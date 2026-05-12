Venture Global annonce avoir signé des Accords d’achat de GNL avec TotalEnergies et Vitol

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) a annoncé la signature de deux accords contraignants avec TotalEnergies et Vitol qui achèteront du gaz naturel liquéfié (GNL) américain auprès de Venture Global.

Venture Global a annoncé avoir conclu un nouvel accord contraignant avec TotalEnergies pour l’achat d’environ 0,85 MTPA de GNL auprès de Venture Global pendant environ cinq ans, à compter de 2026. Séparément, Venture Global et Vitol sont convenues d’augmenter leurs accords de GNL contraignants de cinq ans existants à 1,7 MTPA, au lieu de les maintenir à 1,5 MTPA comme antérieurement convenu et annoncé en mars 2026. Les deux accords seront fournis à partir du portefeuille de Venture Global.

« Venture Global se réjouit de renforcer ses partenariats avec des compagnies énergétiques mondiales de premier plan telles que Vitol et TotalEnergies », a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global. « Ces accords reflètent la confiance soutenue dans notre capacité de livrer rapidement et à l’échelle aux marchés mondiaux du GNL américain fiable et à faible coût, tandis que la demande en matière de sécurité énergétique ne cesse de croître. En offrant aux clients des options d’approvisionnement à court, moyen et long terme, nous leur fournissons la flexibilité et la certitude dont ils ont besoin pour livrer du GNL là où le besoin se fait le plus ressentir. »

À propos de Venture Global

Venture Global est un producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à bas prix, avec une capacité de production, de construction ou de développement de plus de 100 MTPA. Venture Global a commencé à produire du GNL dans sa première installation en 2022 et est aujourd’hui l’un des plus grands exportateurs de GNL aux États-Unis. Cette entreprise intégrée verticalement comprend des actifs sur toute la chaîne d’approvisionnement en GNL, notamment la production, le transport de gaz naturel, le transport maritime et la regazéification. Les trois premiers projets de l’entreprise, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG, sont situés en Louisiane, le long du golfe d’Amérique. Venture Global développe des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s’engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

À propos de Vitol

Vitol est un leader dans le secteur de l’énergie et des matières premières. Vitol produit, gère et fournit de l’énergie et des matières premières, y compris des métaux, aux consommateurs et à l’industrie du monde entier. Outre son activité principale, le négoce, Vitol investit dans des infrastructures à l’échelle mondiale, avec plus de 13 milliards de dollars investis dans des actifs à long terme. Fondée à Rotterdam en 1966, Vitol sert aujourd’hui ses clients depuis quelque 40 bureaux à travers le monde. En 2025, Vitol a livré plus de 600 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) d’énergie et a réalisé un chiffre d’affaires de 340 milliards de dollars.

Vitol est un acteur de longue date sur les marchés du GNL, ayant commencé à négocier du GNL au milieu des années 2000. Il dispose d’un portefeuille mondial diversifié de contrats et de participations dans le secteur du GNL, ce qui lui permet de fournir à ses clients des solutions d’approvisionnement sur mesure, à court et à long terme. En 2025, Vitol a livré 23 millions de tonnes de GNL et 1 800 TWh de gaz naturel.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Nous entendons que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d’exonération relatives aux déclarations prospectives contenues dans l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (l’« Exchange Act »). Toutes les déclarations, autres que celles relatives à des faits historiques, incluses dans le présent document constituent des « déclarations prospectives ». Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « planifier », « projeter », « avoir l’intention de », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « poursuivre », « cibler », « continuer », la forme négative de ces termes ou toute autre terminologie comparable.

Ces déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses nous concernant, peuvent inclure des déclarations sur nos performances futures, nos contrats, nos stratégies de croissance anticipée et les tendances anticipées impactant nos activités. Ces déclarations ne sont que des prédictions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des évènements futurs. D’importants facteurs pourraient entraîner un écart significatif entre nos résultats, notre niveau d’activité, nos performances ou nos accomplissements réels et les résultats, le niveau d’activité, les performances ou les accomplissements exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notre besoin de capitaux supplémentaires importants pour construire et achever nos futurs projets et les actifs connexes, et notre incapacité potentielle à obtenir ce financement à des conditions acceptables, voire pas du tout : notre incapacité potentielle à estimer avec précision les coûts de nos projets, et le risque que la construction et l’exploitation des gazoducs et des raccordements de gazoducs pour nos projets subissent des dépassements de coûts et des retards liés à l’obtention des autorisations réglementaires, aux risques de développement, aux coûts de main-d’œuvre, à l’indisponibilité de travailleurs qualifiés, aux risques opérationnels et à d’autres risques ; l’incertitude quant à l’avenir de la dynamique du commerce mondial, aux accords commerciaux internationaux et à la position des États-Unis sur le commerce international, y compris les effets des droits de douane ; notre dépendance envers nos EPC et autres parties contractantes pour la réussite de nos projets, y compris l’incapacité potentielle de nos parties contractantes à remplir leurs obligations contractuelles ; divers facteurs économiques et politiques, notamment l’opposition de groupes environnementaux ou d’autres groupes d’intérêt public, ou le manque de soutien des collectivités locales et des communautés locales requis pour nos projets, qui pourraient avoir un impact négatif sur l’obtention des permis, le calendrier ou le développement, la construction et l’exploitation de nos projets ; et les risques liés à d’autres facteurs abordés à la section « Point 1A. Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), ainsi que dans tous les rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué de presse et reposent sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables à cette date. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, sauf si la loi l’exige. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.