Medisca en dsm–firmenich gaan samenwerken om de beschikbaarheid van vitamine-API’s van farmaceutische kwaliteit voor de Amerikaanse bereide geneesmiddelenmarkt te vergroten

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Medisca, een wereldwijde marktleider op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde, is een strategisch partnerschap aangegaan met dsm–firmenich, een toonaangevende fabrikant van ingrediënten voor gereguleerde farmaceutische markten wereldwijd.

Via deze samenwerking stelt Medisca een assortiment van actieve farmaceutische ingrediënten (API’s) van farmaceutische kwaliteit beschikbaar voor Amerikaanse apothekers die geneesmiddelen op maat bereiden. Hierdoor wordt de toegang vergroot tot ingrediënten die zijn geproduceerd in Europese cGMP-omgevingen met erkende kwaliteitssystemen en documentatienormen.

De basis van het bereiden van geneesmiddelen versterken

Naarmate het bereiden van geneesmiddelen een steeds grotere rol speelt in de steeds complexere en strenger gereguleerde zorgsector, worden de verwachtingen op het gebied van de herkomst van ingrediënten, consistentie en documentatie steeds hoger. Apotheken en 503B-uitbestedingsbedrijven zijn op zoek naar partners die hen in staat stellen om op grote schaal en met vertrouwen te werken.

Deze samenwerking getuigt van een langetermijnverbintenis om de toegang tot hoogwaardige ingrediëntenoplossingen te vergroten, met behoud van de werkprocessen, relaties en bedrijfsmodellen waarop klanten vandaag de dag vertrouwen.

"We zijn dankbaar voor onze samenwerking met dsm–firmenich, een wereldwijde organisatie die bekendstaat om haar productienormen en toewijding aan kwaliteit," zegt Peng Li, Vicepresident, Strategische Partnerschappen bij Medisca . "De inkoop van grondstoffen vormt de basis voor vertrouwen en succes op de lange termijn in de bereiding van geneesmiddelen. Door het portfolio van dsm–firmenich met actieve farmaceutische ingrediënten (API’s) van farmaceutische kwaliteit in het Medisca-ecosysteem op te nemen, breiden we het aanbod uit waarop onze klanten vandaag de dag kunnen vertrouwen. Zo ondersteunen we de verdere ontwikkeling van de sector."

Het samenwerkingsverband introduceert vitamine-API’s van farmaceutische kwaliteit via een beproefd commercieel en technisch model dat is ontworpen om gereguleerd gebruik en langdurige continuïteit binnen de bereidingspraktijk te ondersteunen.

"De samenwerking met Medisca is een belangrijke stap in het vergroten van de toegang tot hoogwaardige vitamine-API’s van farmaceutische kwaliteit voor de Amerikaanse bereidingsgeneesmiddelenmarkt. Door onze wereldwijde productie-expertise en ons streven naar naleving van de cGMP-normen te combineren met Medisca’s diepgaande kennis van professionals op het gebied van bereidingsgeneesmiddelen, worden onze leveringen zekergesteld en kunnen apotheken en 503B-uitbestedingsfaciliteiten met meer vertrouwen, consistentie en kwaliteit in de patiëntenzorg werken." ~ Jennifer McManus, Senior Directeur Verkoop, dsm-firmenich

Het assortiment vitamine-API’s van dsm–firmenich is in de Verenigde Staten verkrijgbaar via Medisca; naar verwachting zullen er in de loop van de tijd nog meer producten worden geïntroduceerd. Klanten kunnen contact opnemen met hun Medisca-verkoopvertegenwoordiger voor informatie over bestellingen, prijzen en levertijden.

Over dsm–firmenich

Als innovator op het gebied van voeding, gezondheid en schoonheid ontwikkelt, produceert en combineert dsm–firmenich essentiële voedingsstoffen, smaakstoffen en geurstoffen, zodat de groeiende wereldbevolking zich optimaal kan ontplooien. Met zijn uitgebreide aanbod aan oplossingen, op basis van natuurlijke en hernieuwbare ingrediënten en ondersteund door gerenommeerde wetenschappelijke en technologische expertise, streeft het bedrijf ernaar producten te creëren die essentieel zijn voor het leven, aantrekkelijk voor de consument en duurzamer voor de planeet. dsm-firmenich is een Zwitsers bedrijf met hoofdkantoren in Kaiseraugst (Zwitserland) en Maastricht (Nederland), genoteerd aan de Euronext Amsterdam, met activiteiten in bijna 60 landen en een omzet van meer dan € 12 miljard. Met een divers, wereldwijd team van bijna 30.000 medewerkers brengt dsm–firmenich elke dag, overal ter wereld, voor miljarden mensen vooruitgang tot leven. www.dsm-firmenich.com

Over Medisca

Medisca, opgericht in 1989, is een toonaangevende speler op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde en oplossingen voor de farmaceutische toeleveringsketen. Het bedrijf beschikt over een uitgebreid portfolio van meer dan 2.000 producten, aangevuld met een bibliotheek van meer dan 10.000 eigen en op maat gemaakte medicijnformules, expertise en diensten op het gebied van farmaceutische bereidingen, permanente bijscholing in de gezondheidszorg en analytische tests. Medisca biedt nauwkeurig afgestemde oplossingen voor diverse welzijnssectoren in talrijke markten wereldwijd en overbrugt zo de hiaten in de gezondheidszorg en maakt gepersonaliseerd welzijn voor iedereen mogelijk. Ga voor meer informatie naar www.medisca.com en volg ons op LinkedIn, Facebook en YouTube.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.