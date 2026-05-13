A Nikkiso megállapodást köt a Maran Tankers Managementtel az utángyártott pótalkatrészekre vonatkozó szolgáltatás nyújtásáról

TEMECULA, Kalifornia--(BUSINESS WIRE)--A Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) a mai napon bejelentette, hogy hosszú távú szolgáltatási megállapodást írt alá a Maran Tankers Management Inc. olajszállító tartályhajó-társasággal.

Az ötéves megállapodás keretében a Nikkiso CE&IG átfogó globális utángyártott pótalkatrészekre vonatkozó támogatást nyújt a Maran Tankers nagynyomású szivattyúihoz, beleértve a meghatározott időközönként beütemezett hideg végszelep-javításokat is. A minimális átfutási idő garantálása érdekében a Nikkiso CE&IG kritikus készletet tart fenn tengeri csomópontjaiban világszerte, lehetővé téve, hogy a hideg végszelepeket a hajók az iparági átlag hónapok helyett napokon belül megkapják. A Nikkiso CE&IG műszaki útmutatást is nyújt a Maran Tankers részére, és a tervezett szárazdokkolás során hosszabb generáljavításokat végez majd.

Sean Fanniff, a Nikkiso CE&IG kriogén szolgáltatásokért felelős üzletágának elnöke a következőket nyilatkozta: „Délkelet-Ázsiában, Európában, a Közel-Keleten, az Egyesült Államokban és Kínában található tengeri csomópontjainkkal összehangolt globális megközelítést és zökkenőmentes kikötőtől kikötőig történő (port-to-port) szolgáltatást tudunk biztosítani ügyfeleinknek.”

„A Maran Tankers a tartályhajó-iparág egyik vezető üzemeltetője, és a jelen megállapodás egy újabb lépés a tengeri piacon való növekedésünkben. Izgatottan várjuk, hogy az elkövetkező években együtt dolgozhassunk a Maran Tankers flottájának támogatásán.”

A megállapodás az Exion Asia Pte Ltd-vel kötött stratégiai szolgáltatási partnerség aláírását követi, miközben a Nikkiso CE&IG tovább erősíti megbízható partnerként betöltött pozícióját a tengeri piacon.

A Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Groupról

A Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group a kriogén berendezések, megoldások és szolgáltatások világszerte vezető szállítója, amely innovatív termékekkel és együttműködésen alapuló megoldásokkal elégíti ki az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású energia és ipari gázok iránti változó piaci keresletet. Mi tápláljuk az energia-, közlekedési, tengeri, repülőgépipari és ipari gázpiacok jövőjét.

A csoportot a Cryogenic Industries, Inc. vezeti, amely a Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) teljes tulajdonú leányvállalata.

