensas, tiempos de recuperación imprevisibles y mayores riesgos operativos. Para migrar y ampliar Red Hat OpenShift Virtualization, las organizaciones necesitan herramientas de respaldo y recuperación eficientes y previsibles, con seguimiento de cambios a nivel de bloque, que les permitan cumplir sus objetivos de recuperación sin incrementar innecesariamente los costos de almacenamiento conforme evoluciona la infraestructura. Al mismo tiempo, muchas áreas de TI buscan alternativas más simples para la recuperación ante desastres a gran escala y modelos de implementación más flexibles.

“Cuando los equipos de TI trabajan con procesos lentos de escaneo y respaldo, resulta difícil cumplir los objetivos de punto y tiempo de recuperación”, señaló Dallas Olson, director comercial de NetApp. “Las últimas innovaciones desarrolladas junto con Red Hat permiten mantener procesos de respaldo y recuperación previsibles incluso cuando las implementaciones de VM continúan creciendo. Ahora los clientes pueden migrar, operar y proteger infraestructuras de VM y contenedores a gran escala sobre Red Hat OpenShift con mayor velocidad, previsibilidad y confianza operativa”.

La colaboración entre NetApp y Red Hat ofrece una experiencia más consistente en entornos híbridos y multinube, lo que facilita ejecutar y trasladar aplicaciones y datos entre infraestructuras locales y nubes públicas. En conjunto, ambas empresas buscan ofrecer una plataforma Kubernetes robusta y preparada para las exigencias de los entornos corporativos. Esta alianza incorpora nuevas capacidades orientadas a ayudar a las organizaciones a construir plataformas virtualizadas más resilientes y escalables, entre ellas:

NetApp Backup and Recovery para Red Hat OpenShift y OpenShift Virtualization: NetApp Backup and Recovery es un servicio de protección de datos simple, seguro y rentable para aplicaciones OpenShift sobre almacenamiento NetApp ONTAP ® . La solución acelera los procesos de respaldo y restauración mediante copias incrementales permanentes con seguimiento de cambios a nivel de bloque (Change Block Tracking, CBT), preservación de la eficiencia del almacenamiento y descarga de procesamiento. Estas capacidades evitan la rehidratación de datos durante los respaldos y reducen la carga de procesamiento asociada a estas tareas. Con esta actualización, la solución además amplía el soporte para proteger VM en OpenShift a través de automatización integral, con flujos de protección y recuperación granulares a nivel de VM y transformaciones de recursos que aceleran los tiempos de recuperación.

NetApp Backup and Recovery es un servicio de protección de datos simple, seguro y rentable para aplicaciones OpenShift sobre almacenamiento NetApp ONTAP . La solución acelera los procesos de respaldo y restauración mediante copias incrementales permanentes con seguimiento de cambios a nivel de bloque (Change Block Tracking, CBT), preservación de la eficiencia del almacenamiento y descarga de procesamiento. Estas capacidades evitan la rehidratación de datos durante los respaldos y reducen la carga de procesamiento asociada a estas tareas. Con esta actualización, la solución además amplía el soporte para proteger VM en OpenShift a través de automatización integral, con flujos de protección y recuperación granulares a nivel de VM y transformaciones de recursos que aceleran los tiempos de recuperación. Compatibilidad de NetApp Disaster Recovery con Red Hat OpenShift y OpenShift Virtualization: Los clientes ahora pueden utilizar NetApp Disaster Recovery en versión preliminar pública para entornos Red Hat OpenShift y Red Hat OpenShift Virtualization. De esta manera, las capacidades de respaldo se amplían hacia una recuperación ante desastres orquestada para VM basadas en Kubernetes. Esta propuesta de recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) ofrece protección simple y de bajo costo para cargas de trabajo virtualizadas sobre almacenamiento NetApp ONTAP, con procesos intuitivos y guiados de conmutación y restauración ante fallas.

Los clientes ahora pueden utilizar NetApp Disaster Recovery en versión preliminar pública para entornos Red Hat OpenShift y Red Hat OpenShift Virtualization. De esta manera, las capacidades de respaldo se amplían hacia una recuperación ante desastres orquestada para VM basadas en Kubernetes. Esta propuesta de recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) ofrece protección simple y de bajo costo para cargas de trabajo virtualizadas sobre almacenamiento NetApp ONTAP, con procesos intuitivos y guiados de conmutación y restauración ante fallas. Red Hat OpenShift Virtualization con Red Hat OpenShift en Google Cloud: Google Cloud NetApp Volumes y el controlador Trident CSI para Red Hat OpenShift Virtualization ya se encuentran disponibles con soporte certificado para entornos Red Hat OpenShift Dedicated sobre Google Cloud. Esta solución permite ejecutar tanto VM como contenedores en la nube con operaciones simplificadas y expansión fluida de la capacidad.

Google Cloud NetApp Volumes y el controlador Trident CSI para Red Hat OpenShift Virtualization ya se encuentran disponibles con soporte certificado para entornos Red Hat OpenShift Dedicated sobre Google Cloud. Esta solución permite ejecutar tanto VM como contenedores en la nube con operaciones simplificadas y expansión fluida de la capacidad. NetApp Trident Parallelism: NetApp Trident ahora incorpora capacidades de escalabilidad mejoradas gracias a la ejecución paralela de operaciones en el controlador Trident para entornos Amazon FSx for NetApp ONTAP y Google Cloud NetApp Volumes. Esta funcionalidad elimina cuellos de botella en el almacenamiento al permitir que Trident procese múltiples operaciones de manera simultánea, en lugar de ejecutarlas de forma secuencial.

“Los modelos tradicionales de recuperación ante desastres no fueron diseñados para responder a la escala ni a la velocidad que exigen los entornos virtualizados actuales”, afirmó Steve Gordon, director sénior de gestión de productos para plataformas de nube híbrida en Red Hat. “Nuestra colaboración con NetApp aborda de forma directa los desafíos más urgentes que enfrentan los clientes a medida que las infraestructuras virtualizadas empresariales crecen en escala y complejidad. Junto con NetApp, ayudamos a las organizaciones a modernizar la protección de datos y la recuperación ante desastres para Red Hat OpenShift, con resultados más previsibles y una base más sólida para las estrategias de nube híbrida”.

Para obtener más información sobre la colaboración entre NetApp y Red Hat, visite el stand n.º 538 de NetApp en Red Hat Summit 2026, que se llevará a cabo del 11 al 14 de mayo en Atlanta, Georgia.

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Acerca de NetApp

Desde hace más de tres décadas, NetApp acompaña a las principales organizaciones del mundo en sus procesos de transformación, desde el auge del almacenamiento empresarial hasta la actual era inteligente impulsada por los datos y la inteligencia artificial. Hoy, NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que ayuda a las empresas a convertir los datos en un motor de innovación, resiliencia y crecimiento.

En el centro de esta infraestructura se encuentra la plataforma de datos de NetApp: una base unificada, inteligente y de nivel empresarial que conecta, protege y activa datos en distintas nubes, cargas de trabajo y entornos. Basada en la solidez comprobada de NetApp ONTAP, su software y sistema operativo líder en gestión de datos, y potenciada por automatización mediante AI Data Engine y AFX, la plataforma ofrece observabilidad, resiliencia e inteligencia a gran escala.

Diseñada con una arquitectura desacoplada, la plataforma de datos de NetApp separa almacenamiento, servicios y control para que las organizaciones puedan modernizarse con mayor rapidez, escalar de forma eficiente e innovar con mayor flexibilidad. Como la única plataforma de almacenamiento empresarial integrada de manera nativa con las principales nubes del mundo, brinda la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier entorno, con niveles consistentes de rendimiento, gobernanza y protección.

Con NetApp, los datos siempre están preparados: preparados para enfrentar amenazas, preparados para impulsar la inteligencia artificial y preparados para habilitar el próximo gran avance. Por eso, las empresas más innovadoras del mundo confían en NetApp para transformar la inteligencia en ventaja competitiva.

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