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Medisca与dsm–firmenich合作，为美国药品复配市场扩大药用级维生素API的供应

蒙特利尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 精准药物领域的全球领先企业Medisca已与dsm–firmenich建立战略合作伙伴关系，后者是服务于全球受监管药品市场的领先原料药制造商。

通过此次合作，Medisca将向美国药品复配专业人士提供一系列药用级维生素活性药物成分（API），从而扩大对在欧洲cGMP环境下生产、并符合成熟质量体系和文件标准的原料药的获取渠道。

夯实药品复配的基础

随着药品复配业务持续为日益复杂且受严格监管的医疗护理环境提供支持，人们对原料采购、产品一致性及文件记录的要求也日益提高。药房和503B外包机构正在寻求能够帮助其放心地大规模运营的合作伙伴。

此次合作体现了我们致力于长期扩大优质原料解决方案的覆盖范围，同时保持客户当前所依赖的工作流程、合作关系和运营模式。

我们很荣幸能与dsm–firmenich合作，这是一家以卓越制造标准、恪守质量承诺而闻名的跨国企业。Medisca战略合作伙伴关系副总裁Peng Li 表示，“原料采购是建立信任和实现药品复配长期成功的基础。通过将dsmfirmenich的药用级活性药物成分（API）产品组合引入Medisca生态系统，我们不仅拓展了客户当前可依赖的产品范围，同时也为行业的持续发展提供了支持。

该合作伙伴关系通过一套成熟的商业和技术模式，引入药用级维生素活性药物成分，从而支持药品复配实践中的合规使用及长期供应的持续性。

与Medisca建立合作伙伴关系，是扩大美国药品复配市场对高品质、药用级维生素原料药获取渠道的重要一步。通过将我们的全球制造专业知识和对cGMP标准的承诺，与Medisca对药品复配专业人士的深刻理解相结合，我们将增强供应可靠性，并使药房和503B外包机构在患者护理方面能够以更大的信心、一致性和质量开展运营。” ~dsm-firmenich高级销售总监Jennifer McManus

dsm–firmenich的维生素活性药物成分（API）产品组合目前可通过Medisca在美国市场获取，预计未来还将陆续推出更多产品。客户可联系其Medisca销售代表，了解订购信息、价格及交货周期。

关于dsm–firmenich

作为营养、健康和美容领域的创新者，dsm–firmenich研发、生产和融合关键营养素、风味及香氛，助力全球不断增长的人口茁壮成长。凭借其全面的解决方案、天然可再生原料以及享誉业界的科技实力，公司致力于创造对生命至关重要、深受消费者喜爱，并能为人类与地球带来更可持续发展的产品。dsm–firmenich是一家总部位于瑞士凯泽奥格斯特和荷兰马斯特里赫特的瑞士公司，在Euronext Amsterdam上市，业务遍及近60个国家，年收入超过120亿欧元。凭借近30,000名员工组成的多元化全球团队，dsm–firmenich每天在世界各地为数十亿人带来进步。www.dsm-firmenich.com

关于Medisca

Medisca成立于1989年，是精准医疗和医药供应链解决方案领域的领导者，拥有超过2,000种产品的庞大产品组合，并辅以10,000多种专有及定制药物配方库，以及在药物调配、持续医疗教育和分析检测方面的专业知识与服务。Medisca为全球众多市场的各类健康领域提供精准定制的解决方案，致力于弥合医疗保健领域的差距，助力所有人实现个性化健康管理。如需了解更多信息，请访问www.medisca.com并通过LinkedInFacebookYouTube关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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