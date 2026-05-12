Dunkin’ et Foodtastic signent une entente pour ouvrir des centaines de cafés au Canada

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Foodtastic, chef de file dans la restauration, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu les droits de franchisage de la bannière Dunkin’ au Canada en vue d’ouvrir des centaines d’établissements partout au pays.

En vertu du nouvel accord, Foodtastic disposera de droits exclusifs pour développer la marque Dunkin’ à l’échelle nationale. Cette expansion renforce la relation entre Foodtastic et Inspire Brands et ajoute à son portefeuille canadien un concept de café et de beignes reconnu dans le monde entier.

« Ramener Dunkin’ au Canada représente une importante occasion de croissance pour Foodtastic et nos franchisés partout au pays, a déclaré Peter Mammas, fondateur et chef de la direction de Foodtastic. Cet accord témoigne de la solidité de notre relation avec Inspire Brands et de la confiance que nous avons bâtie ensemble dans le cadre de notre travail avec Jimmy John’s au Canada. Nous sommes déterminés à développer la marque Dunkin’ de manière réfléchie afin de répondre aux besoins de tous nos clients. »

Le premier établissement Dunkin’ au Canada devrait ouvrir ses portes à la fin de 2026 ou au début de 2027. Foodtastic sera responsable du développement du marché, du recrutement de franchisés et des opérations au Canada. Le menu proposera une vaste gamme de cafés chauds et glacés, de boissons à base d’espresso, de boissons froides rafraîchissantes, de thés, de beignes, de sandwichs et de collations.

« L’empreinte internationale de Dunkin’ continue de prospérer, et nous sommes donc ravis d’amener cette marque emblématique au Canada avec un partenaire solide qui partage notre vision », a déclaré Michael Haley, président, International, chez Inspire Brands. « Foodtastic a fait ses preuves dans la croissance réussie de grandes marques de restauration, comme le démontrent déjà ses progrès initiaux avec Jimmy John’s. Nous valorisons l’engagement commun, l’expertise opérationnelle et la vision à long terme que Foodtastic apporte à ce partenariat. »

Cette entente renforce davantage le partenariat entre les deux entreprises et consolide le rôle de Foodtastic comme partenaire de croissance canadien pour des marques de restaurants mondiales.

Depuis plus de 75 ans, Dunkin’ est un chef de file mondial du café et des beignes, avec plus de 14 200 restaurants dans près de 40 marchés. Les détails concernant le premier restaurant canadien, le déploiement de la marque et les occasions de franchise seront communiqués à mesure que le développement progressera. Pour les demandes de franchise et plus d’information sur l’expansion de Dunkin’ au Canada, visitez foodtastic.ca/dunkin.

À PROPOS DE FOODTASTIC :

Foodtastic est un franchiseur canadien de restaurants de premier plan qui possède un portefeuille de 27 marques diversifiées et plus de 1 200 établissements à l’échelle du pays. Acteur en pleine croissance dans l’industrie, Foodtastic mise sur l’innovation, l’excellence opérationnelle et l’héritage de marques locales pour stimuler son expansion nationale et internationale. Parmi ses marques emblématiques figurent Rotisseries Benny, La Belle et La Bœuf, Monza, Second Cup, Quesada, Freshii et Pita Pit, entre autres. Portée par une vision ambitieuse et de solides partenariats avec ses franchisés, Foodtastic continue de bâtir une présence dynamique et influente dans l’industrie mondiale de la restauration. Pour plus d’information, visitez www.foodtastic.ca.

À PROPOS D’INSPIRE BRANDS :

Inspire Brands est une entreprise de restauration multimarque dont le portefeuille compte plus de 33 300 restaurants Arby’s, Baskin-Robbins, Buffalo Wild Wings, Dunkin’, Jimmy John’s et SONIC à l’échelle mondiale. L’entreprise a été fondée en 2018 et son siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Pour plus d’information, visitez InspireBrands.com.

À PROPOS DE DUNKIN’ :

Fondée en 1950, Dunkin’ est la plus grande marque de café et de beignes aux États-Unis, avec plus de 14 200 restaurants dans près de 40 marchés à l’échelle mondiale. Dunkin’ fait partie de la famille de restaurants Inspire Brands. Pour plus d’information, visitez DunkinDonuts.com.

Pour les demandes de franchise et d’immobilier, visitez foodtastic.ca/dunkin