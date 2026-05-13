Společnost Nikkiso podepsala smlouvu se společností Maran Tankers Management o poskytování poprodejního servisu
TEMECULA, Kalifornie--(BUSINESS WIRE)--Společnost Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) dnes oznámila, že podepsala dlouhodobou smlouvu o poskytování služeb s přepravní společností ropných tankerů Maran Tankers Management Inc.
V rámci této pětileté smlouvy bude společnost Nikkiso CE&IG poskytovat komplexní globální poprodejní podporu pro vysokotlaká čerpadla společnosti Maran Tankers, včetně plánovaných oprav ventilů chladicího úseku v definovaných intervalech. Aby byla zaručena minimální doba opravy, bude společnost Nikkiso CE&IG udržovat zásoby kritických dílů ve svých námořních centrech po celém světě, což umožní, aby lodě obdržely chladicí úseky během několika dní namísto průměrných měsíců v tomto odvětví. Společnost Nikkiso CE&IG bude společnosti Maran Tankers poskytovat také technické poradenství a provádět rozsáhlé generální opravy během plánovaných pobytů v suchém doku.
Sean Fanniff, prezident obchodní jednotky Cryogenic Services společnosti Nikkiso CE&IG, uvedl: „Díky námořním centrům v jihovýchodní Asii, Evropě, na Středním východě, v USA a Číně můžeme našim klientům poskytovat koordinovaný globální přístup a plynulý servis z přístavu do přístavu.
„Společnost Maran Tankers je předním provozovatelem v odvětví tankerů a tato dohoda je dalším krokem v našem růstu na námořním trhu. Těšíme se na budoucí spolupráci při podpoře flotily společnosti Maran Tankers.“
Tato dohoda navazuje na podpis strategického partnerství v oblasti služeb se společností Exion Asia Pte Ltd, přičemž společnost Nikkiso CE&IG nadále posiluje svou pozici jako důvěryhodný partner na námořním trhu.
O společnosti Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group
Společnost Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group je předním světovým dodavatelem kryogenních zařízení, řešení a služeb. Prostřednictvím inovativních produktů a společně vyvíjených řešení reaguje na měnící se poptávku trhu po nízkouhlíkové energii a průmyslových plynech. Dodáváme technologie pro budoucnost energetiky, dopravy, námořního průmyslu, letectví a trhu s průmyslovými plyny.
Skupinu vede společnost Cryogenic Industries, Inc., která je stoprocentní dceřinou společnosti Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).
Více informací o společnosti Nikkiso CE&IG je k dispozici na webových stránkách NikkisoCEIG.com.
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
