Glooko e mylife Diabetes Care ampliano la collaborazione di gestione dei dati sul diabete

GOTHENBURG, Svezia e BURGDORF, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Glooko, Inc. e mylife Diabetes Care oggi hanno reso noto un accordo per ampliare ulteriormente la loro collaborazione, che prevede che Glooko serva da piattaforma primaria per la gestione dei dati di mylife Diabetes Care per i prodotti mylife.

Questa nuova iniziativa si basa sulla stretta collaborazione ben consolidata tra le due aziende, garantendo la continuità delle modalità di accesso ai dati da parte dei pazienti e dei professionisti sanitari dai prodotti mylife, compreso mylife Loop, una soluzione automatica di somministrazione di insulina (AID) alimentata da mylife CamAPS FX di CamDiab.

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