Venture Global gibt LNG-Abnahmeverträge mit TotalEnergies und Vitol bekannt

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) gab heute den Abschluss von zwei verbindlichen Vereinbarungen mit TotalEnergies und Vitol über den Kauf von zusätzlichem US-Flüssigerdgas (LNG) von Venture Global bekannt.

Venture Global gab eine neue, verbindliche Vereinbarung mit TotalEnergies über den Kauf von ca. 0,85 Mio. Tonnen LNG pro Jahr (MTPA) von Venture Global für einen Zeitraum von etwa fünf Jahren ab 2026 bekannt. Unabhängig davon vereinbarten Venture Global und Vitol, ihre bestehende fünfjährige verbindliche LNG-Vereinbarung von den zuvor vereinbarten und im März 2026 bekannt gegebenen 1,5 MTPA auf 1,7 MTPA zu erhöhen. Beide Vereinbarungen werden aus dem Portfolio von Venture Global beliefert.

„Venture Global ist stolz darauf, unsere Partnerschaften mit führenden globalen Energieunternehmen wie Vitol und TotalEnergies zu vertiefen“, sagte Sicherheit, die sie benötigen, um LNG dorthin zu liefern, wo es am dringendsten benötigt wird.“Mike Sabel, CEO von Venture Global. „Diese Vereinbarungen spiegeln das anhaltende Vertrauen in unsere Fähigkeit wider, zuverlässiges, kostengünstiges US-LNG schnell und in großem Umfang auf die globalen Märkte zu liefern, während die Nachfrage nach Energiesicherheit weiter wächst. Indem wir unseren Kunden kurz-, mittel- und langfristige Lieferoptionen anbieten, bieten wir ihnen die Flexibilität und und Sicherheit, die sie benötigen, um LNG dorthin zu liefern, wo es am dringendsten benötigt wird.“

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global hat 2022 die LNG-Produktion in seiner ersten Anlage aufgenommen und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, einschließlich LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana am Golf von Mexiko. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung.

Über TotalEnergies

TotalEnergies ist ein weltweit tätiges integriertes Energieunternehmen, das Energien produziert und vermarktet: Erdöl und Biokraftstoffe, Erdgas, Biogas und kohlenstoffarmen Wasserstoff, erneuerbare Energien und Strom. Unsere mehr als 100.000 Mitarbeiter setzen sich dafür ein, möglichst vielen Menschen Energie zur Verfügung zu stellen, die zuverlässiger, erschwinglicher und nachhaltiger ist. TotalEnergies ist in rund 120 Ländern tätig und stellt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Strategie, seiner Projekte und seiner Geschäftstätigkeit.

Über Vitol

Vitol ist führender Händler von Energie und Rohstoffen. Vitol erzeugt, verwaltet und liefert Energie und Rohstoffe, darunter Metalle, an Verbraucher und Industrie weltweit. Neben seinem Hauptgeschäft, dem Handel, investiert Vitol weltweit in Infrastruktur und hat unter anderem mehr als 13 Milliarden USD in langfristige Vermögenswerte investiert. Vitol wurde 1966 in Rotterdam gegründet und bedient seine Kunden heute aus rund 40 Büros auf der ganzen Welt. 2025 lieferte Vitol über 600 mTOE Energie und verzeichnete ein Einkommen von 340 Milliarden USD.

Vitol begann Mitte der 2000er Jahre mit dem LNG-Handel und ist schon seit langem als LNG-Marktteilnehmer etabliert. Es besitzt ein diversifiziertes LNG-Portfolio aus Verträgen und Aktienpositionen, das es ihm ermöglicht, Kunden kurz- und langfristig maßgeschneiderte Versorgungslösungen anzubieten. 2025 lieferte Vitol 23 mMT LNG und 1.800 TWh Erdgas.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der „Securities Act“) und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der „Exchange Act“) abgedeckt sind. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in diesem Dokument enthalten sind, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie „kann“, „könnte“, „wird“, „sollte“, „erwarten“, „planen“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „verfolgen“, „anstreben“, „fortsetzen“, die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über uns unterliegen, können Aussagen über unsere zukünftige Leistung, unsere Verträge, unsere erwarteten Wachstumsstrategien und erwartete Trends, die sich auf unser Geschäft auswirken, beinhalten. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beruhen. Es gibt wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, unser Tätigkeitsumfang, unsere Leistung oder unsere Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, dem Tätigkeitsumfang, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unser Bedarf an erheblichem zusätzlichem Kapital für den Bau und die Fertigstellung zukünftiger Projekte und damit verbundener Anlagen sowie unsere potenzielle Unfähigkeit, eine solche Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; unsere mögliche Unfähigkeit, die Kosten für unsere Projekte genau abzuschätzen, sowie das Risiko, dass der Bau und Betrieb von Erdgasleitungen und Leitungsanschlüssen für unsere Projekte mit Kostenüberschreitungen und Verzögerungen in Zusammenhang mit der Einholung behördlicher Genehmigungen, Entwicklungsrisiken, Arbeitskosten, dem Mangel an Fachkräften, Betriebsrisiken und anderen Risiken behaftet ist; die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft der globalen Handelsdynamik, internationaler Handelsabkommen und der Haltung der Vereinigten Staaten zum internationalen Handel, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen; unsere Abhängigkeit von unseren EPC- und anderen Auftragnehmern für die erfolgreiche Fertigstellung unserer Projekte, einschließlich der möglichen Unfähigkeit unserer Auftragnehmer, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen; verschiedene wirtschaftliche und politische Faktoren, einschließlich des Widerstands von Umwelt- oder anderen öffentlichen Interessengruppen oder des Mangels an der für unsere Projekte erforderlichen Unterstützung durch lokale Behörden und Gemeinden, was sich negativ auf den Genehmigungsstatus, den Zeitplan oder die gesamte Entwicklung, den Bau und den Betrieb unserer Projekte auswirken könnte; sowie Risiken im Zusammenhang mit anderen Faktoren, die unter „Punkt 1A. —Risikofaktoren“ unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie in allen nachfolgenden bei der SEC eingereichten Berichten. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf Annahmen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen halten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.