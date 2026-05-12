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Venture Global annuncia accordi per l'acquisto di GNL con TotalEnergies e Vitol

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Today, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) ha reso nota oggi l'esecuzione di due accordi vincolanti con TotalEnergies e Vitol per l'acquisto da parte di Venture Global di ulteriori quantità di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti.

Venture Global ha annunciato un nuovo accordo vincolante con TotalEnergies per l'acquisto di circa 0,85 MTPA di GNL da Venture Global per circa cinque anni a partire dal 2026. A parte, Venture Global e Vitol hanno accettato di portare il loro accordo quinquennale esistente per il GNL a 1,7 MTPA, un aumento rispetto ai 1,5 MTPA già accordato e annunciato nel marzo 2026. Entrambi gli accordi verranno gestiti dal portafoglio di Venture Global.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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