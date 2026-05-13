Nikkiso firma un acuerdo con Maran Tankers Management para brindar soporte de posventa

TEMECULA, California--(BUSINESS WIRE)--Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) anunció hoy la firma de un acuerdo de servicio a largo plazo con la empresa de transporte marítimo de petróleo Maran Tankers Management Inc.

En el marco de este acuerdo por cinco años, Nikkiso CE&IG brindará servicio integral de posventa a nivel global para las bombas de alta presión de Maran Tankers, incluidas reparaciones programadas de válvulas de los extremos fríos de los sistemas criogénicos en intervalos predefinidos. Para garantizar tiempos mínimos de respuesta, la empresa mantendrá stock estratégico de componentes en sus centros de servicio marítimo distribuidos en todo el mundo, lo que permitirá que las embarcaciones reciban estos sistemas en cuestión de días, frente a los meses que suele demandar el promedio del sector. Además, Nikkiso CE&IG proporcionará asistencia técnica a Maran Tankers y realizará tareas de reacondicionamiento integral durante los períodos programados de dique seco.

Sean Fanniff, presidente de la unidad de negocios de servicios criogénicos de Nikkiso CE&IG, afirmó: “Gracias a nuestra red de centros de servicio marítimo en el Sudeste Asiático, Europa, Medio Oriente, Estados Unidos y China, podemos ofrecerles a nuestros clientes un enfoque global coordinado y un servicio continuo entre puertos”.

“Maran Tankers es uno de los principales operadores del sector de buques tanque, y este acuerdo representa un nuevo avance en nuestro crecimiento dentro del mercado marítimo. Esperamos mantener una colaboración a largo plazo para acompañar las operaciones de la flota de Maran Tankers”.

Este acuerdo se concretó tras la alianza estratégica de servicios anunciada con Exion Asia Pte Ltd. Con esta iniciativa, Nikkiso CE&IG refuerza su posición como socio de confianza en el mercado marítimo.

Acerca de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group es uno de los principales proveedores mundiales de equipos, soluciones y servicios criogénicos. A través de productos innovadores y soluciones desarrolladas junto con sus clientes, la empresa responde a la evolución de la demanda de energías de bajas emisiones de carbono y gases industriales. Sus soluciones impulsan el futuro de los sectores de energía, transporte, marítimo, aeroespacial y gases industriales.

El grupo está liderado por Cryogenic Industries, Inc., subsidiaria de propiedad total de Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Para más información acerca de Nikkiso CE&IG, visite NikkisoCEIG.com.

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