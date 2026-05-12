ペイメントロジー、アピス・パートナーズおよびアスピリティ・パートナーズ共同主導による1億7,500万米ドルの資金調達を実施――次なる成長段階へ

ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界有数のイシュア・プロセッサーであるペイメントロジーは、金融インフラおよび金融サービス分野に特化したプライベートエクイティ企業のアピス・パートナーズ（以下「アピス」）と、金融テクノロジー＆サービスおよびエンタープライズ・テクノロジー＆コネクティビティ・サービス分野に注力する汎欧州型プライベートエクイティ企業のアスピリティ・パートナーズ（以下「アスピリティ」）が共同主導する1億7,500万米ドルの出資を受けたと発表しました。

今回の投資により、ペイメントロジーはグローバル展開の継続、製品開発、および組織体制の強化を進めていきます。同社は、次世代型のイシュア・プロセシングに対する世界的な需要拡大を背景に、さらなる成長を目指しています。

本取引により、決済業界において豊富な経験を持つ2社の投資家が参画します。両社は、イシュア・プロセシングが決済分野における最も重要な成長機会の一つであるとの見解を共有しており、決済インフラの高度化に注力しています。アピスにとって本投資は、「Apis Growth Fund III」1を通じた16件目の決済関連投資となります。アピスとアスピリティはともに、決済分野における深い専門知識とグローバルな専門家ネットワークを活用し、ペイメントロジーの次なる成長段階を支援していきます。

アスピリティ・パートナーズ創業者兼マネージングパートナーのジョー・オマラ氏は、次のように述べています。 「決済分野は当社の投資戦略の中核を成しており、ペイメントロジーは、先進的な技術、グローバルな競争力、そしてデジタル決済の大きな成長機会を兼ね備えた、当社が支援を目指すカテゴリーリーダー型プラットフォームそのものです。今回の提携は、アスピリティ初号ファンドからの初の投資案件であり、当社のセクター特化型アプローチを体現するものです。また、Innovators and Leadersネットワークによる価値ある貢献を含む、当社独自のテーマ主導型ソーシングモデルの成果でもあります。ジェフ氏とチームが示してきた実行力と成長への意欲には大変感銘を受けており、今後の国際展開フェーズを支援できることを楽しみにしています」

アピス共同創業者兼マネージングパートナーのマッテオ・ステファネル氏は、次のように述べています。 「当社は、世界の決済エコシステムにおいて魅力的かつ急成長している領域の中核で事業を展開するペイメントロジーと提携できることを大変嬉しく思います。 また、同社経営陣との10年以上にわたる関係をさらに発展させられることを期待しています。当社は、決済バリューチェーン全体にわたるグローバルなネットワークと業界知見を生かし、経営陣が事業規模を拡大し、提供能力を強化し、世界中で先進的な金融サービスへのアクセス改善を通じて持続的かつ大きな社会的インパクトを実現できるよう支援していきます」

世界の決済市場は2026年までに49兆米ドル規模に達すると見込まれている一方で、カード発行基盤の多くはいまだ旧来型インフラに制約されており、イノベーションや処理速度、エンドユーザー向け決済体験の品質向上を妨げています。ペイメントロジーは、この課題に対し、高度に設定可能なクラウドネイティブ型プラットフォームを通じて対応しています。同社は68カ国の顧客向けにリアルタイム処理を大規模に提供しており、カードおよびデジタル決済サービスを各市場に応じて柔軟かつ効率的に展開・運用できる環境を実現しています。

ペイメントロジーCEOのジェフ・パーカー氏は、次のように述べています。 「金融の未来はすでに到来していますが、旧来型インフラはいまだイノベーションの足かせとなっています。ペイメントロジーは、こうした摩擦を解消し、市場が求めるスピードで顧客が事業展開できる環境を実現する大きな機会があると考えています。当社は成長を前提としたカード発行プラットフォームを構築しており、デジタル銀行、フィンテック企業、金融機関が自信を持ってカードプログラムを立ち上げ、拡大できるよう支援しています。グローバル対応力と各地域への柔軟な適応力を組み合わせることで、変化の激しい市場環境の中でも、顧客がスピード、柔軟性、効率性を武器に競争力を高められるよう支援しています。

今回の投資およびアピスとアスピリティとの強固なパートナーシップは、当社のプラットフォームと戦略に対する強い信頼の表れです。これにより、当社は成長をさらに加速させ、機能拡張を進めるとともに、顧客の成長モメンタムを支援し、飛躍的な変革の実現を後押ししていきます」また、同氏は次のように続けています。

「こうした勢いは当社の業績にも表れており、2025年度の新規売上高は前年比117%増、取引量は65%増となりました。成長を牽引しているのは、デジタル銀行、組み込み型金融サービス事業者、デジタル資産連動型カードプログラム、経費管理プラットフォームからの強い需要に加え、既存銀行によるレガシーシステム刷新需要です。また、中東、中南米、アフリカ、アジア太平洋地域など高成長地域への事業展開と、多様な国際顧客基盤も強みとなっています」

ペイメントロジーは、強固な顧客関係、多様な規制環境への対応力、安定した経営体制により、信頼されるグローバル金融インフラパートナーとしての地位をさらに強化しています。同社は今回の資金を活用し、既存および将来の顧客に向けた成長とイノベーションを支援するとともに、中核事業であるイシュア・プロセシングを超え、クレジット、ステーブルコイン、トークン化、AI主導型サービスなど隣接領域へも事業を拡大していきます。ペイメントロジーは現在、約70カ国でサービスを提供しており、SafaricomのM-Pesa、RedotPay、Rain、TrueMoney、ARQなどの主要フィンテック企業に加え、GoTyme、Snappi、Wio Bank、D360、Alboなど世界有数のネオバンクを顧客基盤に有しています。

アピス共同創業者兼マネージングパートナーのウダヤン・ゴヤル氏は、次のように付け加えています。 「今回の案件は、アピスにとって世界の決済分野における16件目の投資であり、イシュア・プロセシング分野への強い確信を改めて示すものです。本提携は、カード発行の民主化を加速し、デジタル金融インフラへのアクセスを拡大するとともに、新たな地域および隣接領域へ展開するという共通ビジョンを体現しています。また、実績あるミッションクリティカルなインフラ事業者や、魅力的なリターンを生み出しながら測定可能な社会的インパクトを実現する資本効率の高いビジネスモデルを支援するという、当社の投資アプローチをさらに示すものでもあります。長期的な価値創出とインパクト創出は両立可能であると当社は考えています」

1「Apis Growth Fund III」は、「Apis Global Growth Fund III」および「Apis Growth Markets Fund III」を指します。

ペイメントロジーについて

ペイメントロジーは、次世代型イシュア・プロセッサーのリーディング企業として、フィンテック企業、デジタル銀行、リテール銀行が革新的な決済ソリューションをグローバル規模で容易に立ち上げ・運営できるよう支援しています。同社は、使いやすく統合されたプラットフォームおよびサービスを通じて、顧客企業による既存市場構造の変革、市場投入までの期間短縮、成長実現を支援し、顧客選択肢と価値の向上を推進しています。

複数クラウドに対応した優れたプラットフォームによる大規模なグローバル展開と、高度なリアルタイムデータ機能を備えることで、同社は決済業界におけるリーダー企業としての地位を確立しています。深い地域知見を持つ決済専門チームが68カ国・14タイムゾーンで24時間365日のサポートを提供しています。同社はグローバルな金融包摂の推進に強く取り組んでおり、事業展開地域のコミュニティに前向きな影響をもたらすことを目指しています。

詳細は公式サイトをご覧ください。www.paymentology.com

アピス・パートナーズについて

ロンドンに本社を置くアピス・グループは、金融インフラおよびテクノロジー分野を専門とする世界有数のプライベートエクイティ企業です。23億米ドルの運用資産（AUM）の管理または助言を行っており、収益性が高く実証済みのビジネスモデルへ投資を行うとともに、経営陣と連携して変革的成長と優れた投資収益の実現を推進しています。

同社は、世界3拠点に40名超の専門人材を擁し、長年にわたる業界知見と強力な国際ネットワークを活用しています。価値創出に注力する同社は、実践的かつパートナーシップ重視のアプローチを採用し、戦略助言、M&A機会、業務改善などを通じて投資先企業を支援しています。また、成長資本の提供がもたらす社会的インパクトを重視しており、金融包摂および金融ウェルネスをインパクト投資戦略の中核に据えています。

詳細は公式サイトをご覧ください。www.apis.pe

アスピリティ・パートナーズについて

アスピリティ・パートナーズは、金融テクノロジー＆サービスおよびエンタープライズ・テクノロジー＆コネクティビティ・サービス分野におけるグロースバイアウトおよび戦略的少数株式投資に注力する汎欧州型プライベートエクイティ企業です。同社は、長期的な構造的成長トレンドの恩恵を受けるサブセクターにおいて、ミッションクリティカルかつテクノロジー活用型サービスを提供する企業と提携しています。

同社は、深い業界知見と先見性に基づく投資アプローチを組み合わせ、経営陣と緊密に連携しながら、業務高度化、国際展開、戦略的拡張を推進する高インパクト施策を実行しています。

また、同社モデルは、創業者および上級経営幹部から成る「Innovators and Leaders」ネットワークによって支えられており、専門的知見の提供と企業成長支援を通じて飛躍的成長の実現を後押ししています。

詳細は公式サイトをご覧ください。www.aspiritypartners.com

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。