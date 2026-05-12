Glooko e mylife Diabetes Care ampliano la collaborazione di gestione dei dati sul diabete
Glooko e mylife Diabetes Care ampliano la collaborazione di gestione dei dati sul diabete
L'ultimo accordo supporta la gestione connessa dei dati sul diabete per le persone che utilizzano mylife Loop alimentato da CamAPS FX, oltre ai propri team sanitari
GOTHENBURG, Svezia e BURGDORF, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Glooko, Inc. e mylife Diabetes Care oggi hanno reso noto un accordo per ampliare ulteriormente la loro collaborazione, che prevede che Glooko serva da piattaforma primaria per la gestione dei dati di mylife Diabetes Care per i prodotti mylife.
Questa nuova iniziativa si basa sulla stretta collaborazione ben consolidata tra le due aziende, garantendo la continuità delle modalità di accesso ai dati da parte dei pazienti e dei professionisti sanitari dai prodotti mylife, compreso mylife Loop, una soluzione automatica di somministrazione di insulina (AID) alimentata da mylife CamAPS FX di CamDiab.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatti per i media
Glooko:
Julia Fuller
Vicepresidente, Comunicazioni aziendali e brand
pr@glooko.com
mylife Diabetes Care:
Thomas Kutt
Responsabile delle relazioni con gli investitori
Thomas.Kutt@mylife-diabetescare.com