Glooko y mylife Diabetes Care amplían su alianza de gestión de datos de diabetes

GOTEMBURGO (Suecia) y BURGDORF (Suiza)--(BUSINESS WIRE)--Glooko, Inc. y mylife Diabetes Care anunciaron hoy un acuerdo para ampliar aún más su alianza, según la cual Glooko será la principal plataforma de gestión de datos de mylife Diabetes Care para los productos mylife.

Este siguiente paso se inscribe en el marco de una colaboración sólida y bien establecida entre las dos empresas, para garantizar una continuidad en la forma en que los profesionales de la salud y sus pacientes acceden a los datos de los productos mylife, entre ellos mylife Loop, una solución de suministro automatizado de insulina que utiliza la tecnología mylife CamAPS FX de CamDiab.

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